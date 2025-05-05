Ziferblat — Bird of Pray: про що пісня представників України на Євробаченні 2025

Фото Instagram В Україні відбувся грандіозний Національний відбір на Євробачення 2025. Одним з найяскравіших фіналістів став гурт Ziferblat, який торік посів друге місце на відборі. А цього року з піснею Bird of Pray здобув омріяну перемогу в конкурсі. Детально про переклад, значення пісні Ziferblat – Bird of Pray та цікаві факти — розповідаємо в матеріалі. Пісня Bird of Pray: про що Центральним образом композиції є пташка надії. Яка уособлює відродження та очікування змін. Пташка — провісниця весни та символ циклічності життя, відновлення.Учасники гурту поділилися, що в пісні переплітаються смуток, туга за домом, біль втрати з молитвою, пошуком сили й надією. Ziferblat — Bird of Pray: цікаві факти Учасники гурту пишуть, що за перші 16 годин після виходу пісня набрала 100 тисяч прослуховувань і отримала компліменти від європейських оглядачів. Продюсуванням кліпу займався Ілля Дуцик. Візуальне бачення кліпу занурює глядачів у дві площини. Перша є спогадом про дім, що живе у пам’яті. А друга — про пошук дому, усвідомлення та прийняття. Гурт раніше вже працював з режисером над піснею Літаки. Читати на тему Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу Розповідаємо, які міста Швейцарії змагаються за право проводити пісенний конкурс у 2025 році Bird of Pray: переклад пісні Зайде-зайдеш і до мене Моя ПташкаКрилами пісня злітає важка Серденько, серце, коханеНе турбуйсяДоля довірила світ останнім із нас Я світла шукаю, гори зверну І я тебе покличу ЛетиПташкоЯ тебе благаюБлагаю тебе, будь ласка,Просто живиПоділись моїм серцем з тим, хто піклується про мене і мою маленьку пташку надії Вертай-вертайся додому Рідна стежка Спів перелітних пташок народить весну І я тебе покличу. Ziferblat — Bird of Pray: дивитися кліп Подивитися кліп до пісні, яка прозвучить на Національному відборі на Євробачення від гурту Ziferblat ти можеш у нашому матеріалі! Гурт виступатиме на Нацвідборі під номером 9. Раніше ми розповідали, як минув фінал нацвідбору на Євробачення 2025 та ділилися найяскравішими моментами шоу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter