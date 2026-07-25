Стиль життя

Понад 1700 років була під землею: у Британії знайшли рідкісну римську монету

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2026, 16:00 3 хв.
Будівництво залізниці East West Rail перетворилося на масштабну археологічну експедицію
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь