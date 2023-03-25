Шукаєш, що б цікавого подивитися? Тримай добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді

Том Гарді — легендарний британський актор театру та кіно. Він розпочав свою кар’єру у 2001 році і дотепер знявся у понад 50 кінострічках, серіалах та міні-серіалах.

Гарді має безліч шанувальників своєї творчості у всьому світі. Фільми з його участю люблять за неперевершену акторську гру та професійність.

Саме тому ми вирішили зробити добірку фільмів та серіалів з Томом Гарді, які чудово підійдуть для перегляду увечері.

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Фільми та серіали із Томом Гарді

Легенди

Фільм 2015 року, в якому розповідають історію двох братів-близнюків, які керували злочинним світом Лондона 1960-х років. Їм вдалося очолити найбільше та найвпливовіше у Британії бандитське угрупування, а на їхньому рахунку вже не одне вбивство. І ніхто не знає, хто стане наступним.

У цій стрічці Гарді вдалося зіграти подвійну роль однояйцевих близнюків Реджі та Рона Крей, за що він потім отримав премію британського незалежного кіно в номінації Найкращий актор.

Фільм знято за мотивами книги Джона Пірсона Мистецтво жорстокості: зліт і падіння близнюків Крей.

Гострі картузи

Серіал, у якому події розгортаються навпроти вуличної банди, яку очолює кримінальний авторитет Томас Шелбі. Завдяки своїй жорстокості бандиту вдається отримати більший вплив. Та з’являється новий начальник поліції, що прагне навести лад у місті і перешкоджає справам банди.

Гострі картузи мають шість сезонів, а Том Гарді приєднався до серіалу у другому сезоні, де зіграв Алфі Соломонса.

Легенда Г’ю Гласса

Також фільм відомий під назвою Уцілілий. Драматичний фільм-трилер, у якому розповідають історію про торговця хутром, який намагається вижити в умовах стихії після нападу ведмедя і покинутої мисливської команди.

Гарді грає жорстокого мисливця Джона Фіцджеральда, який вступає в боротьбу з Г’ю Глассом, якого грає Леонардо Ді Капріо.

Фільм був номінований премією Оскар у категорії Найкращий фільм. Також номінантом став і Том Гарді як Найкращий актор другого плану, а Ді Капріо переміг у категорії Найкращий актор.

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Веном

У фільмі розкривається історія журналіста Едді Брока, що прагне викрити корпорацію, яка таємно проводить досліди над людьми, впроваджуючи в їхні тіла інопланетні форми життя. Він теж заражається і стає господарем симбіоту, після чого отримує суперсили.

Головну роль журналіста й одночасно Венома грає Том Гарді. Це одна з останніх робіт актора. Фільм має дві частини, а третя зараз на етапі виробництва.

Табу

Серіал, що має один сезон та розповідає історію авантюриста Джеймса Ділейні, який вважався померлим через десятирічну відсутність. Він повертається до Лондона з Африки з метою помститися за смерть батька.

Повернення Джеймса стає резонансною подією у вищому британському суспільстві. Знаходяться й ті, яких це зовсім не тішить, адже раптова поява зниклого сина одного з найвпливовіших людей Лондона загрожує зруйнувати їхні грандіозні далекосяжні плани.

У цьому серіалі Том Гарді не лише став виконавцем головної ролі, а й був одним із виконавчих продюсерів серіалу. Заплановано ще два сезони проекту, а наступний, другий сезон, глядачі зможуть побачити не раніше ніж наприкінці 2023 року.

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