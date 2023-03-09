Претендент на Оскар! Стрічка про дітей з притулку Лисичанська змагатиметься за нагороду

Документальна стрічка Будинок зі скалок про українських дітей, які потрапили до притулку у Лисичанську, може здобути премію Оскар. Церемонія вручення пройде вже 12 березня.

Зйомки почалися чотири роки тому, коли Лисичанськ ще не був під російською окупацією.

Режисер з Данії Сімон Леренг Вільмонт намагався розповісти про важке дитинство дітей і підлітків, кинутих напризволяще, а також про героїчну роботу виховательок притулку, які вчать дітей жити, а не виживати.

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Ми до кінця не знали, що хотів режисер. Він показав усю сторону, на яку дійсно треба звернути увагу. Не показав свято, як у нас гарно. Він показав правду цього життя, цього закладу, що це біль.

Так задум пояснює вихователька Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Ольга Тронова.

Уже від завтра Будинок зі скалок можна буде побачити в українських кінотеатрах.

А ось детальніше прочитати про створення української стрічки Щедрик можна у кінорецензії, яку ми публікували раніше.

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