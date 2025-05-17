Ziferblat — Bird of Pray: о чем песня представителей Украины на Евровидении 2025

Фото Instagram В Украине состоялся грандиозный Национальный отбор на Евровидение 2025. Одним из самых ярких финалистов стала группа Ziferblat, которая в прошлом году заняла второе место на отборе. А в этом году с песней Bird of Pray одержала желанную победу в конкурсе.Подробно о переводе, значении песни Ziferblat — Bird of Pray и интересных фактах – рассказываем в материале. Песня Bird of Pray: о чем Центральным образом композиции является птица надежды. Олицетворяющая возрождение и ожидание изменений. Птица — предсказательница весны и символ цикличности жизни, восстановления.Участники группы поделились, что в песне переплетаются грусть, тоска по дому, боль потери с молитвой, поиском силы и надеждой. Ziferblat — Bird of Pray: интересные факты Участники группы пишут, что за первые 16 часов после выхода песня набрала 100 тысяч прослушиваний и получила комплименты от европейских обозревателей. Продюсированием клипа занимался Илья Дуцик. Визуальное видение клипа погружает зрителей в две плоскости. Первая является воспоминаниями о доме, которые живут в памяти. А вторая — о поиске дома, осознании и принятии. Группа ранее уже работала с режиссером над песней Літаки. Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Bird of Pray: перевод песни Зайде-зайдеш і до мене Моя ПташкаКрилами пісня злітає важка Серденько, серце, коханеНе турбуйсяДоля довірила світ останнім із нас Я світла шукаю, гори зверну І я тебе покличу ЛетиПташкоЯ тебе благаюБлагаю тебе, будь ласка,Просто живиПоділись моїм серцем з тим, хто піклується про мене і мою маленьку пташку надії Вертай-вертайся додому Рідна стежка Спів перелітних пташок народить весну І я тебе покличу. Ziferblat — Bird of Pray: смотреть клип Посмотреть клип к песне, которая прозвучит на Национальном отборе Евровидения от группы Ziferblat ты можешь в нашем материале! Группа выступит на Нацотборе под номером 9. Ранее мы рассказывали о дате и месте проведения Евровидения 2025. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter