Шоу-біз

Норвегія на Євробаченні 2025: як 19-річний юнак написав пісню після онкології у мами

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Травня 2025, 18:30
Kyle Alessandro — Lighter
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