Бельгія на Євробаченні-2025: що відомо про харизматичного виконавця та його пісню

Бельгія цього року на Євробаченні буде боротися за перемогу з запальною піснею, яка має потенціал стати клубним хітом. Представником від країни є Red Sebastian. Чоловік виконуватиме зі сцени пісню Strobe Lights.

Учасник виступить вже у першому півфіналі, його номер — 9. Читай, що відомо про виконавця з Бельгії та сенс його пісні. Дізнайся, чим він сподобався глядачам.

Що відомо про Red Sebastian

Red Sebastian не є справжнім ім’ям артиста. Це псевдонім. Червоний Себастіан перекликається зі сценічним образом. Хлопець, на ім’я Сепе Герреман з дитинства захоплювався музикою, постійно брав участь у бельгійських талант-шоу та навіть навчався в консерваторії.

Народився він у найбільшому бельгійському місті на березі північного моря Остенде. На момент першого півфіналу йому виповниться 26 років, адже його день народження теж 13 травня.

А у віці 14 років, у 2013 році, він дійшов до фіналу бельгійської версії популярного шоу America`s got Talent. Воно мало назву Бельгія має талант.

Через 10 років, у 2023, він знову став фіналістом талант-шоу, цього разу брав участь в Sing Again.

Свою першу сольну композицію Сепе випустив у 2021 році — вона мала назву в Embrace Me. А за деякий час у нього з’явився свій перший сольний альбом.

Коли у Бельгії у 2025 році почали проводити нацвідбір на Євробачення, Сепе вирішив спробувати свої сили там. Удача йому посміхнулася і він не лише дійшов до фіналу, як раніше, а й переміг. Багатьом сподобалася його енергійна пісні та яскравий сценічний образ.

Про що пісня Red Sebastian — Strobe Lights

Ця композиція уособлює атмосферу нічних вечірок та яскравих емоцій. Пісня — динамічна, у жанрі попелектроніки. Вона символізує втечу від реальності. За словами артиста, ця пісня є клубним хітом. Вона має на меті підіймати настрій та заряджати позитивом.

Після оголошення перемоги Сепе, він зізнався у соціальних мережах, що не вірить у те, що сталося. Він заявив, що ця подія змінила його життя і він з нетерпінням чекає миті, яка дозволить йому представити Бельгію на Євробаченні-2025.

Переклад пісні Red Sebastian — Strobe Lights

Спалахи світла, я втрачаю себе у твоїх очах.

В цьому серпанку із диму пливемо, як у космосі.

Падаю туди, де верх – це вниз,

Кричу, але не видаю жодного звуку.

Алісо, дай мені свою руку

І відведи в країну чудес

Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,

Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,

Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець.

Спустися крізь задзеркалля.

Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.

В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосі

Ми так близько, ніколи не почував себе живішим.

Я потрапив у лабіринт,

І хочу в ньому залишитися.

Політ глибоко під землею.

Тиша ще ніколи не була такою гучною.

Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,

Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,

Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець.

Спустися крізь задзеркалля.

Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.

В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосі.

Ми так близько, ніколи не почував себе живішим.

Я потрапив в лабіринт

І хочу в ньому залишитися.

Тут я хочу залишитися,

Тут я хочу залишитися.

У пісенному конкурсі беруть участь кілька десятків країн і кожна має свою унікальну пісню. Раніше ми розповідали, хто представлятиме Швецію на Євробаченні-2025.

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