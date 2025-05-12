Евровидение 2025: прогнозы букмекеров и какие шансы на победу у представителей Украины

Евровидение 2025 года не за горами, а страны-участницы уже частично определились с представителями на конкурсе. Букмекеры сделали первые прогнозы на победителя и выбрали потенциальных фаворитов зрительских сердец. Что известно о конкурсе Евровидение 2025, какие прогнозы букмекеров и шансы Украины на победу — собрали информацию на Вікнах.

Евровидение 2025: букмекеры поделились прогнозами о победителе

Сайт Eurovision World приводит первые прогнозы букмекеров. Согласно им, самым главным фаворитом является Швеция. Ее шансы на победу оценивают в 37%.

На втором месте — Австрия с 23%. Третье место в прогнозе занимает Франция, которая сейчас имеет 7%. В пятерку лидеров также вошли Израиль (5%) и Бельгия (4%).

Украина, традиционно являвшаяся фаворитом на Евровидении и обычно попадавшая в первую десятку букмекерских предсказаний, в этом году не достигла ожидаемых результатов.

Песня Bird of Pray группы Ziferblat имеет всего 1% вероятности победы на Евровидении 2025 и занимает 13 строчку списка, не попав в топ-10.

Букмекеры составили общий список вероятных победителей Евровидения 2025. Он выглядит так:

Швеция — 37%. Австрия — 23%. Франция — 7%. Израиль — 5%. Бельгия — 4%. Финляндия — 3%. Нидерланды — 3%. Эстония — 2%. Чехия — 2%. Швейцария — 2%. Мальта — 2%. Албания — 1%. Кипр — 1%. Украина — 1%. Италия — 1%. Великобритания — 1%. Германия — 1%. Испания — 1%. Австралия — 1%. Ирландия — 1%.

Другие участники имеют результат менее 1%. На последнем, 37 месте, представитель Хорватии. Эту страну считают наименее вероятным победителем.

Напомним, что прогнозы меняются каждый день, так что цифры могут отличаться от предыдущих, а шансы конкурсантов как увеличиваться, так и уменьшаться.

69-й песенный конкурс будет проходить в Швейцарии, городе Базель. Первый полуфинал конкурса проведут 13 мая, второй — 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая.

Мы также предлагаем послушать песню и посмотреть клип представителей Украины Ziferblat — Bird of Pray.

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