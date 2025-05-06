Норвегія на Євробаченні 2025: як 19-річний юнак написав пісню після онкології у мами

Фото Instagram Зовсім скоро у швейцарському Базелі розпочнеться пісенний конкурс Євробачення 2025. На ньому зберуться нові та перспективні музичні таланти, які змагатимуться за першість. Хто представить Норвегію на Євробаченні? Про виконавця і сенс пісні розповідаємо в матеріалі. Хто представляє Норвегію на Євробаченні 2025 Що відомо про представника Норвегії та з якою піснею він виступить? Kyle Alessandro (Кайл Алессандро) — норвезький співак, якому тільки 19 років. Та попри юний вік, він представить Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення 2025. Норвежцям хлопець давно відомий, адже брав участь у шоу Норвегія має талант, і боровся у нацвідборі на Євробачення у 2023 році разом з гуртом Umami Tsunami. Цьогоріч йому пощастило отримати підтримку публіки, тож Кайл представить пісню Lighter (Запальничка).Пісня є міксом середньовічних мотивів, бароко, норвезької народної та сучасної поп-музики. Для створення треку Кайл надихнувся мамою, яка, дізнавшись, що має рак, сказала хлопцю ніколи не втрачати свого вогника. Його виступ прийдеться на перший півфінал. Кайл виступатиме під номером 8. Хлопець не тільки співає, а й продюсує треки, тож уже добре знається на музиці. Хто такий Kyle Alessandro Кайл Алессандро народився 10 березня 2006 року у Левангері, нині йому 19 років. У Норвегії став відомим як виконавець та автор пісень. Хлопець співає з дитинства, тож став популярним ще в 10 років завдяки талант-шоу. Після участі у шоу Norske Talenter, він долучився до програм Allsang på Grensen. Після цього записав дебютний студійний альбом Første kapittel. Кайл двічі брав участь у національних відборах на Євробачення. Разом з гуртом Umami Tsunami у 2023 році зайняв останнє місце. Та у 2025 році виграв відбір Melodi Grand Prix 2025. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений kyle alessandro (@kyle.alessandro) Кайл поділився, що надихається широким спектром музичних жанрів — від Південної Америки і Японії до норвезької народної музики. Читати на тему Нідерланди на Євробаченні-2025: Claude долає життєві негаразди в пісні C’est la vie Розповідаємо про представника Нідерландів на Євробаченні-2025. Про що пісня Lighter Пісня Lighter від Kyle Alessandro розповідає нам історію звільнення від токсичних стосунків. Чоловік розуміє, що йому більше не хочеться перебувати у владі своєї дівчини, тож він вирішує стати собі запальничкою, і підсвітити вихід із ситуації. Вихід зі стосунків символізує відновлення своєї незалежності, сил і переживання втрати та розчарування. Йдеться, що стосунки загасили в людині світло і вона відчувала лише темряву і тотальний контроль. Герой пісні знаходить силу в собі. А з огляду на те, що юнака на пісню надихнула мама, вона має і лейтмотив про боротьбу з негараздами, болем і пошук надії у найважчі часи. Переклад пісні Lighter Золота дівчинка, вдягнена у лідЗ серцем темним, ніби нічТи змусила моє світло затухнути, ні цьомуЗдається, я насправді вірив у твої побрехенькиРобив все, аби ти була зі мноюТи тримала мене на своєму гачку, ні цьому Десь на шляху я втратив свою міцьМені довелося йти сотні тисяч мильЯ не боюся підпалити всеЯ не впаду вжеЯ буду сам собі запальничкою Ніщо вже не обпече менеЯ буду сам собі запальничкоюЯ відчуваю іскру всерединіМені не треба порятункуГеть, ні, геть, ніБо я сам собіСам собі запальничка Мені набридло ігнорувати червоні прапорці тисячі разівІ коли всі намагалися довести мені,Треба було второпати, що настав час пітиТвої пута, що тримали мене у владіЯ спалю їх дотлаНі цьому, ні цьомуЗапалюю вогонь Ніщо вже не обпече менеЯ буду сам собі запальничкоюЯ відчуваю іскру всерединіМені не треба порятункуГеть ні, геть ніБо я сам собіСам собі запальничка Мовчанка заповнює кімнатуІ я зняв свої прикрасиМені хотілося б щоб все це було неправдоюАле тут пожежа стає все більше. Раніше ми розповідали про ніжну і чуттєву пісню Словенії на Євробаченні 2025.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Музика, Норвегія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter