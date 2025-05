Словенія на Євробаченні-2025: як пісня How Much Time Do We Have Left пробирає до мурах

На Євробаченні 2025 збереться чимала кількість сильних виконавців та чуттєвих пісень. Та особливої уваги заслуговує представник Словенії на пісенному конкурсі Євробачення. На відміну від багатьох конкурсантів, які вибирають легкі та веселі пісні, Словенія представить справжню лірику, почуття, біль та емоції.

Хто представляє Словенію на Євробаченні 2025

Словенія на Євробаченні 2025 буде представлена виконавцем Klemen Slakonja. Клемен Слаконья — відомий актор і комік, відео якого вірусяться у соцмережах роками. Він почав свою кар’єру у 2007 році і не збирається зупинятися.

Останнім часом він змінив сферу діяльності з пародій на музику. Тож тепер Клемен пише пісні. На конкурсі Євробачення 2025 він представить сильну та чуттєву пісню How Much Time Do We Have Left — Скільки часу в нас лишилося.

Його перший сольний альбом, який він написав у Лондоні, вийде у 2025 році. На Євробачення його відібрали глядачі словенського відбору.

Хто такий Klemen

Klemen — Клемен Слаконья — словенський актор, співак, комік, телеведучий та музикант. Раніше він працював у Люблянському національному словенському драматичному театрі, де виступав вісім років. Нині йому 39 років.

Він народився у Брежице, Словенії. Навчався в Академії театру, радіо, кіно та телебачення. У Словенії став популярним завдяки комедійним скетчам. Також він був ведучим низки популярних шоу, зокрема і словенського відбору на Євробачення.

Відомий також своїми пародіями на політиків. Починав на маловідомому радіо. А потім потрапив на шоу Radio Ga Ga, де його пародія отримала значний успіх. З 2008 року він став ведучим національного телебачення на RTV Slovenia. Після цього писав пісні для реклами, вів власні комедійні шоу.

У 2016 році його комедійний скетч про Путіна Putin, Putout став популярним у всьому світі. Потім почалися пародії на інших політиків.

Про що пісня How Much Time Do We Have Left

Словенія цьогоріч представить дуже сильну та сповнену сенсів пісню. Вона про момент, коли в парі жінка дізнається про смертельну хворобу.

Контрастною деталлю пісні є малюк, який повзає та усміхається, і не розуміє, що одного з батьків може скоро не стати.

Пісня про усвідомлення неминучої втрати, невизначеність часу, що лишився для двох, бажання зупинити час і про страх самотності.

Пісня чуттєво передає біль, страх і глибоку любов, тож є справді сильною за тематикою та текстом на тлі інших конкурсантів Євробачення.

Цікавою деталлю є те, що пісня заснована на реальних подіях. Адже розповідає про період, коли дружина Клемена, акторка Мойца Фатур, дізналася, що має рідкісну форму онкології — мієлодиспластичний синдром. Пізніше їй вдалося одужати. Тож пісня є і символом боротьби пари проти болю і хвороби.

Переклад пісні How Much Time Do We Have Left

Наш малюк повзав у вітальні

Ти прочитала діагноз, там було написано, що ти скоро помреш

Це був сонячний день

Через вікно проходили люди, кожен йшов своїм шляхом

Наш малюк мав найбільшу усмішку

Поки ми не могли робити нічого, окрім як плакати

Скільки часу у нас залишилося разом?

Ми ніколи не знаємо

Все, що я знаю, це те, що не хочу бути тут

Без твоєї любові

Скільки часу у нас залишилося разом?

Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємо

Хотілося б, щоб ми могли уповільнити час

Чоловік у білому

З кімнатою, повною дипломів, намагається все виправити

Міг би ввести тебе в гіпноз

Сказавши, щоб ти здалася

Але ти завжди була налаштована боротися

Скільки часу у нас залишилося разом?

Ми ніколи не знаємо

Все, що я знаю, це те, що не хочу бути тут

Без твоєї любові

Скільки часу у нас залишилося разом?

Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємо

Але ми продовжуємо стояти міцно

Я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею

Ти змусила мене сумніватися у світі

Змусила мене сумніватися в тому, що є реальним

Я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею

Твоєю здатністю зцілювати

О, я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волею

Тим, як ти ніколи не здавалась, поки не виросли крила

І ти навчилася літати, зробила петлю в небі

Ти приземлилася прямо в мої обійми

