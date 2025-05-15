Бриджертоны 5 и 6 сезоны: Netflix анонсировал продолжение культового сериала о любви

Фото IMDb Всем поклонникам сериала Бриджертоны приготовиться! Стало известно, что планируется продление исторической драмы еще на пятый и шестой сезоны. Мир, где страсти бушуют под блеском бриллиантов и любовь рождается на балу под мелодии струнного квартета, снова ошеломит зрителей. Об этом сообщила стриминговая платформа Netflix, подарив фанатам настоящий праздник. — Дорогие наши читатели, сегодня незаурядный день. Уважаемая семья Бриджертонов из Мейфейра вернется еще на два сезона: пятый и шестой. Безусловно, это нужно отпраздновать!Бриджертоны 4 сезон: в кадре Бенедикт Прежде чем говорить о новых сезонах, зрители с нетерпением ждут и 4 сезон Бриджертонов. Его премьера запланирована на 2026 год. На этот раз в центре сюжета окажется Бенедикт Бриджертон — вольнодумец и художник. Роль харизматичного второго сына из семьи исполняет 36-летний Люк Томпсон, известный по фильмам Дюнкерк и За океан. Его герой, который до этого избегал серьезных обязательств, переживет глубокие внутренние трансформации, встретив таинственную Софи Беккетт — героиню с непростым прошлым. Их история будет напоминать классическую сказку с маскарадом, запретной любовью и борьбой за счастье. Над созданием сезона работала Джесс Браунелл. В команду продюсеров вошли Шонда Раймс, Бетси Бирс, Том Верика и Крис Ван Дусен. Читать по теме Будет очень пикантным! Сериал Бриджертоны продлили на четвертый сезон Мы увидели еще не все пары! Когда выйдет 4 сезон Бриджертонов? 5 и 6 сезоны Бриджертонов: что известно У пятого и шестого сезона еще нет официального сюжета, но в книжной основе сериала, серии романов Джулии Куинн, еще много историй, которые ждут своей экранизации. После Бенедикта остаются герои, чьи романтические перипетии еще не раскрыты на экране: независимая Элоиза (Клаудия Джесси), загадочная Франческа (Ханна Додд), молодой Грегори (Уилл Тилстон) и самая молодая из семьи — Гиацинт (Флоренс Хант). Судя по традиции сериала рассказывать о любви каждого из детей Бриджертонов, зрители могут ожидать дальнейшего углубления в семейную сагу с новыми интригами, скандалами и, конечно же, страстными романами. Ранее мы рассказывали, как актеры сериала выглядят в реальной жизни.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter