Не знаешь, какую украинскую музыку послушать? Тогда держи наш плейлист с современными и качественными композициями

Как часто ты добавляешь новую музыку в плейлист? А много ли там наших исполнителей? Мы расскажем об уже известных и еще не очень украинских музыкантах, которые дают второе дыхание отечественной индустрии, и поможем сделать плейлист украинской современной музыки.

Не верьте словам о примитивности и ограниченности наших исполнителей. За последние несколько лет индустрия украиноязычной музыки стала более развитой и дала глубокое, модное и кардинально новое звучание.

Украинские исполнители подхватывают иностранные стили музыки и адаптируют их под нашего слушателя. Таким образом, среди украинских меломанов ходят плейлисты с подборкой украинского инди-попа, электроники и новой волны хип-хоп ритмов.

Свою лепту в развитие отечественной музыкальной сферы внесло и Евровидение-2021 — группа Go_A дала толчок еще одному стилю, известному как фолктроника.

Рок-ниша тоже не стагнирует — за последние два года классический украинский рок пополнился новыми музыкантами. А поп-индустрия перерождается и дает новых музыкантов почти каждый год.

Предлагаем твоему вниманию список украинских музыкантов разных стилей, из песен которых можно составить плейлист выходного дня.

Среди украинских рок-исполнителей стоит выделить Друга Ріка, Океан Эльзы, Мотор’ролла, Антитела, Жадан и собаки и Epolets. Можно ли назвать всех исполнителей новыми для слушателей? Не совсем.

Но песни Океана Эльзы и Друга Ріка являются основой современного звучания новых музыкантов. К тому же все эти группы и сейчас выпускают качественную музыку. Среди последних созданных групп — Epolets, чьи песни придутся по душе ценителям традиционного звучания рока.

Плейлист украинской современной музыки: рок

Жанр поп -музыки зря обходят многие слушатели.

Стереотипно называть этот стиль попсой, семантически насыщая слово значением ограниченности и примитивности. На смену такому негативу украинская музыкальная индустрия дарит слушателям новых исполнителей с интересным звучанием.

Среди них — уже известный Wellboy, эпатирующий и выходящий за рамки обыкновенного своей простотой и непосредственностью. В этом году переродился и давно известный Иван Дорн, наконец спев на украинском.

Среди малоизвестных исполнителей — Макс Пташник и Tember blance, которые по-новому ощущают присущую нам лирику. Также рекомендуем открыть для себя музыку Laud и Grohotsky.

Плейлист украинской современной музыки: поп

Новый хип-хоп и рэп тоже базируются на классике: здесь следует упомянуть Бумбокс, The Hardkiss. Для искателей новых исполнителей советуем послушать группу Палиндром.

Среди уже известных, несомненно, alyona alyona, Alina Pash и Kalush. Недавно каждый из исполнителей пополнил украинскую сокровищницу песен своими новыми саундтреками, которые мы тоже рекомендуем добавить в плейлист украинской современной музыки.

Плейлист украинской современной музыки: хип-хоп, рэп

Не всем понятны, но достойны внимания стили фолктроники и этно начали активно захватывать украинские (и не только) чарты сразу после выступления на Евровидении-2021 украинской группы Go_A.

Такое возвращение в прошлое расшевелило национальную память. Представителями этого направления также являются ONUKA, Khayat, львовские ДахаБраха и Фолькнеры.

В этом же стиле работал и дуэт Yuko, к сожалению, прекративший свое существование в 2020 году. Несмотря на это, дуэт подарил много ценных композиций украинскому слушателю.

Плейлист украинской современной музыки: этно, фолктроника

Однозначно на пике своей популярности сейчас новый для украинской музыкальной индустрии стиль инди-поп.

Стильные вариации этого направления (синди-поп, бедрум-поп, чилвейв и т.д.) предназначены для морских волн, инфантилизма и абсолютного спокойствия. Музыка в этом стиле собственного украинского производства способна конкурировать с зарубежной.

Свою аудиторию уже нашли Latexfauna, чье суржиковое “мене в тобі всьо устраює” уже стало своеобразным признанием в любви среди молодых людей. В этом же стиле творят Христина Соловий и Один в каноэ.

Из малоизвестных исполнителей советуем познакомиться с творчеством инди-группы Vivienne Mort, исполнительницы СХОЖА, а также TVORCHI, работающих в стиле электроника.

Плейлист украинской современной музыки: инди-поп, електроник

А чтобы подготовиться к теплой и цветущей поре, стоит не только иметь плейлист украинской современной музыки, но и урегулировать некоторые привычки и образ жизни в целом.

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