Бриджертоны 5 и 6 сезоны: Netflix анонсировал продолжение культового сериала о любви

Всем поклонникам сериала Бриджертоны приготовиться! Стало известно, что планируется продление исторической драмы еще на пятый и шестой сезоны.

Мир, где страсти бушуют под блеском бриллиантов и любовь рождается на балу под мелодии струнного квартета, снова ошеломит зрителей. Об этом сообщила стриминговая платформа Netflix, подарив фанатам настоящий праздник.

— Дорогие наши читатели, сегодня незаурядный день. Уважаемая семья Бриджертонов из Мейфейра вернется еще на два сезона: пятый и шестой. Безусловно, это нужно отпраздновать!

Бриджертоны 4 сезон: в кадре Бенедикт

Прежде чем говорить о новых сезонах, зрители с нетерпением ждут и 4 сезон Бриджертонов. Его премьера запланирована на 2026 год. На этот раз в центре сюжета окажется Бенедикт Бриджертон — вольнодумец и художник.

Роль харизматичного второго сына из семьи исполняет 36-летний Люк Томпсон, известный по фильмам Дюнкерк и За океан.

Его герой, который до этого избегал серьезных обязательств, переживет глубокие внутренние трансформации, встретив таинственную Софи Беккетт — героиню с непростым прошлым. Их история будет напоминать классическую сказку с маскарадом, запретной любовью и борьбой за счастье.

Над созданием сезона работала Джесс Браунелл. В команду продюсеров вошли Шонда Раймс, Бетси Бирс, Том Верика и Крис Ван Дусен.

5 и 6 сезоны Бриджертонов: что известно

У пятого и шестого сезона еще нет официального сюжета, но в книжной основе сериала, серии романов Джулии Куинн, еще много историй, которые ждут своей экранизации.

После Бенедикта остаются герои, чьи романтические перипетии еще не раскрыты на экране: независимая Элоиза (Клаудия Джесси), загадочная Франческа (Ханна Додд), молодой Грегори (Уилл Тилстон) и самая молодая из семьи — Гиацинт (Флоренс Хант).

Судя по традиции сериала рассказывать о любви каждого из детей Бриджертонов, зрители могут ожидать дальнейшего углубления в семейную сагу с новыми интригами, скандалами и, конечно же, страстными романами.

Ранее мы рассказывали, как актеры сериала выглядят в реальной жизни.

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