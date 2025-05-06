Нидерланды на Евровидении-2025: Claude преодолевает жизненные трудности в песне C’est la vie

Фото Instagram Пока участники Евровидения проводят последние репетиции перед выступлением, букмекеры делают ставки на победителей конкурса. Хорошие шансы на топ-5 в этом году имеют Нидерланды. Читай, чем страна будет удивлять на Евровидении-2025. Кто представляет Нидерланды на Евровидении 2025 года Нидерланды на Евровидении 2025 года представит исполнитель Claude с песней C’est la vie. Певца избрали после тщательного, поэтапного процесса, проведенного голландским вещателем AVROTROS. На участие в конкурсе подали 331 песню, однако выбрали его. С песней C’est La Vie Клод выступит на сцене Базеля в первом полуфинале во вторник, 13 мая.— Я пока не буду много об этом (выступление — ред.) говорить, но особенно хочу тронуть публику своей песней; она должна передавать силу и позитив. Я думаю, что песня идеально подходит для этого; эмоции и темп чередуются, и вы увидите это на сцене, — цитирует его eurovision.tv. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Кто такой Claude Певец и автор песен Клод, родом из Конго, переехал в Нидерланды в возрасте девяти лет. Он вспоминает, что он и его семья познакомились с Евровидением вскоре после их переезда и все вместе приветствовали победу Кончиты Вурст из Австрии. Так родилась новая ежегодная семейная традиция, и с этого времени Клод продолжает следить за песенным конкурсом Евровидение. Его любовь к музыке развивалась дальше, и теперь благодаря своему голосу он будет представлять Нидерланды. Удачным годом для исполнителя стал 2022, тогда Клод с дебютным синглом Ladada (Mon Dernier Mot) собрал более 57 миллионов прослушиваний. Он выиграл премию 3FM в номинации Лучший новичок, был назван Талантом 3FM. Впоследствии церемония Qmusic назвала Клода лучшим артистом года. Голландская публика знакома с певцом с его участием в популярной телепрограмме Beste Zangers. Клод выпустил свой дебютный альбом на французском языке в 2024 году, все песни, для которого он написал в соавторстве. Благодаря этому он смог совершить турне по Нидерландам и Бельгии со своей группой. Сейчас Клод продолжает завоевывать слушателей на международном уровне. Англо-французская версия Ladada попала в чарты более 15 стран, а в Италии она достигла топ-10. 2025 станет переломным для певца. Кроме Евровидения, он примет участие на легендарном фестивале Pinkpop. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claude (@claudekmb) О чем песня C’est la vie Песня C’est La Vie (Такова жизнь) — это идея принятия жизненных вызовов, своеобразный призыв к поиску света в самые трудные времена. Лирические строки сочетаются с танцевальным звучанием, что удачно переплетает борьбу и надежду. По словам исполнителя, на создание песни его вдохновил собственный жизненный путь и трудности, которые пришлось преодолевать. Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. Перевод песни C’est la vie “Это жизнь”, — она пела мнеЯ помню, я был маленькимО, я был всего лишь мальчикомМогу ли я вспомнить мелодию, мелодию? Вот так, вот такВверх и внизПоднимается, опускаетсяИ вокруг, и вокругЧто будет, то будетВот я, вот яПою один, два, три Это ла-ла-ла-ла, жизньЭто ла-ла-ла-ла, жизньДа, это ла-ла-ла-лаЛа-ла-ла-лаЛа-ла-ла, жизнь Такова жизнь, словно чудоИногда в любви, иногда в несчастьеИ я все еще слышу голос мамы, и вдругМелодия, мелодия Вот так, вот такВверх и внизПоднимается, опускаетсяИ вокруг, и вокругЧто будет, то будетВот я, вот яПою один, два, три Это ла-ла-ла-ла, жизньЭто ла-ла-ла-ла, жизньДа, это ла-ла-ла-лаЛа-ла-ла-лаЛа-ла-ла, жизньДа, это ла-ла-ла-ла, жизньДа, это ла-ла-ла-ла, жизньЭто ла-ла-ла-лаЛа-ла-ла-лаЛа-ла-ла, жизнь О, это жизньЖизнь в розовомЖизнь в чёрномО, эти американские горкиИ я буду петь, пока всё не закончитсяЭто ла, ла-ла, ла-ла-ла Вот так, вот такВверх и внизПоднимается, опускаетсяИ вокруг, и вокругЧто будет, то будетПослушай меня, о мамаПою один, два, триЭто жизнь А о прогнозах букмекеров по поводу Евровидения 2025 и шансах на победу у представителей Украины рассказывали ранее.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка, Нидерланды Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter