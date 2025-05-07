Бельгія на Євробаченні-2025: що відомо про харизматичного виконавця та його пісню

Фото Unsplash, Instagram Бельгія цього року на Євробаченні буде боротися за перемогу з запальною піснею, яка має потенціал стати клубним хітом. Представником від країни є Red Sebastian. Чоловік виконуватиме зі сцени пісню Strobe Lights. Учасник виступить вже у першому півфіналі, його номер — 9. Читай, що відомо про виконавця з Бельгії та сенс його пісні. Дізнайся, чим він сподобався глядачам. Що відомо про Red Sebastian Red Sebastian не є справжнім ім’ям артиста. Це псевдонім. Червоний Себастіан перекликається зі сценічним образом. Хлопець, на ім’я Сепе Герреман з дитинства захоплювався музикою, постійно брав участь у бельгійських талант-шоу та навіть навчався в консерваторії.Народився він у найбільшому бельгійському місті на березі північного моря Остенде. На момент першого півфіналу йому виповниться 26 років, адже його день народження теж 13 травня. А у віці 14 років, у 2013 році, він дійшов до фіналу бельгійської версії популярного шоу America`s got Talent. Воно мало назву Бельгія має талант. Через 10 років, у 2023, він знову став фіналістом талант-шоу, цього разу брав участь в Sing Again. Читати на тему Норвегія на Євробаченні 2025: як 19-річний юнак написав пісню після онкології у мами Чи має Норвегія шанси на перемогу у Євробаченні 2025? Слухай пісню та вирішуй! Свою першу сольну композицію Сепе випустив у 2021 році — вона мала назву в Embrace Me. А за деякий час у нього з’явився свій перший сольний альбом. Коли у Бельгії у 2025 році почали проводити нацвідбір на Євробачення, Сепе вирішив спробувати свої сили там. Удача йому посміхнулася і він не лише дійшов до фіналу, як раніше, а й переміг. Багатьом сподобалася його енергійна пісні та яскравий сценічний образ. Про що пісня Red Sebastian — Strobe Lights Ця композиція уособлює атмосферу нічних вечірок та яскравих емоцій. Пісня — динамічна, у жанрі попелектроніки. Вона символізує втечу від реальності. За словами артиста, ця пісня є клубним хітом. Вона має на меті підіймати настрій та заряджати позитивом. Після оголошення перемоги Сепе, він зізнався у соціальних мережах, що не вірить у те, що сталося. Він заявив, що ця подія змінила його життя і він з нетерпінням чекає миті, яка дозволить йому представити Бельгію на Євробаченні-2025. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Red Sebastian (@redsebastianmusic) Переклад пісні Red Sebastian — Strobe Lights Спалахи світла, я втрачаю себе у твоїх очах.В цьому серпанку із диму пливемо, як у космосі.Падаю туди, де верх – це вниз,Кричу, але не видаю жодного звуку.Алісо, дай мені свою рукуІ відведи в країну чудес Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець. Спустися крізь задзеркалля.Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосіМи так близько, ніколи не почував себе живішим. Я потрапив у лабіринт,І хочу в ньому залишитися.Політ глибоко під землею.Тиша ще ніколи не була такою гучною.Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець. Спустися крізь задзеркалля.Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосі.Ми так близько, ніколи не почував себе живішим.Я потрапив в лабіринтІ хочу в ньому залишитися.Тут я хочу залишитися,Тут я хочу залишитися. У пісенному конкурсі беруть участь кілька десятків країн і кожна має свою унікальну пісню. Раніше ми розповідали, хто представлятиме Швецію на Євробаченні-2025.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter