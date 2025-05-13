Шоу-биз

Елки на сцене и красный латекс! Самые яркие моменты первого полуфинала Евровидения 2025

Ирина Танасийчук, журналист сайта Мария Беляева, главный редактор сайта 14 мая 2025, 00:15
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