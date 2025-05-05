Шоу-біз

Кольорово та стильно — Ziferblat вразили образами та Євробачення 2025

Вікторія Мельник, журналістка сайту 05 Травня 2025, 12:00
Євробачення 2025 циферблат
Фото Getty Images, Instagram
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Кольорово та стильно — Ziferblat вразили образами та Євробачення 2025
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