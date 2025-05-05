Красочно и стильно — Ziferblat поразили образами и Евровидение 2025

Незаметно приблизилось время Евровидения 2025. От Украины в этом году будет наша группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Фанаты шоу и группы уже с нетерпением ждут первые подробности репетиций и выступления исполнителей!

Три дня назад участники уже отправились в Базель, город в Швейцарии, где в этом году пройдет Евровидение. Провожали их журналисты, неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, волонтер Сергей Притула и желающие украинцы.

Что известно о первой репетиции Ziferblat и чем поразили их костюмы, читай дальше в материале.

Евровидение 2025: первая репетиция Ziferblat

Известно, что снимать и транслировать первую репетицию участников Евровидения строго запрещено. Поэтому выступление украинской группы Ziferblat на сцене Евровидения 2025 пока можно только вообразить!

На выступлении присутствовала постоянная ведущая Суспільне Євробачення Анна Тульева. По ее словам, эмоции после увиденного просто зашкаливали, она и плакала, и смеялась.

— Это номер, который дарит надежду на лучшую жизнь! Видно, как наши ребята стараются, их команда за них болеет.

Много розового и сердец! Обязательно увидимся на финале, — рассказала Анна Тульева.

Также известно, что выступление несколько изменили. Не будет цветочного поля, а много розовых и зеленых элементов, которые будут четко синхронизированы со звуком. Также на выступлении будут дым и фейерверки.

Кстати, перед выездом в Базель ребята объявили о главной цели своей поездки. В своем Instagram они сообщили, что вместе с Гуманитарным фондом Сергея Притулы и крупными банками Украины проводят большой сбор на роботизированные системы для разминирования территорий нашей страны.

— Цель — 4 миллиона грн. Это наша центральная миссия на конкурсе! — отметили участники группы.

Присоединиться к сбору могут все желающие по ссылке.

Ziferblat: костюмы

Но едва ли не наибольшего шума в сети наделали костюмы исполнителей. Известно, что создал их всемирно известный украинский модельер Иван Фролов.

Теперь каждый участник отличается ярким однотонным костюмом в стиле 1970-х, а бэквокалисты будут выступать в золотистых костюмах.

Под видео и фото украинцы засыпали исполнителей комментариями! Многие предсказывают им стать хитом на нынешнем конкурсе.

В прошлом году Вікна эксклюзивно общались с группой Ziferblat. Многие их мысли и идеи до сих пор резонируют нам, поэтому советуем к прочтению.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.