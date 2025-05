Перший півфінал Євробачення відгримів у Базелі. Вікна-новини дивились уважно й виокремили найцікавіші та найяскравіші моменти шоу. Читай та дивись головне далі.

Найцікавіші моменти першого півфіналу Євробачення-2025

Словенія дивувала незвичними візуальними ефектами та освітленням. Під час виступу запалили тисячі вогників, які доповнили сильний вокал співака Klemen та сумну історію страху перед втратою.

Пісня має відповідну назву — How Much Time Do We Have Left.

Польща продемонструвала динамічний виступ, а вокалістка Justyna Steczkowska навіть здійнялась під стелю, вразивши публіку. Українцям у коментарях теж сподобався виступ представниці Польщі.

Не минулося і без “фейлів”. Так, розчаруванням став номер представника Естонії Tommy Cash.

Фаворити букмекерів, а саме гурт KAJ зі Швеції, під час своєї пісні поставили ялинку просто на сцені та урізноманітнили виступ веселим акордеоном та штучним вогнем. Співали хлопці про любов до лазні.

під час своєї пісні поставили ялинку просто на сцені та урізноманітнили виступ веселим акордеоном та штучним вогнем. Співали хлопці про любов до лазні. Бельгія запалила сцену елементами техно і диско. Вокаліст Red Sebastian беззаперечно став найяскравішим учасником. Для виступу він обрав total red образ: яскравий макіяж з червоною помадою та латексний костюм.

Досі не згадали про Україну! Виправляємось. Наші хлопці з гурту Ziferblat вигідно вирізнялись з інших учасників. Постановка була щемкою і додавала естетики 70-х. Не лише костюми, а й світло, рухи учасників створювали суцільну картину. Це було естетично й вишукано, а ще — відрізнялось від виступу Ziferblat на нацвідборі Євробачення.

Номер, який не можна не згадати, — виступ Хорватії. Країну представляв Marko Bošnjak з піснею Poison Cake, який приніс у шоу елементи містики й навіть шаманства. А композиція була дуже динамічною і швидко змінювала темп і ритм — зі швидкого на повільний і навпаки.

У соцмережах українці, оцінюючи номер Хорватії, зауважили, що співак нагадує Тімоті Шаламе.

Згадали не всіх, але визнаємо, що від першого півфіналу Євробачення очікували більшого. Деякі номери були філлерними, і якщо ти їх пропустив/ла — сумувати через це будеш навряд.

А з цікавого згадаємо ще одну родзинку першого півфіналу Євробачення — виступ учасників минулорічного конкурсу з піснею Селін Діон. Заспівала її, зокрема, і наша Jerry Heil.

А хто пройшов до фіналу Євробачення цієї ночі — уже відомо.

