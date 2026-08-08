Фантастические кадры: украинские полярники показали необычный блинчатый лед

Украинские полярники обнародовали фотографию природного антарктического явления — блинчатого льда. Такой лед может образовываться и на поверхности пресных водоемов, но полярные регионы имеют более благоприятные для этого условия.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Блинчатый лед: что это такое

Блинчатый лед – это лед в форме блинов, который имеет вид круглых кусочков с поднятыми ободками. Украинские ученые рассказали, как образуется блинчатый лед.

Первый способ образования блинчатого льда — это скопление густой массы льда или снега. Эта масса замерзает в виде отдельных кусочков под действием слабого мороза, небольшого ветра и волн. Ледяные кусочки становятся круглой формы, когда обтачиваются друг об друга. Далее они могут растаять или застыть в тонкую ледяную кору (до 10 см), которая называется ниласом.

При втором способе образования блинчатого льда — нилас ломается и обтачивается под действием ветра и волн, таким образом он превращается в отдельные “блины”. Также это может произойти и с чуть более толстым (до 15 см) молодым льдом.

— На фото ледяной покров очень хорошо подсвечен низким зимним солнцем (напоминаем, что в Антарктике сейчас именно это время года). Зимой у Вернадского оно появляется всего на несколько часов и не поднимается высоко над горизонтом.

Зато какие фантастические кадры можно поймать, — говорят украинские полярники.

Указывается, что блинчатый лед имеет диаметр от 30 см до даже нескольких метров.

Ранее сообщалось, что по инициативе Украины в Антарктике будет новый природоохранный район.

Фото: Яна Лесная

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