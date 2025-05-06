Норвегія на Євробаченні 2025: як 19-річний юнак написав пісню після онкології у мами

Зовсім скоро у швейцарському Базелі розпочнеться пісенний конкурс Євробачення 2025. На ньому зберуться нові та перспективні музичні таланти, які змагатимуться за першість. Хто представить Норвегію на Євробаченні? Про виконавця і сенс пісні розповідаємо в матеріалі.

Хто представляє Норвегію на Євробаченні 2025

Що відомо про представника Норвегії та з якою піснею він виступить? Kyle Alessandro (Кайл Алессандро) — норвезький співак, якому тільки 19 років. Та попри юний вік, він представить Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення 2025.

Норвежцям хлопець давно відомий, адже брав участь у шоу Норвегія має талант, і боровся у нацвідборі на Євробачення у 2023 році разом з гуртом Umami Tsunami. Цьогоріч йому пощастило отримати підтримку публіки, тож Кайл представить пісню Lighter (Запальничка).

Пісня є міксом середньовічних мотивів, бароко, норвезької народної та сучасної поп-музики. Для створення треку Кайл надихнувся мамою, яка, дізнавшись, що має рак, сказала хлопцю ніколи не втрачати свого вогника.

Його виступ прийдеться на перший півфінал. Кайл виступатиме під номером 8. Хлопець не тільки співає, а й продюсує треки, тож уже добре знається на музиці.

Хто такий Kyle Alessandro

Кайл Алессандро народився 10 березня 2006 року у Левангері, нині йому 19 років. У Норвегії став відомим як виконавець та автор пісень. Хлопець співає з дитинства, тож став популярним ще в 10 років завдяки талант-шоу.

Після участі у шоу Norske Talenter, він долучився до програм Allsang på Grensen. Після цього записав дебютний студійний альбом Første kapittel. Кайл двічі брав участь у національних відборах на Євробачення. Разом з гуртом Umami Tsunami у 2023 році зайняв останнє місце.

Та у 2025 році виграв відбір Melodi Grand Prix 2025.

Кайл поділився, що надихається широким спектром музичних жанрів — від Південної Америки і Японії до норвезької народної музики.

Про що пісня Lighter

Пісня Lighter від Kyle Alessandro розповідає нам історію звільнення від токсичних стосунків. Чоловік розуміє, що йому більше не хочеться перебувати у владі своєї дівчини, тож він вирішує стати собі запальничкою, і підсвітити вихід із ситуації.

Вихід зі стосунків символізує відновлення своєї незалежності, сил і переживання втрати та розчарування. Йдеться, що стосунки загасили в людині світло і вона відчувала лише темряву і тотальний контроль. Герой пісні знаходить силу в собі.

А з огляду на те, що юнака на пісню надихнула мама, вона має і лейтмотив про боротьбу з негараздами, болем і пошук надії у найважчі часи.

Переклад пісні Lighter

Золота дівчинка, вдягнена у лід

З серцем темним, ніби ніч

Ти змусила моє світло затухнути, ні цьому

Здається, я насправді вірив у твої побрехеньки

Робив все, аби ти була зі мною

Ти тримала мене на своєму гачку, ні цьому

Десь на шляху я втратив свою міць

Мені довелося йти сотні тисяч миль

Я не боюся підпалити все

Я не впаду вже

Я буду сам собі запальничкою

Ніщо вже не обпече мене

Я буду сам собі запальничкою

Я відчуваю іскру всередині

Мені не треба порятунку

Геть, ні, геть, ні

Бо я сам собі

Сам собі запальничка

Мені набридло ігнорувати червоні прапорці тисячі разів

І коли всі намагалися довести мені,

Треба було второпати, що настав час піти

Твої пута, що тримали мене у владі

Я спалю їх дотла

Ні цьому, ні цьому

Запалюю вогонь

Ніщо вже не обпече мене

Я буду сам собі запальничкою

Я відчуваю іскру всередині

Мені не треба порятунку

Геть ні, геть ні

Бо я сам собі

Сам собі запальничка

Мовчанка заповнює кімнату

І я зняв свої прикраси

Мені хотілося б щоб все це було неправдою

Але тут пожежа стає все більше.

Раніше ми розповідали про ніжну і чуттєву пісню Словенії на Євробаченні 2025.

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