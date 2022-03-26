Я устал от войны: как избежать ощущения изнеможения и эмоционального выгорания

В условиях войны следует особенно бережно относиться к своему психологическому состоянию. Как избежать усталости и чувствовать себя лучше посоветовала психолог Светлана Ройз.

Воспоминания о мирном времени

Первое, что нам нужно — поддерживать свое состояние воспоминаниями о мирном времени. Все эти воспоминания являются профилактикой эмоционального выгорания.

Психолог объясняет, как работает наш организм в состоянии постоянного стресса:

— Переживание стресса имеет разные этапы. У нас был этап активизации, адаптации.

В состоянии острого стресса мы не замечаем усталости, потому что все резервы нацелены на выживание.

В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы истощаемся.

Не следует этого допускать, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим.

Информационный детокс

Специалист рекомендует не перенасыщать себя негативными новостями и просматривать кадры событий, на которые невозможно смотреть беспристрастно.

Следует поддерживать что-то хорошее в своей жизни, чтобы суметь удержать баланс положительного и отрицательного в жизни.

Культивировать мечты о будущем

Война закончится – не стоит забывать об этом. Нам следует задуматься о том, чем мы займемся сразу после победы. Если тебе поможет — напиши список дел, которые хочешь воплотить в жизнь сразу после окончания войны.

Такие вещи поднимают нам настроение и дают силы жить дальше. Жить и восстанавливать искалеченные рашистами города. А с чего следует начинать восстановление — читай в материале.