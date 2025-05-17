Ziferblat — Bird of Pray: о чем песня представителей Украины на Евровидении 2025

В Украине состоялся грандиозный Национальный отбор на Евровидение 2025. Одним из самых ярких финалистов стала группа Ziferblat, которая в прошлом году заняла второе место на отборе. А в этом году с песней Bird of Pray одержала желанную победу в конкурсе.

Подробно о переводе, значении песни Ziferblat — Bird of Pray и интересных фактах – рассказываем в материале.

Песня Bird of Pray: о чем

Центральным образом композиции является птица надежды. Олицетворяющая возрождение и ожидание изменений. Птица — предсказательница весны и символ цикличности жизни, восстановления.

Участники группы поделились, что в песне переплетаются грусть, тоска по дому, боль потери с молитвой, поиском силы и надеждой.

Ziferblat — Bird of Pray: интересные факты

Участники группы пишут, что за первые 16 часов после выхода песня набрала 100 тысяч прослушиваний и получила комплименты от европейских обозревателей.

Продюсированием клипа занимался Илья Дуцик. Визуальное видение клипа погружает зрителей в две плоскости. Первая является воспоминаниями о доме, которые живут в памяти. А вторая — о поиске дома, осознании и принятии.

Группа ранее уже работала с режиссером над песней Літаки.

Bird of Pray: перевод песни

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько, серце, кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я тебе покличу

Лети

Пташко

Я тебе благаю

Благаю тебе, будь ласка,

Просто живи

Поділись

моїм серцем з тим,

хто піклується про мене і мою маленьку пташку надії

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

І я тебе покличу.

Ziferblat — Bird of Pray: смотреть клип

Посмотреть клип к песне, которая прозвучит на Национальном отборе Евровидения от группы Ziferblat ты можешь в нашем материале!

Группа выступит на Нацотборе под номером 9.

