Євробачення 2025: прогнози букмекерів та які шанси на перемогу в представників України

Євробачення 2025 вже наблизилось до нас, а букмекери постійно роблять прогнози на переможця та обирають потенційних фаворитів глядацьких сердець. Що відомо про Євробачення 2025, прогнози букмекерів та які шанси України на перемогу — зібрали інформацію на Вікнах.

Євробачення 2025: букмекери поділилися прогнозами щодо переможця

Сайт Eurovision World наводить прогнози букмекерів. Згідно з ними, найголовнішим фаворитом є Швеція. Її шанси на перемогу оцінюють у 42%.

На другому місці — Австрія з 19%. Третє місце у прогнозі займає Франція, яка наразі має 6%. До п’ятірки лідерів також увійшли Ізраїль (5%) та Бельгія (5%).

Україна, яка традиційно була фаворитом на Євробаченні та зазвичай потрапляла у першу десятку букмекерських передбачень, цьогоріч не досягла очікуваних результатів.

Пісня Bird of Pray групи Ziferblat має всього 1% ймовірності на перемогу у Євробаченні 2025 та займає 14 сходинку списку, не потрапивши до топ-10.

Букмекери склали загальний список ймовірних переможців Євробачення 2025. Він має такий вигляд:

Швеція — 42%. Австрія — 19%. Франція — 6%. Ізраїль — 5%. Бельгія — 5%. Нідерланди — 4%. Фінляндія — 3%. Швейцарія — 3%. Естонія — 2%. Мальта — 2%. Албанія — 2%. Чехія — 1%. Кіпр — 1%. Україна — 1%. Італія — 1%. Іспанія — 1%. Німеччина — 1%. Велика Британія — 1%. Австралія — 1%. Ірландія — 1%.

Інші учасники мають результат менше ніж 1%. На останню, 37 місці, представник Хорватії. Цю країну вважають найменш ймовірним переможцем.

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Нагадаємо, що прогнози змінюються щодня, тож цифри можуть відрізнятися від попередніх, а шанси конкурсантів як збільшуватися, так і зменшуватися.

69-й пісенний конкурс цьогоріч проходитиме у Швейцарії, місті Базель. Перший півфінал конкурсу проведуть 13 травня, другий — 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня.

Ми також пропонуємо послухати пісню та подивитися кліп представників України Ziferblat — Bird of Pray.

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