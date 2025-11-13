Неочікуване продовження! Диявол носить Прада 2 — коли чекати на повернення культового фільму

Чи не в кожного (-ої) з нас є історії, які хочеться смакувати та переглядати знову й знову. Їхнє закінчення завжди приносить сум. Та ось що дійсно може дати надію — новини про продовження культових фільмів та серіалів. Приготуйся, бо стало відомо, що на екрани може вийти Диявол носить Прада 2!

Коли вийде Диявол носить Прада друга частина та кого побачимо серед акторського складу — ми зібрали дані у матеріалі.

Коли вийде Диявол носить Прада 2

Прем’єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.

У новій частині глядач зустрінеться з улюбленими акторами — Енн Хетеуей, Емілі Блант, Меріл Стріп і Стенлі Туччі.

Диявол носить Прада 2: що відомо

Як раніше повідомляли у виданні Puck News, буде знято сиквел фільму Диявол носить Прада. До того ж продюсером стане Девід Френкель, чиїм творінням є і перший фільм. Також відомо, що сценаристка Алін Брош Маккенна писатиме другу частину цієї історії.

Так, фільм 2006 року отримає продовження, однак поки невідомо, яку саме історію ми побачимо в результаті.

Раніше Енн Гетевей, що зіграла головну героїню Енді Сакс, в інтерв’ю E! News висловилася скептично щодо продовження цієї історії та того, чи буде воно коли-небудь.

— Я не думаю, що ми колись побачимо продовження цієї історії. Головне у будь-якому фільмі — це його створення. Диявол носить Prada став особливим саме завдяки любові усієї команди до проекту, яка зробила його таким успішним, — сказала акторка.

Однак зірка повсякчас проводить паралелі свого стилю зі стилем героїні фільму.

Фільм Диявол носить Prada заснований на однойменній книзі Лорен Вайсбергер і розповідає про Енді Сакс, яка щойно закінчила коледж і прагне продовжити кар’єру журналістки у світі видавництва про моду.

