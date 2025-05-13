Эстония на Евровидении-2025: рэпер Tommy Cash вирусится в сети со своей Espresso Macchiato

Фото Instagram Эксцентричный эстонский рэпер Tommy Cash, похоже, сумел сильно зацепить зрителей Евровидения-2025 своей «вкусной» Espresso Macchiato. Его конкурсная песня активно вирусится в сети и певцу уже пророчат место в пятерке лидеров. Что не так с репутацией эстонского исполнителя и о чем его песня — узнай из материала. Представитель от Эстонии Tommy Cash на Евровидении 2025 На национальном отборе в Эстонии Tommy Cash одержал более чем уверенную победу. По данным Eurovision.tv, певец получил максимальное количество баллов и от профессионального жюри, и от публики.За его игривую композицию Espresso Macchiato отдали свои голоса 83% зрителей. Что же до стиля, то своим несколько провокационным выступлением Tommy Cash напоминает нашу Верку Сердючку на Евровидении-2007. Видео Espresso Macchiato стало вирусным в ТикТок — легкая композиция, которая сама запечатлевается в память и исполнение “а-ля ходячий мем” ярко выделили Tommy Cash на фоне других конкурсантов. @esc_eurovision ESPRESSO MACCHIATO by Tommy Cash | Estonia 🇪🇪 #espresso #tommycash #estonia #eurovision2025 ♬ original sound – EscEurovision Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Кто такой TOMMY CASH Tommy Cash — сценический псевдоним 33-летнего рэпера Томаса Таммеметса. Парень имеет смешанные корни, его мама — из Украины, а бабушка — русская, в семье всегда общались на двух языках — эстонском и русском. Томас родился 18 ноября 1991 года в столице страны, Таллинне, а именно в преимущественно русскоязычном районе Копли. После завершения школы он работал официантом и уборщиком, и в то же время увлекся танцами, которые впоследствии стали его профессией. Сначала он выступал в массовке известных местных артистов, а в 2013 году начал сольную карьеру. И сразу мог похвастаться признанием публики — его трек GUEZ WHOZ BAK получил музыкальную премию Демо года от ВВС Radio 2. Это стало отличным толчком для песенной карьеры. Певец гастролировал по Европе и записывал собственные альбомы. В 2015 году Tommy Cash сотрудничал с российской группой Little Big и записал трек GIVE ME YOUR MONEY. На этом контакты эстонского исполнителя с российскими артистами не закончились: он снялся в комедийном интернет-сериале AMERICAN RUSSIANS, где играл вместе с музыкантом Ильей Прусикиным (известным под псевдонимом Ильич). Более того, в 2018 году TOMMY CASH выпустил альбом ¥€$ и выступил с ним на концертах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. После начала полномасштабной войны в Украине представитель Эстонии на Евровидении-2025 занял неуверенную нейтральную позицию, которую можно описать словами: и вашим, и нашим. В 2022 году он отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, объяснив это тем, что ему трудно принять нынешние военные действия. Певец высказался категорически против любой военной агрессии и сказал, что поддерживает украинский народ и тех россиян, которые не согласны с вторжением. Но тут же сделал шаг назад и пожалел россиян, мол, война — не их выбор и назвал все происходящее в Украине трагической ситуацией. “Я искренне надеюсь, что смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы представить там свою новую музыку”, — заявил артист. Подмочил репутацию TOMMY CASH и его визит в оккупированный россиянами Крым в 2021 году, и нынешнее сотрудничество с российской постановщицей Алиной Пязок, которая ставила номер на сцене эстонского национального отбора на Евровидение-2025. Ранее хореограф уже работала над номером для популярной российской группы LITTLE BIG, которая должна была выступить на Евровидении-2020. Однако из-за карантина и переноса конкурса их композиция так и не попала на сцену. Песня TOMMY CASH Espresso Macchiato — среди фаворитов Евровидения 2025 Пока Espresso Macchiato имеет все шансы на успех на предстоящем песенном шоу. Учитывая, что оно международное, а многомиллионная аудитория говорит на десятках языков, важнейшей в композиции, несомненно, становится музыка, а не слова. И тут Espresso Macchiato точно даст форы другим композициям Евровидения-2025. Легкий мотивчик просто застревает в мозгу и крутится там сам собой. А фриковый образ певца добавляет ему зажигательной искры. Угадал TOMMY CASH и с темой — кофе ассоциируется с бодростью, эндорфинами, любимым вкусом, а теперь еще и с Espresso Macchiato. И его фанаты, берясь за чашку или стаканчик с кофе, каждый раз будут вспоминать композицию. Беспроигрышный рекламный ход. Текст песни Espresso Macchiato в переводе на русский язык Моя любовь, моя любовьЭспрессо макиато, макиато, макиатоПожалуйста, пожалуйстаЭспрессо макиато корнео Моя любовь, моя любовьЭспрессо макиато, макиато, макиатоПожалуйста, пожалуйстаЭспрессо макиатоЭспрессо макиато Привет, красавица, я Томасо, зависимый от табакаМне нравится ми кофе, очень импортантеНет времени говорить, эскузи, мои дни очень занятыИ я просто владею этом маленьким ристораном Жизнь может подкинуть тебе лимоныКогда танцуешь с демонамиБез стресса, без стрессаНе нужно быть депрессо Эспрессо макиато, макиато, макиатоПожалуйста, пожалуйстаЭспрессо макиато корнеоМоя любовь, моя любовьЭспрессо макиато, макиато, макиатоПожалуйста, пожалуйстаЭспрессо макиатоЭспрессо макиато Мне нравится летать привати с 24 каратиА ещё мой дом очень грандиосоМои деньги нумеросо, я работаю безостановочноПотому потею как мафиози Жизнь как спагеттиТрудна, пока не мэйк итБез стресса, без стрессаЭто будет эспрессо Моя любовь, моя любовьЭспрессо макиато, макиато, макиатоПожалуйста, пожалуйстаЭспрессо макиатоЭспрессо макиато. Читай также: Евровидение 2025, какие прогнозы букмекеров и шансы на победу у представителей Украины.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter