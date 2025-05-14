Шоу-биз

Литва на Евровидении 2025: интимная музыкальная исповедь от группы Katarsis

Леся Манзюк, редактор сайта 14 мая 2025, 09:15
О песне Tavo akys
Фото Instagram
Литва на Евровидении 2025: интимная музыкальная исповедь от группы Katarsis
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