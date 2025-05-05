Кольорово та стильно — Ziferblat вразили образами та Євробачення 2025

Непомітно наблизився час Євробачення 2025. Від України цього року поїде наш гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Фанати шоу та гурту вже з нетерпінням чекають на перші подробиці з репетицій та виступу виконавців!

Три дні тому учасники вже вирушили до Базеля, міста у Швейцарії, де цьогоріч пройде Євробачення. Проводжали їх журналісти, незмінний коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко, волонтер Сергій Притула та охочі українці.

Що відомо про першу репетицію Ziferblat та чим вразили їхні костюми, читай далі у матеріалі.

Євробачення 2025: перша репетиція Ziferblat

Відомо, що фільмувати та транслювати першу репетицію учасників Євробачення суворо заборонено. Тому виступ українського гурту Ziferblat на сцені Євробачення 2025 поки що можна тільки уявити!

На виступі була присутня постійна ведуча Суспільне Євробачення Анна Тульєва. З її слів, емоції після побаченого просто зашкалювали, вона і плакала, і сміялася.

— Це номер, який дарує надію на краще життя! Видно, як наші хлопці стараються, їхня команда за них вболіває.

Багато рожевого та сердець! Обовʼязково побачимось на фіналі, — розповіла Анна Тульєва.

Також відомо, що виступ дещо змінили. Не буде квіткового поля, натомість багато рожевих та зелених елементів, які будуть чітко синхронізовані зі звуком. Також на виступі будуть дим та феєрверки.

До речі, перед виїздом до Базеля хлопці оголосили про головну мету своєї поїздки. У своєму Instagram вони повідомили, що вони разом з Гуманітарним фондом Сергія Притули та великими банками України проводять великий збір на роботизовані системи для розмінування територій нашої країни.

— Ціль — 4 мільйони грн. Це наша центральна місія на цьогорічному конкурсі! — зазначили учасники гурту.

Долучитися до збору можуть всі охочі за посиланням.

Ziferblat: костюми

Та чи не найбільшого галасу у мережі наробили костюми виконавців. Відомо, що створив їх всесвітньовідомий український модельєр Іван Фролов.

Тепер кожен учасник вирізняється яскравим однотонним костюмом у стилі 1970-их, а беквокалістки виступатимуть у золотистих костюмах.

Під відео та фото українці засипали виконавців коментарями! Чимало хто пророкує їм стати хітом на цьогорічному конкурсі.

Торік Вікна ексклюзивно спілкувалися з гуртом Ziferblat. Чимало їхніх думок та ідей досі резонують нам, тож радимо до прочитання.

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