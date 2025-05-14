Шоу-біз

Литва на Євробаченні 2025: інтимна музична сповідь від гурту Katarsis

Леся Манзюк, редакторка сайту 14 Травня 2025, 09:15
Про пісню Tavo akys
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Литва на Євробаченні 2025: інтимна музична сповідь від гурту Katarsis
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