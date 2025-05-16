Фильмы, похожие на Моя вина — восемь горячих лент о запретной любви

Страсть и романтические чувства, запретная любовь между сводными братом и сестрой, возникшая вопреки всем правилам и моральным запретам — если этот сюжет остался в твоем сердце, то лента Моя вина — твое кино.

А если ты ищешь что-то подобное, и хочешь снова пережить все перипетии романтической мелодрамы с секретами, ревностью, риском и напряжением — мы подготовили тебе подборку других лент о любви, бросающей вызов всему.

Фильмы, похожие на Моя вина — далее в материале.

Фильмы, похожие на Моя вина

Просмотри подборку из восьми фильмов, которые по сюжету и атмосфере похожи на Моя вина. В каждой — своя история запретной любви, страсти и родственных конфликтов, но такие похожие драмы и чувства.

Сквозь мое окно (2022)

Это испанская романтическая драма о девушке, которая влюбляется в своего привлекательного соседа. Их отношения развиваются вопреки социальным и семейным запретам. Фильм полон страсти, одержимости и драматических поворотов. Все почти так же, как и в ленте Моя вина.

Три метра над уровнем неба (2010)

Три метра на уровне неба — испанская мелодрама о плохом парне и девушке из хорошей семьи, которые влюбляются, несмотря на социальную пропасть между ними. Их отношения проходят через многочисленные испытания, устраиваемые им социумом.

Фильмы, похожие на Моя вина

Плохое влияние (2025)

Испанский романтический триллер Плохое влияние о девушке из богатой семьи, которая начинает получать угрозы, и отец нанимает ей охранника с криминальным прошлым. В паре возникает запретная любовь, а разница в социальном статусе и опасности только разжигают его. Сюжет в чем-то напоминает мелодраму Моя вина, так что посмотри — не пожалеешь.

Идея тебя (2024)

Американская романтическая драма о разведенной женщине, влюбляющейся в молодого музыканта из популярного бойз-бэнда. Их отношения привлекают публичное внимание не в последнюю очередь из-за того, что женщина старше парня.

После (2019)

История об образцовой студентке с четким планом на жизнь, которая влюбляется в харизматичного, но внешне равнодушного парня. Но ее мир рушится, а сама она начинает терять контроль над собой, погружаясь в сложные и противоречивые отношения. Лента о первой любви, доверии и поиске себя — в нашем рейтинге она точно среди фильмов, похожих на мелодраму Моя вина.

Дневник памяти (2004)

Трогательная история парня и девушки, которые влюбляются, но разногласия в социальном статусе, а затем война разводят их. Но, несмотря ни на что, судьба снова сводит пару, заставляя сделать выбор между долгом и сердцем. Фильм о верности, памяти и любви, которая выдерживает не только испытание, но и забвение.

Люблю. Навсегда (2014)

Дэвид и Джейн — современные Ромео и Джульетта. Он простой смелый и беззаботный парень со страстью к риску. Она — воспитанная, умная девушка из идеальной семьи, которой ждет успешное будущее. Но когда между ними вспыхивает любовь, трагическое событие изменяет их жизнь и испытывает чувства. Эта лента — точно среди фильмов, похожих на драму Моя вина.

Любовь (2017)

Лаура счастлива с Карлосом, они схожи между собой, их любовь кажется настоящей и безоблачной, но уже через год все вокруг начинает разрушаться: в отношения врывается измена, сплетни, разочарование и новость о возможной беременности. Лаура сталкивается с правдой, заставляющей ее сомневаться в любви, дружбе и даже в собственной матери. Это испанская история о первой любви — страстной, красивой, но не всегда вечной.

Раньше мы рассказывали: украинские фильмы о любви, чувственные, приключенческие, комедийные — для романтиков.

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