Норвегия на Евровидении 2025: как 19-летний парень написал песню после онкологии у мамы

Фото Instagram Совсем скоро в швейцарском Базеле начнется песенный конкурс Евровидение 2025. На нем соберутся новые и перспективные музыкальные таланты, которые будут бороться за первенство. Кто представит Норвегию на Евровидении? Об исполнителе и смысле песни рассказываем в материале. Кто представляет Норвегию на Евровидении 2025 Что известно о представителе Норвегии и с какой песней он выступит? Kyle Alessandro (Кайл Алессандро) — норвежский певец, которому только 19 лет. Но, несмотря на юный возраст, он представит Норвегию на песенном конкурсе Евровидение 2025. Норвежцам парень давно известен, ведь участвовал в шоу Норвегия имеет талант, и боролся в нацотборе на Евровидение в 2023 году вместе с группой Umami Tsunami. В этом году ему удалось получить поддержку публики, поэтому Кайл представит песню Lighter (Зажигалка).Песня является миксом средневековых мотивов, барокко, норвежской народной и современной поп-музыки. Для создания трека Кайл вдохновился мамой, которая, узнав, что у нее рак, сказала парню никогда не терять своего огонька. Его выступление придется на первый полуфинал. Кайл будет выступать под номером 8. Парень не только поет, но и продюсирует треки, поэтому уже хорошо разбирается в музыке. Кто такой Kyle Alessandro Кайл Алессандро родился 10 марта 2006 года в Левангере, сейчас ему 19 лет. В Норвегии стал известен как исполнитель и автор песен. Парень поет с детства и стал популярным еще в 10 лет благодаря талант-шоу. После участия в шоу Norske Talenter он присоединился к программе Allsang på Grensen. После этого записал дебютный студийный альбом Første kapittel. Кайл дважды участвовал в национальных отборах на Евровидение. Вместе с группой Umami Tsunami в 2023 году занял последнее место. Но в 2025 году выиграл отбор Melodi Grand Prix 2025. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений kyle alessandro (@kyle.alessandro) Кайл поделился, что вдохновляется широким спектром музыкальных жанров — от Южной Америки и Японии до норвежской народной музыки. Читать по теме Нидерланды на Евровидении-2025: Claude преодолевает жизненные трудности в песне C’est la vie Рассказываем о представителе Нидерландов на Евровидении-2025. О чем песня Lighter Песня Lighter от Kyle Alessandro рассказывает нам историю освобождения от токсичных отношений. Мужчина понимает, что ему больше не хочется находиться во власти своей девушки, поэтому он решает стать зажигалкой и подсветить выход из ситуации. Выход из отношений символизирует восстановление своей независимости, сил и переживания утраты и разочарования. Речь идет о том, что отношения погасили в человеке свет и он чувствовал лишь тьму и тотальный контроль. Герой песни обретает силу в себе. А учитывая, что юношу на песню вдохновила мама, она имеет и лейтмотив о борьбе с невзгодами, болью и поиске надежды в самые трудные времена. Перевод песни Lighter Золотая девочка, одетая в ледС темным сердцем, как ночьТы заставила мой свет затухнуть, нет этомуКажется, я действительно верил в твое враньеДелал все, чтобы ты была со мнойТы держала меня на своем крючке, нет этому Где-то на пути я потерял свою мощьМне пришлось идти сотни тысяч мильЯ не боюсь поджечь всеЯ не упаду ужеЯ буду сам себе зажигалкой Ничто уже не обожжет меняЯ буду сам себе зажигалкойЯ чувствую искру внутриМне не нужно спасенияПрочь, нет, прочь, нетПотому что я сам себеСам себе зажигалка Мне надоело игнорировать красные флажки тысячи разИ когда все пытались доказать мне,Надо было понять, что пора уйтиТвои узы, державшие меня во властиЯ сожгу их дотлаНет этому, нет этомуЗажигаю огонь Ничто уже не обожжет меняЯ буду сам себе зажигалкойЯ чувствую искру внутриМне не нужно спасенияПрочь, нет, прочь, нетПотому что я сам себеСам себе зажигалка Молчание заполняет комнатуИ я снял свои украшенияМне хотелось бы, чтобы все это было неправдойНо здесь пожар становится все больше. Ранее мы рассказывали о нежной и чувственной песне Словении на Евровидении 2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка, Норвегия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter