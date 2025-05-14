Сербия на Евровидении 2025: харизматичный Princ с песней о вине и жертвенности

Во втором полуфинале Евровидения, 15 мая, мы увидим еще 15 стран-участниц. Среди них ярким представителем станет Сербия. Рассказываем тебе, кто представляет Сербию на Евровидении 2025, что известно об исполнителе Princ, и есть ли у конкурсной песни Mila шансы на победу.

Кто представляет Сербию на Евровидении 2025

Сербию на Евровидении представит исполнитель Princ. Его выступление будет последним во втором полуфинале Евровидения, под номером 15. Princ представит слушателям и зрителям со всего мира лирическую песню о любви, которую придется отпустить.

Сербия дебютировала на Евровидении в 2007 году и с тех пор представляет миру своих лучших артистов. Тогда же страна показала свой cамый высокий результат, когда в 2007 году на Евровидении победила Мария Шерифович со своей Молитвой.

Из 16 раз участия в Евровидении сербы 13 раз попадали в финал. Удастся ли Princ повторить успех своих предшественников?

Кто такой Princ

Исполнителя Princ на самом деле зовут Стефан Здравкович. Он сербский певец и музыкант, известный на родине как Принц Вране. После победы в национальном отборе Pesma za Evroviziju 25 он выборол право представить Сербию на Евровидении.

Родился Стефан во Вране, но большую часть жизни живет в Белграде. Сначала он увлекался спортом и даже стал чемпионом и вице-чемпионом Сербии по карате, выступал за национальную сборную. Но потом решил полностью изменить свою жизнь.

С подросткового возраста Princ занимался музыкой и, по классике, вместе с друзьями, основал группу Šesta Žica. Многогранный 31-летний мужчина имеет филологическое образование, ведь учился на кафедре скандинавских языков, литературы и культуры.

Помимо пения, Princ играет на гитаре и ударных. А с 2016 года выступает фронтменом группы Sisyphus. Параллельно с музыкой Стефан играл в рок-опере Jesus Christ Superstar. Позже певец стал участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях, в том числе и в Беларуси, Болгарии, на Мальте, Казахстане, Литве, Италии и Испании.

В 2021 году мужчина зажег в болгарской версии Голоса страны, где вошел в 12 лучших исполнителей.

О чем песня Mila

Princ делится со слушателями своей историей глубокой влюбленности и разрыва отношений. Драматическая лирика в сочетании с музыкой создает настоящую атмосферу прощания. Герой совмещает в своей душе вину, невозможность отпустить любимую, жертвенность.

Вероятно, любовь причинила женщине страдания или жертвы. В песне есть аллюзии к Церберу — мифическому персонажу, что создает мрачную атмосферу.

В то же время Princ чувствует глубокую любовь и благодарность, привязанность, а еще прибегает к воспоминаниям. Лирический герой желает лучшего любимой, так что понимает, что придется ее отпустить.

Перевод песни Mila

Пусть это будет моим последним ужином

Пусть Цербер гонит меня ночью

Пусть тебя разбудит этот запах воспоминаний

И моя музыка о твоем имени

Любимая, ты заплатила за то, что я тебя люблю

Любимая, ты спасла мою жизнь от падения

Есть много причин, почему ты могла бы любить другого

Но ты для меня слишком важна, чтобы тебя отпустить

Это жизнь, без грамма сахара

С тех пор “нет” означает “да”, а вера стала неверностью

Пусть любит тебя тот, кто умеет лгать

И пусть получит тебя тот, кто рискует всем

Любимая, ты заплатила за то, что я тебя люблю

Любимая, ты спасла мою жизнь от падения

Есть много причин, почему ты могла бы любить другого

Но ты для меня слишком важна, чтобы тебя отпустить

Ранее мы рассказывали о самых ярких моментах первого полуфинала Евровидения.

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