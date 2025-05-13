Эстония на Евровидении-2025: рэпер Tommy Cash вирусится в сети со своей Espresso Macchiato

Эксцентричный эстонский рэпер Tommy Cash, похоже, сумел сильно зацепить зрителей Евровидения-2025 своей «вкусной» Espresso Macchiato.

Его конкурсная песня активно вирусится в сети и певцу уже пророчат место в пятерке лидеров. Что не так с репутацией эстонского исполнителя и о чем его песня — узнай из материала.

Представитель от Эстонии Tommy Cash на Евровидении 2025

На национальном отборе в Эстонии Tommy Cash одержал более чем уверенную победу. По данным Eurovision.tv, певец получил максимальное количество баллов и от профессионального жюри, и от публики.

За его игривую композицию Espresso Macchiato отдали свои голоса 83% зрителей. Что же до стиля, то своим несколько провокационным выступлением Tommy Cash напоминает нашу Верку Сердючку на Евровидении-2007.

Видео Espresso Macchiato стало вирусным в ТикТок — легкая композиция, которая сама запечатлевается в память и исполнение “а-ля ходячий мем” ярко выделили Tommy Cash на фоне других конкурсантов.

Кто такой TOMMY CASH

Tommy Cash — сценический псевдоним 33-летнего рэпера Томаса Таммеметса. Парень имеет смешанные корни, его мама — из Украины, а бабушка — русская, в семье всегда общались на двух языках — эстонском и русском.

Томас родился 18 ноября 1991 года в столице страны, Таллинне, а именно в преимущественно русскоязычном районе Копли.

После завершения школы он работал официантом и уборщиком, и в то же время увлекся танцами, которые впоследствии стали его профессией. Сначала он выступал в массовке известных местных артистов, а в 2013 году начал сольную карьеру.

И сразу мог похвастаться признанием публики — его трек GUEZ WHOZ BAK получил музыкальную премию Демо года от ВВС Radio 2. Это стало отличным толчком для песенной карьеры. Певец гастролировал по Европе и записывал собственные альбомы.

В 2015 году Tommy Cash сотрудничал с российской группой Little Big и записал трек GIVE ME YOUR MONEY.

На этом контакты эстонского исполнителя с российскими артистами не закончились: он снялся в комедийном интернет-сериале AMERICAN RUSSIANS, где играл вместе с музыкантом Ильей Прусикиным (известным под псевдонимом Ильич).

Более того, в 2018 году TOMMY CASH выпустил альбом ¥€$ и выступил с ним на концертах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

После начала полномасштабной войны в Украине представитель Эстонии на Евровидении-2025 занял неуверенную нейтральную позицию, которую можно описать словами: и вашим, и нашим.

В 2022 году он отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, объяснив это тем, что ему трудно принять нынешние военные действия.

Певец высказался категорически против любой военной агрессии и сказал, что поддерживает украинский народ и тех россиян, которые не согласны с вторжением.

Но тут же сделал шаг назад и пожалел россиян, мол, война — не их выбор и назвал все происходящее в Украине трагической ситуацией. “Я искренне надеюсь, что смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы представить там свою новую музыку”, — заявил артист.

Подмочил репутацию TOMMY CASH и его визит в оккупированный россиянами Крым в 2021 году, и нынешнее сотрудничество с российской постановщицей Алиной Пязок, которая ставила номер на сцене эстонского национального отбора на Евровидение-2025.

Ранее хореограф уже работала над номером для популярной российской группы LITTLE BIG, которая должна была выступить на Евровидении-2020. Однако из-за карантина и переноса конкурса их композиция так и не попала на сцену.

Песня TOMMY CASH Espresso Macchiato — среди фаворитов Евровидения 2025

Пока Espresso Macchiato имеет все шансы на успех на предстоящем песенном шоу. Учитывая, что оно международное, а многомиллионная аудитория говорит на десятках языков, важнейшей в композиции, несомненно, становится музыка, а не слова.

И тут Espresso Macchiato точно даст форы другим композициям Евровидения-2025. Легкий мотивчик просто застревает в мозгу и крутится там сам собой. А фриковый образ певца добавляет ему зажигательной искры.

Угадал TOMMY CASH и с темой — кофе ассоциируется с бодростью, эндорфинами, любимым вкусом, а теперь еще и с Espresso Macchiato. И его фанаты, берясь за чашку или стаканчик с кофе, каждый раз будут вспоминать композицию. Беспроигрышный рекламный ход.

Текст песни Espresso Macchiato в переводе на русский язык

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато корнео

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Привет, красавица, я Томасо, зависимый от табака

Мне нравится ми кофе, очень импортанте

Нет времени говорить, эскузи, мои дни очень заняты

И я просто владею этом маленьким ристораном

Жизнь может подкинуть тебе лимоны

Когда танцуешь с демонами

Без стресса, без стресса

Не нужно быть депрессо

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато корнео

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато

Мне нравится летать привати с 24 карати

А ещё мой дом очень грандиосо

Мои деньги нумеросо, я работаю безостановочно

Потому потею как мафиози

Жизнь как спагетти

Трудна, пока не мэйк ит

Без стресса, без стресса

Это будет эспрессо

Моя любовь, моя любовь

Эспрессо макиато, макиато, макиато

Пожалуйста, пожалуйста

Эспрессо макиато

Эспрессо макиато.

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