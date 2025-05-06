Шоу-биз

Нидерланды на Евровидении-2025: Claude преодолевает жизненные трудности в песне C’est la vie

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 мая 2025, 13:30
Claude — C’est la vie
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