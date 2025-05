Первый полуфинал Евровидения отгремел в Базеле. Вікна-новини смотрели внимательно и выделили самые интересные и яркие моменты шоу. Читай и смотри главное далее в материале.

Самые интересные моменты первого полуфинала Евровидения-2025

Словения удивляла необычными визуальными эффектами и освещением. Во время выступления зажгли тысячи огоньков, дополнивших сильный вокал певца Klemen и печальную историю страха перед потерей.

Песня называется How Much Time Do We Have Left.

Польша продемонстрировала динамичное выступление, а вокалистка Justyna Steczkowska даже поднялась под потолок, поразив публику. Украинцам в комментариях тоже понравилось выступление представительницы Польши.

Не обошлось и без “фейлов”. Так, разочарованием стал номер представителя Эстонии Tommy Cash.

Фавориты букмекеров, а именно группа KAJ из Швеции , во время своей песни поставили елки прямо на сцене и разнообразили выступление веселым аккордеоном и искусственным огнем. Пели ребята о любви к бане.

Бельгия зажгла сцену элементами техно и диско. Вокалист Red Sebastian безоговорочно стал самым ярким участником полуфинала. Для выступления он выбрал total red образ, а также броский макияж с красной помадой и латексным костюмом.

До сих пор не вспомнили об Украине! Исправляемся. Наши ребята из группы Ziferblat выгодно отличались от других участников. Постановка была трогательной и относила нас к эстетике 70-х. Не только костюмы, но и свет, движения участников создавали цельную картину. Это было эстетично и изысканно, а еще отличалось от выступления Ziferblat на нацотборе Евровидения.

Номер, который нельзя не упомянуть, – выступление Хорватии. Страну представлял Marko Bošnjak с песней Poison Cake, которая привнесла в шоу элементы мистики и даже шаманства. Композиция была очень динамичной и быстро меняла темп и ритм — с быстрого на медленный и наоборот. В соцсетях украинцы, оценивая номер Хорватии, отметили, что певец напоминает Тимоти Шаламе.

Вспомнили не всех, но признаем, что от первого полуфинала Евровидения ожидали большего. Некоторые номера были филлерными, и если ты их пропустил/а — грустить вряд ли будешь.

А из интересного вспомним еще одну изюминку первого полуфинала Евровидения – выступление участников прошлогоднего конкурса с песней Селин Дион. Пела ее, в частности, и наша Jerry Heil.

