В Сербии на дне обмелевшего Дуная заметили корабли времен Второй мировой войны: видео

На реке Дунай из-за рекордного падения уровня воды начали подниматься на поверхность корпуса немецких линкоров времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает агентство AP.

Корабли на дне обмелевшего Дуная в Сербии: что известно

Обмеление Дуная во время летнего зноя заставляет правительства европейских стран искать решения для экономии электроэнергии, поскольку некоторые электростанции в центральных и восточных странах оказались на грани остановки.

Тем временем сообщается, что вблизи сербского порта Прахово на Дунае сейчас можно увидеть корпус судна, ранее принадлежавшего нацистской Германии. Судно было частью Черноморского флота нацистов, который они намеренно затопили во время отступления из Румынии.

По данным историков, в сентябре 1944 года вблизи Прахово было затоплено до 200 немецких военных кораблей, когда они попали под обстрел советских войск. Их затопили намеренно, чтобы замедлить продвижение советских войск на Балканах. Это произошло незадолго до капитуляции Германии.

Некоторые корабли достали из Дуная во времена коммунистической власти Югославии, но большинство остались на дне, потому что там осталась взрывчатка, которую перевозили нацисты.

Отмечается, что сейчас власти Сербии пытаются сохранить движение транспорта по Дунаю, который протекает через 10 стран, однако рекордное снижение уровня воды создает опасные условия.

По мнению экспертов, эта жаркая погода, в результате которой обмелел Дунай, связана с глобальным потеплением и другими факторами.

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