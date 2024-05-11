Енн Гетевей: фільми з американською акторкою, які чудово підійдуть для перегляду увечері

Енн Гетевей — це акторка родом із США, ім’я якої асоціюється з харизмою та талантом у голлівудській кіноіндустрії. Її акторська майстерність і здатність перевтілюватися дали змогу зіграти ролі у фільмах різних жанрів — від драми та комедії до наукової фантастики та кримінальних історій.

Тож Вікна-новини вирішили зібрати п’ять фільмів з участю Енн Гетевей, які точно не залишать тебе байдужим (-ою) та урізноманітнять твій вечір.

Фільми з Енн Гетевей

Інтерстеллар

Науково-фантастична кінострічка 2014 року посідає 21 місце у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. У головних ролях знялись Меттью Макконехі, Енн Гетевей, Джессіка Честейн, Кейсі Аффлек та Майкл Кейн.

Зараз також дивляться

Сюжет фільму розвивається у недалекому майбутньому, де час людей на Землі дійшов кінця. Тож команда науковців вирушає у дослідження за межі галактики, щоб знайти інше місце, де б люди могли існувати. Чи вдасться їм це та з якими труднощами дослідники зіштовхнуться?

Диявол носить Прада

Це комедійна драма 2006 року, яка була знята за мотивами однойменної книги американської письменниці Лорен Вайсбергер. У головній ролі знялися Енн Гетевей та Меріл Стріп.

За сюжетом, Енді переїжджає з провінційного містечка у Нью-Йорк та прагне стати журналісткою у найпопулярнішому журналі про моду — Подіум. Врешті дівчина все ж отримує посаду помічниці Міранди Прістлі — деспотичної редакторки журналу. Однак з якими випробуваннями їй доведеться стикнутися на новій посаді?

Стажер

Стажер — це кінокомедія, яка вийшла на екрани у 2015 році. У головних ролях стрічки знялися Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо.

Ця історія про 70-річного вдівця Бена Віттакера, що не може сидіти спокійно удома на пенсії. Тож чоловік вирішує піти на стажування в інтернет-магазин модного одягу під керівництвом Джулс Остін. Та чи вдасться Бену влитися у молодий колектив?

8 подруг Оушена

Це комедійно-кримінальна стрічка 2018 року, що є продовженням на фільм Тринадцять друзів Оушена.

За сюжетом, Деббі Оушен отримує умовно-дострокове звільнення з в’язниці. Та дівчина не планує ставати на доріжку законослухняності. Натомість вона розробляє план, щоб викрасти діамантове кольє вартістю орієнтовно в 100 млн доларів. Однак самотужки їй це не вдасться, тож у цьому Деббі допоможуть знайомі та подруги з кримінального світу.

Шахрайки

Це американська кінокомедія 2019 року, що є римейком на комедію 1998 року Несусвітні шахраї. У головних ролях фільму знялися Енн Гетевей та Ребел Вілсон.

Цей фільм про двох дівчат, що мріють розкішно жити, однак не хочуть заробляти статки наполегливою працею. Натомість вони вирішили наживатися на багатих людях, які часто не звертають увагу на дрібниці. Цього разу їхня ціль — молодий та багатий айтівець. Дівчата влаштували за нього змагання та уклали парі: хто програє — мусить відійти в сторону. Тож хто переможе та ошукає чоловіка?

Раніше ми розповідали, які фільми з Анджеліною Джолі варто подивитись.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.