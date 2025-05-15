Бріджертони 5 та 6 сезони: Netflix анонсував продовження культового серіалу про любов

Усім прихильникам серіалу Бріджертони приготуватися! Стало відомо, що планується подовження історичної драми ще на пʼятий та шостий сезони.

Світ, де пристрасті вирують під блиском діамантів і кохання народжується на балу під мелодії струнного квартету, знову приголомшить глядачів. Про це повідомила стрімінгова платформа Netflix, подарувавши фанатам справжнє свято.

— Дорогі наші читачі, сьогодні непересічний день. Шановна сім’я Бріджертонів з Мейфейру повернеться ще на два сезони: пʼятий і шостий. Безумовно, це потрібно відсвяткувати!

Бріджертони 4 сезон: у кадрі Бенедикт

Перш ніж говорити про нові сезони, глядачі з нетерпінням чекають й на 4 сезон Бріджертонів. Його прем’єру заплановано на 2026 рік. Цього разу в центрі сюжету опиниться Бенедикт Бріджертон — вільнодумець і митець.

Роль харизматичного другого сина з родини виконує 36-річний Люк Томпсон, знаний за фільмами Дюнкерк і За океан. Його герой, який до цього уникав серйозних зобов’язань, переживе глибокі внутрішні трансформації, зустрівши таємничу Софі Бекетт — героїню з непростим минулим. Їхня історія нагадуватиме класичну казку з маскарадом, забороненим коханням і боротьбою за щастя.

Над створенням сезону працювала Джесс Браунелл. До команди продюсерів увійшли Шонда Раймс, Бетсі Бірс, Том Веріка та Кріс Ван Дусен.

5 та 6 сезони Бріджертонів: що відомо

П’ятий і шостий сезони ще не мають офіційного сюжету, але в книжковій основі серіалу, серії романів Джулії Квінн, ще багато історій, які чекають на свою екранізацію.

Після Бенедикта залишаються герої, чиї романтичні перипетії ще не розкриті на екрані: незалежна Елоїза (Клаудія Джессі), загадкова Франческа (Ханна Додд), молодий Грегорі (Вілл Тілстон) та наймолодша з родини — Гіацинта (Флоренс Хант).

Судячи з традиції серіалу розповідати про кохання кожного з дітей Бріджертонів, глядачі можуть очікувати на подальше заглиблення у сімейну сагу з новими інтригами, скандалами та, звісно ж, пристрасними романами.

Раніше ми розповідали, який вигляд мають актори серіалу у реальному житті.

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