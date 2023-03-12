Не відзначені нагородою голлівудські таланти! Актори, які досі не мають Оскара

Щороку Американська кіноакадемія визначає найкращий фільм, режисера, акторів, акторок та переможців у багатьох інших номінаціях. Оскар — одна з найпрестижніших та найвідоміших кінопремій у світі. Напевно, кожен актор мріє отримати цю заповітну статуетку.

Деякі актори та акторки задля своїх ролей проходять повне перевтілення, працюють над своєю акторською майстерністю та ніби зливаються воєдино зі своїм персонажем на екрані. Вони отримують похвалу критиків та любов мільйонів фанатів за свою роботу, але не визнання Американської кіноакадемії. Ми розповімо про талановитих акторів та акторок, які досі не мають Оскара.

Актори, які не мають Оскара

Бредлі Купер

Це може здивувати, але Бредлі Купер не має у своєму арсеналі жодної статуетки Оскар. Актор має багато номінацій, але жодної перемоги. Цікаво те, що з 2013 року він три роки поспіль був номінантом премії, але кожного разу йшов додому без Оскара.

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У 2013 році його номінували на найкращу чоловічу роль за роботу у фільмі Мій хлопець — псих, у 2014 році він потрапив до номінації Найкращий актор другого плану за роль у кінокартині Афера по-американськи.

Вже у 2015 році він знову був серед номінантів на найкращу чоловічу роль завдяки фільму Снайпер. Здавалося б, Бог любить трійцю, але не кіноакадемія.

У 2019 році Бредлі Купер знову мав надію отримати Оскар. Його роль у фільмі Зірка народилася підкорила серця багатьох, а фільм став одним із найпопулярніших свого року. Утім, золота статуетка опинилася у руках Рамі Малека за його роль у Богемній Рапсодії.

Джонні Депп

За свою довгу кар’єру Джонні Депп знявся у більш як 40 фільмах. Він подарував нам десятки яскравих персонажів, зокрема Капелюшника (Аліса у країні Див), Джека Спарроу (Пірати Карибського моря), Віллі Вонку (Чарлі та шоколадна фабрика), Едварда (Едвард Руки-ножиці), Свінні Тодда (Свіні Тодд: перукар-демон із Фліт-стріт та багато інших. Крім цього, він наділив своїм голосом багатьох мультиплікаційних персонажів.

Джонні Депп не отримав жодного Оскара, хоча був номінантом премії тричі.

Деякі критики кажуть, що Депп виконавець однієї ролі, йому переважно вдаються комічні та дивакуваті персонажі. Утім свою першу номінацію на Оскар у 2004 році він отримав саме за роль Джека Спарроу. Інші номінації на кращу чоловічу роль були у 2005 та 2008 роках за фільми Чарівна країна та Свіні Тодд: перукар-демон із Фліт-стріт відповідно.

Кіану Рівз

Кіану Рівз має багато шанувальників у всьому світі. Фанати люблять не тільки акторську майстерність Рівза, а і його простоту. Шаленої популярності актор зазнав, коли вийшла трилогія Матриця на початку 2000-их.

Крім цього в арсеналі Кіану Рівза є такі успішні фільми як Адвокат диявола, Солодкий листопад, Небезпечні зв’язки тощо. Проте Кіану Рівз навіть не отримав жодної номінації на премію Оскар.

Том Круз

Здається, що справжньою Місією нездійсненною для Тома Круза є отримання золотої статуетки Оскар. Він вперше був номінований як найкращий актор ще у далекому 1990 році за роль у фільмі Народжений 4 липня, але перемоги не отримав.

Через сім років Тому Крузу знову пощастило опинитися серед номінантів премії за фільм Джеррі Магуайєр, але тоді зі статуеткою кіноакадемії додому пішов Джеффрі Раш.

Третю номінацію на Оскар Круз уже отримав як актор другого плану у стрічці Магнолія, але знову залишився лише номінантом.

Цього року фільм Топ Ган: Маверік, у якому зіграв Круз, є у списку претендентів на найкращий фільм. Точаться суперечки серед критиків за його перемогу, адже конкуренти у нього гідні, наприклад, На Західному фронті без змін, Усе скрізь та відразу, Аватар-2 та інші. Хоча дехто залишається переконаним у лідерстві Топ Гану.

Джейк Джилленгол

Джейк Джилленгол — це один з тих акторів, які здатні на будь-яке перевтілення заради своєї ролі. Наприклад, для фільму Стрінгер Джилленгол схуд до екстремальної ваги, потім швидко набрав її та тренувався, щоб стати чемпіоном з боксу у картині Шульга.

А для своєї ролі у фільмі Полонянки він зумів довго вдавати справжній нервовий тик на оці.

Фільмографія в актора досить велика, у ній присутньо багато драматичних ролей, якими Джейк неодноразово демонстрував свій талант. Утім, Джилленгол не має жодної нагороди премії Оскар, лише одну номінацію за роль у фільмі Горбата гора.

Вуді Харрельсон

Вуді Харрельсон, можливо, не той тип акторів, в якого закохуються з першого погляду. Дещо різкий, трохи грубий, грає ролі поганців, знімається в бойовиках, комедіях та екшн-фільмах. Утім, драматичні ролі теж присутні у його фільмографії.

Актор був номінований на Оскар як найкращий актор другого плану у 2018 році за фільм Три білборди за межами Еббінга, Міссурі. Кінострічка теж опинилася серед номінантів. Вуді Харрельсон програв своєму колезі по фільму Сему Роквеллу.

Джеймс Мак-Евой

Про талант Джеймса Мак-Евоя знали давно. Але, напевно, найбільше він здивував фанатів роллю у фільмі Спліт, коли він миттєво перемикався з одного персонажа на іншого.

Він відомий також за серією фільмів Люди Ікс, де зіграв професора Ікс, кінострічкою Спокута, Особливо небезпечний, Транс.

Але попри довгу фільмографію, Джеймс Мак-Евой не має жодної нагороди та номінації на премію Оскар.

Раян Гослінг

Раян Гослінг мав дві номінації на премію Оскар у 2007 та 2017 роках за фільми Напів-Нельсон та Ла-ла Ленд відповідно, але жодного разу не отримав перемоги.

За плечима у Раяна десятки фільмів, які мають мільйони фанатів: Щоденник пам’яті, Перелом, Той, що біжить лезом 2049, Драйв, Перша людина та інші.

Оскар Айзек

Оскар Айзек — один з тих акторів, який може зіграти різнопланових персонажів. Однією з його найкращих робіт є роль у фільмі Всередині Льюїна Девіса. Його емоційна гра у цій картині може буквально розбити серце глядача.

Також він грав у таких відомих фільмах як Зоряні війни, Люди Ікс, Дюна, Сцени з подружнього життя тощо.

За свою кар’єру Оскар Айзек так і не отримав жодного Оскара, але його праця відзначення премією Золотий глобус.

Акторки, які не мають Оскара

Емі Адамс

Талановита Емі Адамс була номінована на Оскар цілих шість разів, зокрема за роль у фільмах Сумнів, Майстер та Афера по-американськи. У 2016 її акторська гра сподобалася багатьом у науково-фантастичному фільмі Прибуття, але критики не відзначили її роботу.

П’ять разів Емі Адамс боролася у номінації Найкраща акторка другого плану у фільмах: Червневий жук, Сумнів, Боєць, Майстер, Влада.

Лише одного разу вона була номінована як найкраща акторка за роль у кінострічці Афера по-американськи.

Сірша Ронан

Сірша стала однією з юних зірочок Голлівуду.

Свою першу номінацію на премію Оскар вона отримала у 13 років як найкраща акторка другого плану за фільм Спокута.

Інші три номінації вона вже отримала як найкраща акторка за кінострічки Бруклін, Леді Птаха та Маленькі жінки.

За її плечима ще багато робіт, як-от Готель Гранд-Будапешт, Марія — королева Шотландії, Амоніт, Французький вісник, Дивіться, як вони біжать та інші. Попри свою наполегливу працю та чималу фільмографію у свої 28 років, Сірша Ронан не отримала жодного Оскара.

Гелена Бонем Картер

Дует Гелени Бонем Картер та Джонні Деппа люблять як глядачі, так і режисери. Разом вони зіграли у п’яти фільмах. Але, як і колега, Гелена не отримала жодної премії Оскар.

Гелена часто грає неординарні ролі, але завдяки таланту акторки, її персонажі стають одними з тих, які запам’ятовуються найбільше.

Гелена має лише дві номінації на премію Оскар: у 1998 році за кращу жіночу роль у фільмі Крила голубки та у 2011 році за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Король говорить!

Сальма Хаєк

За свою кар’єру мексиканська акторка Сальма Хаєк зіграла у десятках видатних фільмах. Зачарувала багатьох вона грою у Фріді (2002). Її робота була настільки реалістичною і захопливою, що, на думку багатьох, точно заслуговувала Оскара. Але у Сальми є лише одна номінація у 2003 році.

Проте вона продовжує нас дивувати. Після прем’єри 2023 року Супер Майк: Останній танець багато людей подивилися на акторку по-новому і хочуть бути у такій фізичній формі, як вона у своєму віці.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер безперечно є кумиркою мільйонів та легендою кіно. Утім, жінка лише двічі номінувалася на Оскар: у 1993 році за роль у фільмі Епоха невинності та у 1994 за роботу у Маленьких жінках. Але жодного разу не отримала перемоги.

Скарлетт Йохансон

Скарлетт відома за серією фільмів Marvel як Чорна вдова, але вона чудова драматична акторка. У своєму арсеналі вона має як бойовики та комедії, так і романтичні чуттєві фільми.

За свою кар’єру вона була лише двічі номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль у фільмі Шлюбна історія та за кращу жіночу роль другого плану у стрічці Кролик Джоджо, але жодного разу не перемогла.

Емілі Блант

Емілі Блант стала однією з найпопулярніших та високооплачуваних акторок Голлівуду за останні роки. Її гру у Тихому місці хвалили як критики, так і фанати. Крім цього, вона має багато робіт у фільмах різних жанрів. Її акторську гру відзначали різними нагородами, зокрема і Золотим глобусом. Але, на жаль, не має навіть номінації на премію Оскар.

Зендея

Зендея була ведучою на церемонії вручення премії Оскар, але не має статуетки у своєму арсеналі.

Зендея Коулман починала свій шлях у комедійних серіалах Disney, а зараз вже її можна назвати повноцінною драматичною акторкою. Вона двічі отримувала нагороди за роль у серіалі Ейфорія, але не мала жодної номінації на премію Оскар.

Статуетку можна отримати за роль у фільмі, а не серіалі. Проте її акторська гра у стрічці Мальком та Марі викликає мурахи. Разом з колегою Джоном Девідом Вашингтоном вони показують сімейну сварку, до якої призвело багато маленьких кроків.

У фільмі лише два актори, але як вміло та талановито вони тримають увагу глядача та напругу.

Зендея також грала у фільмах Людина-Павук, Найвеличніший шоумен, Дюна. Впевнені, що роль, за яку Зендея отримає Оскар, ще попереду.

Марго Роббі

Марго Роббі увірвалася у світ кінематографа понад десять років тому та з кожною роботою доводить, що вона дійсно талановита акторка. Про неї почали більше говорити після ролі Харлі Квін у фільмі Загін самогубців, але її гра в інших кінострічках захоплює не менше.

Марго Роббі має лише дві номінації на Оскар за кращу жіночу роль у фільмі Я, Тоня та за кращу жіночу роль другого плану у стрічці Сенсація.

Але не гіршою є її гра в Одного разу в Голлівуді, Марія — королева Шотландії, Фокус, Вавилон та інших.

Цього року Американська кіноакадемія проводить 95-ту церемонію вручення премії Оскар. Раніше ми розповідали, чим вона здивує, хто став номінантами та які прогнози. Також можеш висловитися, за кого вболіваєш ти.

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