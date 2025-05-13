Украина проходит “Путь Самурая”: группа Ziferblat о личном, индустрии музыки и своих проектах

Сейчас украинская музыка испытывает очередной подъем: волна интереса пришла по очевидным причинам, ведь общество, переживая перелом и переоценку глубоких убеждений, бросилось на поиск внутреннего качественного продукта.

Открытием для большой аудитории слушателей является группа Ziferblat.

Журналистка Вікна-новини пообщалась с солистом Ziferblat Даниилом Лещинским и гитаристом Валентином Лещинским после первого нацотбора ребят на Евровидение. С чего начался творческий путь, когда ждать выхода новых проектов и какие темы находят наибольший отголосок в сердцах музыкантов — читай дальше в материале.

Ziferblat: творчество и личное

Группа уже не первый раз выступает на больших сценах, музыканты принимали участие в талант-шоу. Однако многие слушатели начали знакомиться с их творчеством только сейчас.

— Можете немного рассказать о развитии своей группы на сцене Украины?

— Начиналось очень давно. Еще в 2012 году, когда мы закончили, кажется, девятый класс и создали свой первый коллектив. Назывался он Runnin’Blue.

Это происходит от названия одной из песен группы The Doors. Преимущественно писали англоязычные песни с таким диким “закосом” в сторону британских и американских групп 1960-х.

Затем состоялась Революция Достоинства в 2014 году, мы начали добавлять украиноязычные песни в репертуар. И наконец как-то оно логично перешло в то, что в 2015 году появился собственно Ziferblat в несколько ином составе, чем он существует сейчас, — рассказывает Валентин.

Сейчас группа состоит из солиста и клавишника Даниила, гитариста Валентина и барабанщика Федора.

— После нацотбора 2024 у вас состоялось два концерта в Киеве, полные залы два дня подряд. Какие эмоции после такого опыта?

— Эмоции как таковые еще не улеглись на самом деле, — делится Даниил. — Я сегодня понял, что не могу сложить вместе свои мысли. Потому что эмоции переполняют, я надеюсь, и людей тоже. Это были два невероятных вечера, уникальных.

Мы этого хотели, мы к этому стремились, чтобы два концерта в столице были подряд, полный зал. Это были прекрасные два дня, прекрасные два концерта.

Мне кажется, они неслись сами собой, потому что когда ты на Евровидении, это не наша территория. Это как футбольная команда на выезде. А тут ты приезжаешь на свою площадку, на свое футбольное поле, и здесь и судьи, и трибуны помогают, — делится солист.

В то же время, вне записи музыкант делится, что после Нацотбора понял, что сон — дело не первое. Поэтому и после двух концертов он восстанавливался в боулинге.

— Да, сон здесь не ключевой вопрос. Просто приходится еще пока этот месяц работать в офисе. В дальнейшем, полагаю, это будет нецелесообразным.

Я думал, что смогу, но оказывается, что все-таки переключаться между тремя разными делами — очень тяжело, — делится Даниил.

Нацотбор-2024: как это было

— Какой опыт вы получили из Нацотбора? Насколько это было утомительно?

— Мы не без опыта в этом плане, потому что участвовали в Х-факторе. И мы понимаем, что такие съемки изнурительны. С другой стороны, мы с Даней не то чтобы стрессоустойчивые, то есть справиться с этим можем, но это бьет по здоровью.

Я смотрю вокруг — люди улыбаются, всем так классно, весело. Мы как-то в себе больше.

А вокруг начинают удивляться, спрашивать: “А почему?”, “У вас что-то произошло?”, “Вы грустные” — говорит гитарист группы Ziferblat.

Для таких людей, как мы, это тяжело. Но мы собираемся на три минуты, которые нам выданы, чтобы показать результат.

Украинская сцена: чего не хватает индустрии

— Я смею предположить, что зрителям будет интересно узнать немного больше о вас. Какую музыку вы слушаете?

— У нас список такой: от классической музыки, композиторов современных или старых, до эстрадной музыки — западной или украинской.

Мы так или иначе слушаем прогрессивный рок или артрок.

Мы постоянно вспоминаем группу П’ятий вимір, Vivienne Mort, Promsonya, Hyphen Dash, Lucas Bird, — говорит Валентин.

Он отмечает, что волна новых исполнителей появилась еще десять лет назад, и, как и сейчас, тогда говорили о музыкальном ренессансе в Украине. Однако по мнению самого Валентина, никакого ренессанса и не произошло.

— Дай Бог, что он сейчас состоится. Но я думаю, что на самом деле никакого ренессанса и не будет. Думаю, что это вопрос, кому повезет больше.

Просто в Украине сложно, если ты полностью все свои силы не аккумулируешь на то, чтобы добиться чего-то, — заключает музыкант.

Даниил добавляет: он слушает музыкантов 70-х, потому что, как он считает, эта эпоха возродила нечто академическое.

— В конце концов, это артисты, которые смогли летать над жанром. То есть не быть жанровыми, нишевыми, а использовать жанр музыки для своих целей, для каких-то глобальных вещей. Для меня это важное мерило, — объясняет солист.

Есть артисты, музыканты, художники, которые смогли подмять под себя жанр и быть законодателями.

На мой взгляд, это Бьерк, Питер Гебриэл, Стинг, Фил Коллинз, Tears for Fears тоже были довольно крутыми.

— Как вы считаете, влияет ли вообще популярность на жанр, на творчество?

— Вопрос не в жанрах. Почему? Потому что можно отсеять людей, не понимающих сердцевину, в чем они работают.

Это вопрос этого Х-фактора в человеке, прикосновении чего-нибудь такого, invisible touch.

О событиях в Украине

— Сейчас украинцы переживают тяжелые времена. Скажите, что вам помогает, в общем-то, отойти от этих страшных новостей, как-то морально восстановиться?

— Ничего не помогает, — отвечает Валентин. Как от этого можно отойти? Никакое творчество от этого (не спасает — ред.), ты просто живешь в этом, ты привыкаешь к этому.

Я думаю, что украинцам не нужно объяснять, что это такое. Сейчас все живут, я бы это назвал, “спокойной жизнью во время войны”. Знаете, у группы Talking Heads есть песня Life During the Wartime. Она об этом.

Это что-то на уровне безумия, я имею в виду. Как иначе это можно назвать? Это как будто ты круглосуточно смотришь фильм Тарантино.

Все уставшие, однако, не имеют права останавливаться. По сути люди должны понять одну важную вещь: нам помогает Запад, нам помогают США, но мы оставлены сами на себя, — говорит гитарист группы Ziferblat Валентин Лещинский.

Читать по теме

Будущие проекты

— У вас состоялась премьера одной довольно неординарной композиции и клипа на нее. Можете поделиться, о чем эта песня?

— Именно обо всем том, о чем мы только что говорили. Я думаю, что эта песня как раз является неадекватной, шизофренической, с нашей точки зрения, рефлексией на происходящее. Первой, вероятно, рефлексией, которая будет от нас на войну.

Потому что альбом Перетворення не связан с войной, как бы этого ни хотели искать наши слушатели.

— А в чем сила украинской музыки?

— Не знаю. Я же говорю, что в первую очередь — что она существует, что она сильная. Главное, чтобы она нравилась, имела вес внутри Украины.

Понятно, что на международном уровне украинскому продукту — именно продукту, не культуре, — есть еще куда расти и что делать, — отмечает Валентин.

Смотри полную версию интервью с Ziferblat

Чтобы продвигать украинский продукт по всему миру и давать запрос на качественное, следует знакомиться с новыми украинскими исполнителями. Плейлист из красивейших украинских песен современных артистов на любой вкус ты можешь найти в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.