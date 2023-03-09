Претендент на Оскар! Стрічка про дітей з притулку Лисичанська змагатиметься за нагороду

Документальна стрічка Будинок зі скалок про українських дітей, які потрапили до притулку у Лисичанську, може здобути премію Оскар. Церемонія вручення пройде вже 12 березня.
Зйомки почалися чотири роки тому, коли Лисичанськ ще не був під російською окупацією.
Режисер з Данії Сімон Леренг Вільмонт намагався розповісти про важке дитинство дітей і підлітків, кинутих напризволяще, а також про героїчну роботу виховательок притулку, які вчать дітей жити, а не виживати.
Ми до кінця не знали, що хотів режисер. Він показав усю сторону, на яку дійсно треба звернути увагу. Не показав свято, як у нас гарно. Він показав правду цього життя, цього закладу, що це біль.
Ми до кінця не знали, що хотів режисер. Він показав усю сторону, на яку дійсно треба звернути увагу. Не показав свято, як у нас гарно. Він показав правду цього життя, цього закладу, що це біль.
Так задум пояснює вихователька Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Ольга Тронова.
Уже від завтра Будинок зі скалок можна буде побачити в українських кінотеатрах.
А ось детальніше прочитати про створення української стрічки Щедрик можна у кінорецензії, яку ми публікували раніше.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!