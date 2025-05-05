Шоу-біз

Словенія на Євробаченні-2025: як пісня How Much Time Do We Have Left пробирає до мурах

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Травня 2025, 18:15
Klemen — How Much Time Do We Have Left
Фото Instagram
Словенія на Євробаченні-2025: як пісня How Much Time Do We Have Left пробирає до мурах
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