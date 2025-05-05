Словенія на Євробаченні-2025: як пісня How Much Time Do We Have Left пробирає до мурах

Фото Instagram На Євробаченні 2025 збереться чимала кількість сильних виконавців та чуттєвих пісень. Та особливої уваги заслуговує представник Словенії на пісенному конкурсі Євробачення. На відміну від багатьох конкурсантів, які вибирають легкі та веселі пісні, Словенія представить справжню лірику, почуття, біль та емоції. Хто представляє Словенію на Євробаченні 2025 Словенія на Євробаченні 2025 буде представлена виконавцем Klemen Slakonja. Клемен Слаконья — відомий актор і комік, відео якого вірусяться у соцмережах роками. Він почав свою кар’єру у 2007 році і не збирається зупинятися. Останнім часом він змінив сферу діяльності з пародій на музику. Тож тепер Клемен пише пісні. На конкурсі Євробачення 2025 він представить сильну та чуттєву пісню How Much Time Do We Have Left — Скільки часу в нас лишилося.Його перший сольний альбом, який він написав у Лондоні, вийде у 2025 році. На Євробачення його відібрали глядачі словенського відбору. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Хто такий Klemen Klemen — Клемен Слаконья — словенський актор, співак, комік, телеведучий та музикант. Раніше він працював у Люблянському національному словенському драматичному театрі, де виступав вісім років. Нині йому 39 років. Він народився у Брежице, Словенії. Навчався в Академії театру, радіо, кіно та телебачення. У Словенії став популярним завдяки комедійним скетчам. Також він був ведучим низки популярних шоу, зокрема і словенського відбору на Євробачення. Відомий також своїми пародіями на політиків. Починав на маловідомому радіо. А потім потрапив на шоу Radio Ga Ga, де його пародія отримала значний успіх. З 2008 року він став ведучим національного телебачення на RTV Slovenia. Після цього писав пісні для реклами, вів власні комедійні шоу. У 2016 році його комедійний скетч про Путіна Putin, Putout став популярним у всьому світі. Потім почалися пародії на інших політиків. Читати на тему Швеція на Євробаченні-2025: гурт KAJ співатиме про насолоду від сауни Це тріо вже стало легендарним у Швеції та Фінляндії! Як вони запалювали сцену — в матеріалі. Про що пісня How Much Time Do We Have Left Словенія цьогоріч представить дуже сильну та сповнену сенсів пісню. Вона про момент, коли в парі жінка дізнається про смертельну хворобу. Контрастною деталлю пісні є малюк, який повзає та усміхається, і не розуміє, що одного з батьків може скоро не стати. Пісня про усвідомлення неминучої втрати, невизначеність часу, що лишився для двох, бажання зупинити час і про страх самотності. Пісня чуттєво передає біль, страх і глибоку любов, тож є справді сильною за тематикою та текстом на тлі інших конкурсантів Євробачення. Цікавою деталлю є те, що пісня заснована на реальних подіях. Адже розповідає про період, коли дружина Клемена, акторка Мойца Фатур, дізналася, що має рідкісну форму онкології — мієлодиспластичний синдром. Пізніше їй вдалося одужати. Тож пісня є і символом боротьби пари проти болю і хвороби. Переклад пісні How Much Time Do We Have Left Наш малюк повзав у вітальніТи прочитала діагноз, там було написано, що ти скоро помрешЦе був сонячний деньЧерез вікно проходили люди, кожен йшов своїм шляхомНаш малюк мав найбільшу усмішкуПоки ми не могли робити нічого, окрім як плакати Скільки часу у нас залишилося разом?Ми ніколи не знаємоВсе, що я знаю, це те, що не хочу бути тутБез твоєї любовіСкільки часу у нас залишилося разом?Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємоХотілося б, щоб ми могли уповільнити час Чоловік у біломуЗ кімнатою, повною дипломів, намагається все виправитиМіг би ввести тебе в гіпнозСказавши, щоб ти здаласяАле ти завжди була налаштована боротися Скільки часу у нас залишилося разом?Ми ніколи не знаємоВсе, що я знаю, це те, що не хочу бути тутБез твоєї любовіСкільки часу у нас залишилося разом?Ми ніколи не знаємо, ми ніколи не знаємоАле ми продовжуємо стояти міцно Я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волеюТи змусила мене сумніватися у світіЗмусила мене сумніватися в тому, що є реальнимЯ захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волеюТвоєю здатністю зцілюватиО, я захоплююся твоєю силою, я захоплююся твоєю волеюТим, як ти ніколи не здавалась, поки не виросли крилаІ ти навчилася літати, зробила петлю в небіТи приземлилася прямо в мої обійми Раніше ми розповідали, скільки разів Україна вигравала Євробачення.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter