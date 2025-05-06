Норвегия на Евровидении 2025: как 19-летний парень написал песню после онкологии у мамы

Совсем скоро в швейцарском Базеле начнется песенный конкурс Евровидение 2025. На нем соберутся новые и перспективные музыкальные таланты, которые будут бороться за первенство. Кто представит Норвегию на Евровидении? Об исполнителе и смысле песни рассказываем в материале.

Кто представляет Норвегию на Евровидении 2025

Что известно о представителе Норвегии и с какой песней он выступит? Kyle Alessandro (Кайл Алессандро) — норвежский певец, которому только 19 лет. Но, несмотря на юный возраст, он представит Норвегию на песенном конкурсе Евровидение 2025.

Норвежцам парень давно известен, ведь участвовал в шоу Норвегия имеет талант, и боролся в нацотборе на Евровидение в 2023 году вместе с группой Umami Tsunami. В этом году ему удалось получить поддержку публики, поэтому Кайл представит песню Lighter (Зажигалка).

Песня является миксом средневековых мотивов, барокко, норвежской народной и современной поп-музыки. Для создания трека Кайл вдохновился мамой, которая, узнав, что у нее рак, сказала парню никогда не терять своего огонька.

Его выступление придется на первый полуфинал. Кайл будет выступать под номером 8. Парень не только поет, но и продюсирует треки, поэтому уже хорошо разбирается в музыке.

Кто такой Kyle Alessandro

Кайл Алессандро родился 10 марта 2006 года в Левангере, сейчас ему 19 лет. В Норвегии стал известен как исполнитель и автор песен. Парень поет с детства и стал популярным еще в 10 лет благодаря талант-шоу.

После участия в шоу Norske Talenter он присоединился к программе Allsang på Grensen. После этого записал дебютный студийный альбом Første kapittel. Кайл дважды участвовал в национальных отборах на Евровидение. Вместе с группой Umami Tsunami в 2023 году занял последнее место.

Но в 2025 году выиграл отбор Melodi Grand Prix 2025.

Кайл поделился, что вдохновляется широким спектром музыкальных жанров — от Южной Америки и Японии до норвежской народной музыки.

О чем песня Lighter

Песня Lighter от Kyle Alessandro рассказывает нам историю освобождения от токсичных отношений. Мужчина понимает, что ему больше не хочется находиться во власти своей девушки, поэтому он решает стать зажигалкой и подсветить выход из ситуации.

Выход из отношений символизирует восстановление своей независимости, сил и переживания утраты и разочарования. Речь идет о том, что отношения погасили в человеке свет и он чувствовал лишь тьму и тотальный контроль. Герой песни обретает силу в себе.

А учитывая, что юношу на песню вдохновила мама, она имеет и лейтмотив о борьбе с невзгодами, болью и поиске надежды в самые трудные времена.

Перевод песни Lighter

Золотая девочка, одетая в лед

С темным сердцем, как ночь

Ты заставила мой свет затухнуть, нет этому

Кажется, я действительно верил в твое вранье

Делал все, чтобы ты была со мной

Ты держала меня на своем крючке, нет этому

Где-то на пути я потерял свою мощь

Мне пришлось идти сотни тысяч миль

Я не боюсь поджечь все

Я не упаду уже

Я буду сам себе зажигалкой

Ничто уже не обожжет меня

Я буду сам себе зажигалкой

Я чувствую искру внутри

Мне не нужно спасения

Прочь, нет, прочь, нет

Потому что я сам себе

Сам себе зажигалка

Мне надоело игнорировать красные флажки тысячи раз

И когда все пытались доказать мне,

Надо было понять, что пора уйти

Твои узы, державшие меня во власти

Я сожгу их дотла

Нет этому, нет этому

Зажигаю огонь

Ничто уже не обожжет меня

Я буду сам себе зажигалкой

Я чувствую искру внутри

Мне не нужно спасения

Прочь, нет, прочь, нет

Потому что я сам себе

Сам себе зажигалка

Молчание заполняет комнату

И я снял свои украшения

Мне хотелось бы, чтобы все это было неправдой

Но здесь пожар становится все больше.

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