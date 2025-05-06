Шоу-биз

Норвегия на Евровидении 2025: как 19-летний парень написал песню после онкологии у мамы

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 мая 2025, 18:30
Kyle Alessandro — Lighter
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