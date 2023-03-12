Оскар-2023: як проходить 95-а церемонія нагородження (Онлайн)

Оскар-2023 – це одне з найбільш очікуваних подій у світі кіноіндустрії. Цього року церемонія нагородження відбудеться вже 95-й раз. Як і раніше, вона пройде в кінотеатрі Долбі (Dolby) в Голлівуді, Лос-Анджелес.

Сама церемонія почнеться о 20:00 за місцевим часом та о 3:00 за Києвом. Крім того, фанати з усього світу зможуть переглянути трансляцію онлайн на різних медіаплатформах, зокрема українці дивитимуться відеотрансляцію на каналі Суспільне Культура. А Вікна-новини вестимуть текстову онлайн-трансляцію. Розпочнемо раніше — з червоної доріжки, якою проходитимуть найвідоміші зірки світу.

Оскар 2023 – онлайн-трансляція

20:45: Джиммі Кіммел вестиме церемонію вже втретє, а в Україні коментувати трансляцію будуть актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук’ян Галкін.

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20:40: До речі, серед номінантів є український фільм Будинок зі скалок, а також індійський фільм RRR, який був знятий в Україні.

20:30: Церемонія надзвичайно важлива для всієї кіноіндустрії та кіноманів з усього світу.

Також Оскар є важливою соціальною подією, під час якої розглядаються актуальні теми та проблеми суспільства.

Церемонія Оскар-2023 обіцяє бути захоплюючою та незабутньою подією, яку чекає багато людей з нетерпінням.

А поки пропонуємо тобі згадати, які актори досі не мають Оскара.