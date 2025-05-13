Tommy Cash разочаровал выступлением на Евровидении — почему певцу не помог хайп

Одно из самых ожидаемых выступлений первого полуфинала Евровидения — Эстония. Ее представил рэпер Tommy Cash с песней Espresso Macchiato. Песня завирусилась в сети еще до шоу, однако само выступление в полуфинале стало определенным разочарованием. Что пошло не так — читай в материале. Tommy Cash и его Espresso Macchiato: зрители не оценили Выступление Tommy Cash в полуфинале не поразило широкую аудиторию, а все потому, что с первой минуты голос исполнителя звучал неуверенно и дрожал. Кроме того, уже во время шоу стало ясно, что Эстония сделала ставку не на вокал, а юмористическую составляющую номера, правда, ноу-хау придумать команде не удалось. Выступление было больше похожим на концерты комиков нулевых. Читать по теме Эстония на Евровидении-2025: рэпер Tommy Cash вирусится в сети со своей Espresso Macchiato Рассказываем о представителе Эстонии на Евровидении-2025 TOMMY CASH и его популярной композиции Espresso Macchiato. Отметим, что сам исполнитель довольно одиозный. В частности, Томми не брезгует сотрудничеством с россиянами. Кроме того, вместе с рэпером Йостом Кляйном Tommy Cash записал песню, в которой идет речь о совместном желании “полететь в Киев и Москву”. Впоследствии в интервью рэпер заявил, что в Украину тоже “очень хочет”. — Я видел, что Macchiato очень активно слушают украинцы. Это безумие! Я очень хочу в Украину… Мы были в туре, и я так люблю Одессу. Особенно летом. Это как украинская Барселона! А какие шансы у Эстонии на победу — смотри в прогнозах букмекеров. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter