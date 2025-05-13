Tommy Cash разочаровал выступлением на Евровидении — почему певцу не помог хайп

Одно из самых ожидаемых выступлений первого полуфинала Евровидения — Эстония. Ее представил рэпер Tommy Cash с песней Espresso Macchiato. Песня завирусилась в сети еще до шоу, однако само выступление в полуфинале стало определенным разочарованием. Что пошло не так — читай в материале.

Tommy Cash и его Espresso Macchiato: зрители не оценили

Выступление Tommy Cash в полуфинале не поразило широкую аудиторию, а все потому, что с первой минуты голос исполнителя звучал неуверенно и дрожал.

Кроме того, уже во время шоу стало ясно, что Эстония сделала ставку не на вокал, а юмористическую составляющую номера, правда, ноу-хау придумать команде не удалось. Выступление было больше похожим на концерты комиков нулевых.

Отметим, что сам исполнитель довольно одиозный. В частности, Томми не брезгует сотрудничеством с россиянами. Кроме того, вместе с рэпером Йостом Кляйном Tommy Cash записал песню, в которой идет речь о совместном желании “полететь в Киев и Москву”.

Впоследствии в интервью рэпер заявил, что в Украину тоже “очень хочет”.

— Я видел, что Macchiato очень активно слушают украинцы. Это безумие! Я очень хочу в Украину… Мы были в туре, и я так люблю Одессу. Особенно летом. Это как украинская Барселона!

А какие шансы у Эстонии на победу — смотри в прогнозах букмекеров.

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