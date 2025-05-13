Шоу-біз

Ялинки на сцені та червоний латекс! Найяскравіші моменти першого півфіналу Євробачення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 14 Травня 2025, 00:15
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Ялинки на сцені та червоний латекс! Найяскравіші моменти першого півфіналу Євробачення
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