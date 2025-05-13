Євробачення 2025: прогнози букмекерів та які шанси на перемогу в представників України

Фото Unsplash Євробачення 2025 вже наблизилось до нас, а букмекери постійно роблять прогнози на переможця та обирають потенційних фаворитів глядацьких сердець. Що відомо про Євробачення 2025, прогнози букмекерів та які шанси України на перемогу — зібрали інформацію на Вікнах. Євробачення 2025: букмекери поділилися прогнозами щодо переможця Сайт Eurovision World наводить прогнози букмекерів. Згідно з ними, найголовнішим фаворитом є Швеція. Її шанси на перемогу оцінюють у 42%. На другому місці — Австрія з 19%. Третє місце у прогнозі займає Франція, яка наразі має 6%. До п’ятірки лідерів також увійшли Ізраїль (5%) та Бельгія (5%).Україна, яка традиційно була фаворитом на Євробаченні та зазвичай потрапляла у першу десятку букмекерських передбачень, цьогоріч не досягла очікуваних результатів. Пісня Bird of Pray групи Ziferblat має всього 1% ймовірності на перемогу у Євробаченні 2025 та займає 14 сходинку списку, не потрапивши до топ-10. Букмекери склали загальний список ймовірних переможців Євробачення 2025. Він має такий вигляд: Швеція — 42%. Австрія — 19%. Франція — 6%. Ізраїль — 5%. Бельгія — 5%. Нідерланди — 4%. Фінляндія — 3%. Швейцарія — 3%. Естонія — 2%. Мальта — 2%. Албанія — 2%. Чехія — 1%. Кіпр — 1%. Україна — 1%. Італія — 1%. Іспанія — 1%. Німеччина — 1%. Велика Британія — 1%. Австралія — 1%. Ірландія — 1%. Інші учасники мають результат менше ніж 1%. На останню, 37 місці, представник Хорватії. Цю країну вважають найменш ймовірним переможцем. Читати на тему Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу Розповідаємо, які міста Швейцарії змагаються за право проводити пісенний конкурс у 2025 році Нагадаємо, що прогнози змінюються щодня, тож цифри можуть відрізнятися від попередніх, а шанси конкурсантів як збільшуватися, так і зменшуватися. 69-й пісенний конкурс цьогоріч проходитиме у Швейцарії, місті Базель. Перший півфінал конкурсу проведуть 13 травня, другий — 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня. Ми також пропонуємо послухати пісню та подивитися кліп представників України Ziferblat — Bird of Pray. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025 Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter