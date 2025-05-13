Естонія на Євробаченні-2025: репер Tommy Cash віруситься у мережі зі своєю Espresso Macchiato

Ексцентричний естонський репер Tommy Cash, схоже, зумів сильно зачепити глядачів Євробачення-2025 своєю “смачною” Espresso Macchiato.

Його конкурсна пісня активно віруситься в мережі й співакові вже пророкують місце в п’ятірці лідерів. Що не так із репутацією естонського виконавця і про що його пісня — дізнайся з матеріалу.

Представник від Естонії Tommy Cash на Євробаченні 2025

На національному відборі в Естонії Tommy Cash здобув більш ніж впевнену перемогу. За даними Eurovision.tv, співак отримав максимальну кількість балів і від професійного журі, і від публіки.

За його грайливу композицію Espresso Macchiato віддали свої голоси 83% глядачів. Щодо стилю, то своїм дещо провокативним виступом Tommy Cash нагадує нашу Вірку Сердючку на Євробаченні-2007.

Відео Espresso Macchiato стало вірусним в ТікТок — легка композиція, яка сама закарбовується в пам’ять і виконання “а-ля ходячий мем” яскраво виділили Tommy Cash на фоні інших конкурсантів.

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Хто такий TOMMY CASH

Tommy Cash — сценічний псевдонім 33-річного репера Томаса Таммеметса. Хлопець має змішане коріння, його мама — з України, а бабуся — росіянка, в родині завжди спілкувалися двома мовами — естонською та російською.

Томас народився 18 листопада 1991 року в столиці країни, Таллінні, а саме в переважно російськомовному районі Коплі.

Після завершення школи він працював офіціантом і прибиральником, і водночас захопився танцями, які згодом стали його професією. Спочатку він виступав у масовці відомих місцевих артистів, а у 2013 році розпочав сольну кар’єру.

І одразу міг хизуватися визнанням публіки — його трек GUEZ WHOZ BAK отримав музичну премію Демо року від ВВС Radio 2. Це стало відмінним поштовхом для пісенної кар’єри. Співак гастролював по Європі та записував власні альбоми.

У 2015 році Tommy Cash співпрацював із російським гуртом Little Big і записав трек GIVE ME YOUR MONEY.

На цьому контакти естонського виконавця з російськими артистами не завершилися: він знявся в комедійному інтернет-серіалі AMERICAN RUSSIANS, де грав разом із музикантом Іллею Прусікіним (відомим під псевдонімом Ілліч).

Мало того, у 2018 році TOMMY CASH випустив альбом ¥€$ і виступив із ним на концертах у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.

Після початку повномасштабної війни в Україні представник Естонії на Євробаченні 2025 зайняв невпевнену нейтральну позицію, яку можна описати словами: і вашим, і нашим.

У 2022 році він скасував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, пояснивши це тим, що йому важко прийняти нинішні військові дії.

Співак висловився категорично проти будь-якої військової агресії й сказав, що підтримує український народ і тих росіян, які не згодні з вторгненням.

Але одразу ж зробив крок назад і пожалів росіян, мовляв, війна — не їхній вибір і назвав усе, що відбувається в Україні трагічною ситуацією. “Я щиро сподіваюся, що зможу повернутися до цих прекрасних країн, щоб представити там свою нову музику”, — заявив артист.

Підмочив репутацію TOMMY CASH і його візит до окупованого росіянами Криму у 2021 році та нинішня співпраця з російською постановницею Аліною Пязок, яка ставила номер на сцені естонського національного відбору на Євробачення-2025.

Раніше хореограф вже працювала над номером для популярного російського гурту LITTLE BIG, який мав виступити на Євробаченні-2020. Однак через карантин та перенесення конкурсу їхня композиція так і не потрапила на сцену.

Пісня TOMMY CASH Espresso Macchiato — серед фаворитів Євробачення 2025

Поки Espresso Macchiato має усі шанси на успіх на майбутньому пісенному шоу. Зважаючи на те, що воно міжнародне, а багатомільйонна аудиторія говорить на десятках мов, найважливішою у композиції, безсумнівно стає музика, а не слова.

І отут Espresso Macchiato точно дасть фори іншим композиціям Євробачення-2025. Легкий мотивчик просто застрягає у мозку і крутиться там сам собою. А фріковий образ співака додає йому запальної іскри.

Вгадав TOMMY CASH і з темою — кава асоціюється з бадьорістю, ендорфінами, улюбленим смаком, а тепер ще і з Espresso Macchiato. І його фанати, беручись за горнятко чи стаканчик з кавою, щоразу згадуватимуть композицію. Безпрограшний рекламний хід.

Текст пісні Espresso Macchiato в перекладі на українську мову

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато корнео

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато

Еспресо макіато

Привіт, красуня, я Томасо, залежний від тютюну

Мені подобається моя кава, це дуже імпортанте

Немає часу говорити, мі скузі, мої дні дуже зайняті

І я просто володію цим маленьким рестораном

Життя може підкинути тобі лимони

Коли танцюєш з демонами

Немає стресу, немає стресу

Не потрібно бути депресо

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато корнео

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато

Еспресо макіато.

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