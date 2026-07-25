Понад 1700 років була під землею: у Британії знайшли рідкісну римську монету

Будівництво нової залізничної гілки East West Rail, яка має з’єднати провідні наукові центри — Оксфорд та Кембридж, перетворилося на масштабну археологічну експедицію.

Наразі дослідники працюють на тисячі розвідувальних траншей у Бедфордширі та Кембриджширі, піднімаючи на поверхню артефакти, що пролежали в землі два тисячоліття. Про це пише The Independent.

Монета бунтівного адмірала

Однією з найцікавіших знахідок стала рідкісна римська монета, викарбувана у 287 році нашої ери. На ній зображений Караузій — постать, яку історики називають імператором-узурпатором.

Його історія нагадує гостросюжетний роман: Караузій командував Classis Britannica (римським флотом у Ла-Манші), але після звинувачень у привласненні піратської здобичі та смертного вироку від імператора Максиміана, він вирішив піти ва-банк.

Моряк оголосив Британію та Північну Галлію незалежною державою і правив нею сім років, доки не загинув від рук власного скарбника Аллекта. Знайдена монета — це привіт з тієї короткої епохи британської самостійності в межах античного світу.

Окрім монети бунтівника, археологи виявили:

Срібний денарій ІІ століття: ймовірно, часів правління Антоніна Пія або філософа на троні Марка Аврелія;

Посуд пізнього залізного віку: унікальна банка, створена приблизно між 50 роком до н. е. та 50 роком н. е. Дослідники зазначають, що виріб виготовлений вручну з додаванням подрібнених черепашок та грогу (обпаленої глини) для міцності;

Римська кераміка та вази , що свідчать про густе заселення цих територій у давнину.

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Емоції дослідників та масштаби проєкту

Керівник археологічних досліджень Джосс Пайпер-Джарретт не приховує захоплення. За його словами, відчуття, коли ти стаєш першою людиною за 2000 років, яка торкається предмета, — це щось неймовірне. Кожна така знахідка додає нових барв до картини життя людей, які мешкали в цих долинах задовго до появи потягів.

Менеджер програми Йорн Пейс підкреслив, що такі ретельні розкопки — це частина стратегії відповідального розвитку East West Rail. Замість того щоб просто прокладати колії, компанія інвестує в збереження історичної спадщини.

Попереду ще багато роботи: протягом наступних двох років планується дослідити близько 6000 ділянок уздовж усього маршруту. Після детального аналізу та консервації всі знахідки передадуть до археологічних архівів, де вони стануть доступними для науковців майбутніх поколінь.

Раніше ми писали, що в Англії та Греції знайшли знаряддя праці віком 500 тисяч років — читай в матеріалі подробиці розкопок.

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