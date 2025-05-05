Ziferblat — Bird of Pray: про що пісня представників України на Євробаченні 2025

В Україні відбувся грандіозний Національний відбір на Євробачення 2025. Одним з найяскравіших фіналістів став гурт Ziferblat, який торік посів друге місце на відборі. А цього року з піснею Bird of Pray здобув омріяну перемогу в конкурсі.

Детально про переклад, значення пісні Ziferblat – Bird of Pray та цікаві факти — розповідаємо в матеріалі.

Пісня Bird of Pray: про що

Центральним образом композиції є пташка надії. Яка уособлює відродження та очікування змін. Пташка — провісниця весни та символ циклічності життя, відновлення.

Учасники гурту поділилися, що в пісні переплітаються смуток, туга за домом, біль втрати з молитвою, пошуком сили й надією.

Ziferblat — Bird of Pray: цікаві факти

Учасники гурту пишуть, що за перші 16 годин після виходу пісня набрала 100 тисяч прослуховувань і отримала компліменти від європейських оглядачів.

Продюсуванням кліпу займався Ілля Дуцик. Візуальне бачення кліпу занурює глядачів у дві площини. Перша є спогадом про дім, що живе у пам’яті. А друга — про пошук дому, усвідомлення та прийняття.

Гурт раніше вже працював з режисером над піснею Літаки.

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Bird of Pray: переклад пісні

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько, серце, кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я тебе покличу

Лети

Пташко

Я тебе благаю

Благаю тебе, будь ласка,

Просто живи

Поділись

моїм серцем з тим,

хто піклується про мене і мою маленьку пташку надії

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

І я тебе покличу.

Ziferblat — Bird of Pray: дивитися кліп

Подивитися кліп до пісні, яка прозвучить на Національному відборі на Євробачення від гурту Ziferblat ти можеш у нашому матеріалі!

Гурт виступатиме на Нацвідборі під номером 9.

Раніше ми розповідали, як минув фінал нацвідбору на Євробачення 2025 та ділилися найяскравішими моментами шоу.

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