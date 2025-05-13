Red Sebastian: хто став найяскравішим учасником першого півфіналу Євробачення-2025

Представник від Бельгії на Євробаченні Red Sebastian вразив глядачів яскравим та сміливим образом, в якому віддав перевагу латексу та акцентному макіяжу. Як виглядав співак — дивись далі.

Red Sebastian: яскравий образ на Євробаченні

Окрім запального номера з елементами техно і диско, Бельгія дивувала total red образом.

Red Sebastian вибрав червоний аутфіт з яскравим макіяжем. Співак віддав перевагу червоній помаді та smokey-eyes. А найголовніше, одягнув латексний костюм, що доповнив динамічний образ.

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Ця композиція уособлює атмосферу нічних вечірок та яскравих емоцій. Пісня — динамічна, у жанрі попелектроніки. Вона символізує втечу від реальності. За словами артиста, ця пісня є клубним хітом.

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