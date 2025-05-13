Tommy Cash розчарував виступом на Євробаченні — чому співаку не допоміг хайп

Один з найочікуваніших виступів першого півфіналу Євробачення – Естонія. Її представив репер Tommy Cash з піснею Espresso Macchiato. Пісня завірусилася в мережі ще до шоу, втім сам виступ у півфіналі став певним розчаруванням.

Що пішло не так — читай у матеріалі.

Tommy Cash та його Espresso Macchiato: як оцінили глядачі

Виступ Tommy Cash у півфіналі не вразив широку аудиторію, а все тому, що з першої хвилини голос виконавця звучав невпевнено й дрижав.

Крім того, вже під час шоу стало зрозуміло, що Естонія зробила ставку не на вокал, а гумористичну складову номера, щоправда, ноу-хау вигадати не вдалося. Виступ був більш схожий на концерти коміків нульових.

Дивні танці лиш підкріплювали загальне враження, яке можна описати словами іспанський сором.

Оцінити номер можеш і ти. Дивись відео Tommy Cash на Євробаченні:

Зауважимо, що сам виконавець має у доробку кілька співпраць з росіянами. Крім того, Tommy Cash разом з репером Йостом Кляйном записали пісню, в якій заявили про спільне бажання полетіти до Києва і Москви.

Згодом в інтерв’ю репер додав, що до України теж “дуже хоче”.

— Я бачив, що Macchiato дуже активно слухають українці. Це божевілля! Я дуже хочу до України…Ми були в турі, і я так люблю Одесу. Особливо влітку. Це українська Барселона!

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