Литва на Евровидении 2025: интимная музыкальная исповедь от группы Katarsis

Евровидение — один из самых известных музыкальных конкурсов в мире, который ежегодно объединяет страны Европы (и не только) в празднике песни, культуры и творчества.

На проходящем в Базеле Евровидении 2025 Литву представляет группа Katarsis с песней Tavo akys, что в переводе означает “Твои глаза”.

Читай о Katarsis, смысле песни Tavo akys и переводе, о номере участника — в материале.

Литва на Евровидении-2025: что известно о группе Katarsis

Литва на Евровидении 2025 года представлена ​​группой Katarsis. Название Katarsis символизирует эмоциональное очищение через музыку, идеально отражающее философию группы.

Эта группа основана по инициативе фронтмена Лукаса Радзевичюса, отличается на литовской музыкальной сцене благодаря постпанковому и роковому звучанию своих композиций. Признание к группе пришло летом 2021 благодаря песне Vasarą galvoj minoras. Более полугода песня содержалась в национальном топ-40 и завоевала золотой сертификат AGATA, перейдя границу в 2,5 миллиона стримов в Литве.

Запись дебютного миниальбома Katarsis, получившего название Dausos и содержавшего пять треков с элементами литовского фольклора, стартовала зимой 2023 года. Альбом был представлен в мае 2024-го и быстро приобрел популярность после концерта-презентации в Вильнюсе.

В декабре 2024 года группа оказалась среди 45 участников, объявленных LRT для участия в Eurovizija.LT 2025 — национальном отборе Литвы на Евровидение.

О песне Tavo akys

Песня Твои глаза стала ключевым прорывом в карьере литовской группы Katarsis и принесла им победу в национальном отборе Eurovizija.LT 2025, одержав право представлять Литву на Евровидении в Базеле.

Композиция сочетает в себе атмосферное постпанковое звучание с глубокой эмоциональностью текста, исследующего темы взгляда, потери, внутренней тревоги и связи между двумя людьми.

Текст пісні Tavo akys

Tuščios kalbos tik didina ugnį

Dega namai

Jie pradeda griūti

Iš akių ji didžiausią liūtį

Visko pamatai

Jau pradėjo pūti Tik saugot

Ją Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą Tu nebijok

Tavo sapnuose verkiu

Tik tavo sapnuose verkiu

Tu nebijok

Tavo sapnuose verkiu

Tik tavo sapnuose verkiu Tavo…

Перевод песни Tavo akys на украинский язык

Эти строки пропитаны глубокой внутренней борьбой между воспоминанием и реальностью, верой и утратой. Образ дождя — очищение, но и печаль. Туман — неуверенность, размытость отношений или будущего.

Пусті розмови тільки розпалюють вогонь

Горять будинки

Вони починають руйнуватися

З її очей найбільша злива

Все, що бачиш

Вже почало гнити

Просто бережи

Її

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Не бійся

У твоїх снах я плачу

Тільки у твоїх снах я плачу

Не бійся

У твоїх снах я плачу

Тільки у твоїх снах я плачу.

О нацотборе на Евровидение-2025 в Латвии

С композицией Tavo akys Katarsis уверенно прошли в финал, одержав второй лучший результат в телеголосовании среди всех полуфиналистов. Они сразу стали любимцами публики: песня дебютировала на 6-й строчке национального хит-парада и оставалась самой популярной среди конкурсных работ до самого финала.

Во время финала 15 февраля группа вошла в тройку лидеров по результатам голосования жюри и зрителей, а в суперфинале именно телеголосование принесло Katarsis победу. Так, группа стала представителем Литвы на Евровидении 2025 года, который пройдет в Базеле (Швейцария).

После оглашения результатов песня сразу же возглавила Singlų Top 100 — главный музыкальный чарт Литвы, став самой популярной композицией недели. Она активно звучала на радио, стриминговых платформах и социальных сетях, став новым символом литовской альтернативной сцены.

О самом перформансе

Группа избрала сдержанный, но эмоционально насыщенный подход к сценическому оформлению.

Фронтмен Лукас Радзевичюс стоял в центре сцены, окруженный приглушенным освещением и монохромными визуальными эффектами, подчеркивающими интенсивность эмоций песни. Этот минимализм позволил сосредоточить внимание зрителей на голосе и эмоциях исполнителя, создавая интимную атмосферу, контрастировавшую с более яркими и динамичными выступлениями других участников.

Группа Katarsis выступит во втором полуфинале 15 мая под восьмым номером.

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