Литва на Євробаченні 2025: інтимна музична сповідь від гурту Katarsis

Євробачення — це один із найвідоміших музичних конкурсів у світі, який щорічно об’єднує країни Європи (і не лише) у святі пісні, культури та творчості.

На Євробаченні 2025, що проходить у Базелі, Литву представляє гурт Katarsis з піснею Tavo akys, що в перекладі означає “Твої очі”.

Читай про Katarsis, сенс пісні Tavo akys та переклад, про номер учасника — у матеріалі.

Литва на Євробаченні-2025: що відомо про гурт Katarsis

Литва на Євробаченні 2025 представлена гуртом Katarsis. Назва Katarsis символізує емоційне очищення через музику, що ідеально відображає філософію гурту.

Цей гурт заснований за ініціативи фронтмена Лукаса Радзевічюса, вирізняється на литовській музичній сцені завдяки постпанковому й роковому звучанню своїх композицій. Визнання до гурту прийшло влітку 2021 року завдяки пісні Vasarą galvoj minoras. Більше ніж пів року пісня утримувалася в національному топ-40 та здобула золотий сертифікат AGATA, перетнувши межу у 2,5 мільйона стримів у Литві.

Запис дебютного мініальбому Katarsis, що отримав назву Dausos і містив п’ять треків з елементами литовського фольклору, стартував узимку 2023 року. Альбом був представлений у травні 2024-го і швидко набув популярності після концерту-презентації у Вільнюсі.

У грудні 2024 року гурт опинився серед 45 учасників, оголошених LRT для участі в Eurovizija.LT 2025 — національному відборі Литви на Євробачення.

Про пісню Tavo akys

Пісня Твої очі стала ключовим проривом у кар’єрі литовського гурту Katarsis і принесла їм перемогу в національному відборі Eurovizija.LT 2025, здобувши право представляти Литву на Євробаченні в Базелі.

Композиція поєднує в собі атмосферне постпанкове звучання з глибокою емоційністю тексту, що досліджує теми погляду, втрати, внутрішньої тривоги та зв’язку між двома людьми. Її меланхолійна естетика, підсилена елементами інді-року й сучасного синтезованого звучання, створює образ гіпнотичної та водночас дуже інтимної музичної сповіді.

Текст пісні Tavo akys

Tuščios kalbos tik didina ugnį

Dega namai

Jie pradeda griūti

Iš akių ji didžiausią liūtį

Visko pamatai

Jau pradėjo pūti Tik saugot

Ją Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą

Tavo akys mato skausmą

Mano akims tik duoda jausmą Tu nebijok

Tavo sapnuose verkiu

Tik tavo sapnuose verkiu

Tu nebijok

Tavo sapnuose verkiu

Tik tavo sapnuose verkiu Tavo…

Переклад пісні Tavo akys українською мовою

Ці рядки просякнуті глибокою внутрішньою боротьбою між спогадом і реальністю, вірою і втратою. Образ дощу — очищення, але й смутку. Туман — непевність, розмитість стосунків чи майбутнього.

Пусті розмови тільки розпалюють вогонь

Горять будинки

Вони починають руйнуватися

З її очей найбільша злива

Все, що бачиш

Вже почало гнити

Просто бережи

Її

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Твої очі бачать біль

Моїм очам тільки дають відчуття

Не бійся

У твоїх снах я плачу

Тільки у твоїх снах я плачу

Не бійся

У твоїх снах я плачу

Тільки у твоїх снах я плачу.

Про нацвідбір на Євробачення-2025 в Латвії

З композицією Tavo akys Katarsis впевнено пройшли до фіналу, здобувши другий найкращий результат у телеголосуванні серед усіх півфіналістів. Вони одразу стали улюбленцями публіки: пісня дебютувала на 6-й сходинці національного хіт-параду й залишалася найпопулярнішою серед конкурсних робіт аж до самого фіналу.

Під час фіналу 15 лютого гурт увійшов до трійки лідерів за результатами голосування журі та глядачів, а у суперфіналі саме телеголосування принесло Katarsis перемогу. Так, гурт став представником Литви на Євробаченні 2025, що пройде в Базелі (Швейцарія).

Після оголошення результатів пісня одразу ж очолила Singlų Top 100 — головний музичний чарт Литви, ставши найпопулярнішою композицією тижня. Вона активно звучала на радіо, стрімінгових платформах та соціальних мережах, ставши новим символом литовської альтернативної сцени.

Про сам перформанс

Гурт обрав стриманий, але емоційно насичений підхід до сценічного оформлення.

Фронтмен Лукас Радзевічюс стояв у центрі сцени, оточений приглушеним освітленням та монохромними візуальними ефектами, що підкреслювали інтенсивність емоцій пісні. Цей мінімалізм дозволив зосередити увагу глядачів на голосі та емоціях виконавця, створюючи інтимну атмосферу, яка контрастувала з більш яскравими та динамічними виступами інших учасників.

Гурт Katarsis виступить в другому півфіналі 15 травня під восьмим номером.

Для наших читачів ми підготували матеріал про першу репетицію перед першим півфіналом українського гурту Ziferblat на сцені Євробачення 2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.