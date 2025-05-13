Шоу-биз

Tommy Cash разочаровал выступлением на Евровидении — почему певцу не помог хайп

Ирина Танасийчук, журналист сайта 13 мая 2025, 22:43
tommy cash
Португалия: Napa — Deslocado
Читать дальше
Португалия на Евровидении-2025: что известно о группе Napa и их ностальжи-песне Deslocado
Швеция на Евровидении
Читать дальше
Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь