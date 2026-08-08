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В Сербии на дне обмелевшего Дуная заметили корабли времен Второй мировой войны: видео

Марина Слизовская 08 августа 2026, 13:00 2 мин.
Обмеление Дуная
Фото Pexels

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