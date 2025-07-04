Фільми, схожі на Моя провина — вісім гарячих стрічок про заборонене кохання

Пристрасть і романтичні почуття, заборонене кохання між зведеними братом і сестрою, яке виникло попри всі правила і моральні заборони — якщо цей сюжет лишився у твоєму серці, то стрічка Моя провина — твоє кіно.

А якщо ти шукаєш щось подібне і хочеш знову пережити усі перипетії романтичної мелодрами з секретами, ревнощами, ризиком та напругою — ми підготували тобі добірку інших стрічок про кохання, яке кидає виклик усьому.

Фільми, схожі на Моя провина — далі у матеріалі.

Переглянь добірку з восьми фільмів, які за сюжетом і атмосферою схожі на Моя провина. В кожній — своя історія забороненого кохання, пристрасті та родинних конфліктів, але такі схожі драми та почуття.

Крізь моє вікно (2022)

Це іспанська романтична драма про дівчину, яка закохується у свого привабливого сусіда. Їхні стосунки розвиваються всупереч соціальним та сімейним заборонам. Фільм сповнений пристрасті, одержимості та драматичних поворотів. Все — майже так, як і у стрічці Моя провина.

Три метри над рівнем неба ( 2010)

Три метри на рівнем неба — іспанська мелодрама про поганого хлопця та дівчину з хорошої родини, які закохуються, попри соціальну прірву між ними. Їхні стосунки проходять через численні випробування, які влаштовує їм соціум.

Поганий вплив ( 2025)

Іспанський романтичний трилер Поганий вплив про дівчину з багатої родини, яка починає отримувати погрози, і батько наймає їй охоронця з кримінальним минулим. В парі виникає заборонене кохання, а розбіжності у соціальному статусі та небезпеки лише розпалюють його. Сюжет в чомусь нагадує мелодраму Моя провина, тож подивись — не пожалкуєш.

Ідея тебе ( 2024)

Американська романтична драма про розлучену жінку, яка закохується в молодого музиканта з популярного бойз-бенду. Їхні стосунки привертають публічну увагу не в останню чергу через те, що жінка старша за хлопця.

Після ( 2019)

Історія про зразкову студентку з чітким планом на життя, яка закохується у харизматичного, але зовні байдужого хлопця. Та її світ руйнується, а сама вона починає втрачати контроль над собою, занурюючись у складні й суперечливі стосунки. Стрічка про перше кохання, довіру та пошук себе — у нашому рейтингу вона точно серед фільмів, які схожі на мелодраму Моя провина.

Щоденник пам’яті ( 2004)

Зворушлива історія парня та дівчини, які закохуються, але розбіжності в соціальному статусі, а потім війна розлучають їх. Та попри все, доля знову зводить пару, змушуючи зробити вибір між обов’язком і серцем. Фільм про вірність, пам’ять та кохання, яке витримує не лише випробування, а й забуття.

Люблю. Назавжди (2014)

Девід і Джейн — сучасні Ромео та Джульєтта. Він — простий сміливий і безтурботний хлопець із пристрастю до ризику. Вона — вихована, розумна дівчина з ідеальної родини, на яку чекає успішне майбутнє. Та коли між ними спалахує справжня любов, трагічна подія змінює їхні життя і випробовує почуття. Ця стрічка — точно серед фільмів, які схожі на драму Моя провина.

Кохання (2017)

Лаура щаслива з Карлосом, вони схожі між собою, їхнє кохання здається справжнім і безхмарним, але вже за рік усе навколо починає руйнуватися: у стосунки вривається зрада, плітки, розчарування й новина про можливу вагітність. Лаура стикається з правдою, яка змушує її сумніватися в любові, дружбі і навіть у власній матері. Це іспанська історія про перше кохання — палке, красиве, але не завжди вічне.

