Я устал от войны: как избежать ощущения изнеможения и эмоционального выгорания

В условиях войны следует особенно бережно относиться к своему психологическому состоянию. Как избежать усталости и чувствовать себя лучше посоветовала психолог Светлана Ройз.
Первое, что нам нужно — поддерживать свое состояние воспоминаниями о мирном времени. Все эти воспоминания являются профилактикой эмоционального выгорания.
Психолог объясняет, как работает наш организм в состоянии постоянного стресса:
— Переживание стресса имеет разные этапы. У нас был этап активизации, адаптации.
В состоянии острого стресса мы не замечаем усталости, потому что все резервы нацелены на выживание.
В состоянии острого стресса мы не замечаем усталости, потому что все резервы нацелены на выживание.
В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы истощаемся.
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Не следует этого допускать, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим.
Не следует этого допускать, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим.
Специалист рекомендует не перенасыщать себя негативными новостями и просматривать кадры событий, на которые невозможно смотреть беспристрастно.
Следует поддерживать что-то хорошее в своей жизни, чтобы суметь удержать баланс положительного и отрицательного в жизни.
Война закончится – не стоит забывать об этом. Нам следует задуматься о том, чем мы займемся сразу после победы. Если тебе поможет — напиши список дел, которые хочешь воплотить в жизнь сразу после окончания войны.
Такие вещи поднимают нам настроение и дают силы жить дальше. Жить и восстанавливать искалеченные рашистами города. А с чего следует начинать восстановление — читай в материале.