Нидерланды на Евровидении-2025: Claude преодолевает жизненные трудности в песне C’est la vie

Пока участники Евровидения проводят последние репетиции перед выступлением, букмекеры делают ставки на победителей конкурса. Хорошие шансы на топ-5 в этом году имеют Нидерланды. Читай, чем страна будет удивлять на Евровидении-2025.

Кто представляет Нидерланды на Евровидении 2025 года

Нидерланды на Евровидении 2025 года представит исполнитель Claude с песней C’est la vie. Певца избрали после тщательного, поэтапного процесса, проведенного голландским вещателем AVROTROS. На участие в конкурсе подали 331 песню, однако выбрали его.

С песней C’est La Vie Клод выступит на сцене Базеля в первом полуфинале во вторник, 13 мая.

— Я пока не буду много об этом (выступление — ред.) говорить, но особенно хочу тронуть публику своей песней; она должна передавать силу и позитив. Я думаю, что песня идеально подходит для этого; эмоции и темп чередуются, и вы увидите это на сцене, — цитирует его eurovision.tv.

Кто такой Claude

Певец и автор песен Клод, родом из Конго, переехал в Нидерланды в возрасте девяти лет. Он вспоминает, что он и его семья познакомились с Евровидением вскоре после их переезда и все вместе приветствовали победу Кончиты Вурст из Австрии.

Так родилась новая ежегодная семейная традиция, и с этого времени Клод продолжает следить за песенным конкурсом Евровидение. Его любовь к музыке развивалась дальше, и теперь благодаря своему голосу он будет представлять Нидерланды.

Удачным годом для исполнителя стал 2022, тогда Клод с дебютным синглом Ladada (Mon Dernier Mot) собрал более 57 миллионов прослушиваний. Он выиграл премию 3FM в номинации Лучший новичок, был назван Талантом 3FM.

Впоследствии церемония Qmusic назвала Клода лучшим артистом года. Голландская публика знакома с певцом с его участием в популярной телепрограмме Beste Zangers.

Клод выпустил свой дебютный альбом на французском языке в 2024 году, все песни, для которого он написал в соавторстве. Благодаря этому он смог совершить турне по Нидерландам и Бельгии со своей группой.

Сейчас Клод продолжает завоевывать слушателей на международном уровне. Англо-французская версия Ladada попала в чарты более 15 стран, а в Италии она достигла топ-10.

2025 станет переломным для певца. Кроме Евровидения, он примет участие на легендарном фестивале Pinkpop.

О чем песня C’est la vie

Песня C’est La Vie (Такова жизнь) — это идея принятия жизненных вызовов, своеобразный призыв к поиску света в самые трудные времена. Лирические строки сочетаются с танцевальным звучанием, что удачно переплетает борьбу и надежду.

По словам исполнителя, на создание песни его вдохновил собственный жизненный путь и трудности, которые пришлось преодолевать.

Перевод песни C’est la vie

“Это жизнь”, — она пела мне

Я помню, я был маленьким

О, я был всего лишь мальчиком

Могу ли я вспомнить мелодию, мелодию?

Вот так, вот так

Вверх и вниз

Поднимается, опускается

И вокруг, и вокруг

Что будет, то будет

Вот я, вот я

Пою один, два, три

Это ла-ла-ла-ла, жизнь

Это ла-ла-ла-ла, жизнь

Да, это ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла, жизнь

Такова жизнь, словно чудо

Иногда в любви, иногда в несчастье

И я все еще слышу голос мамы, и вдруг

Мелодия, мелодия

Вот так, вот так

Вверх и вниз

Поднимается, опускается

И вокруг, и вокруг

Что будет, то будет

Вот я, вот я

Пою один, два, три

Это ла-ла-ла-ла, жизнь

Это ла-ла-ла-ла, жизнь

Да, это ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла, жизнь

Да, это ла-ла-ла-ла, жизнь

Да, это ла-ла-ла-ла, жизнь

Это ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла, жизнь

О, это жизнь

Жизнь в розовом

Жизнь в чёрном

О, эти американские горки

И я буду петь, пока всё не закончится

Это ла, ла-ла, ла-ла-ла

Вот так, вот так

Вверх и вниз

Поднимается, опускается

И вокруг, и вокруг

Что будет, то будет

Послушай меня, о мама

Пою один, два, три

Это жизнь

А о прогнозах букмекеров по поводу Евровидения 2025 и шансах на победу у представителей Украины рассказывали ранее.

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