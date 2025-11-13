Стиль життя

Неочікуване продовження! Диявол носить Прада 2 — коли чекати на повернення культового фільму

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Листопада 2025, 12:35 2 хв.
Диявол носить прада 2
Диявол носить Прада 2 на великих екранах / Фото: скриншот з трейлеру

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь