Оскар 2023 – де і коли дивитись церемонію вручення кінопремії онлайн

Церемонія вручення престижної кінопремії Оскар 2023 відбудеться у ніч з 12 на 13 березня. Цього року захід традиційно проходитиме в Лос-Анджелесі в театрі Долбі (Dolby), де збереться понад три тисячі гостей.

Звичайно, більшість глядачів не зможуть особисто бути присутніми на цій церемонії, але є кілька способів, які дозволять тобі переглянути Оскар 2023 в режимі онлайн.

Вікна зібрали всю інформацію, де дивитись Оскар 2023, та о котрій буде вручення премії.

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Оскар 2023 – де і коли дивитись

Оскар-2023 розпочнеться о 3:00 13 березня за київським часом, а у Лос-Анджелесі в цей час буде 20:00.

Трансляцію церемонії в Україні можна буде переглянути на телеканалі Суспільне Культура.

Офіційна трансляція Оскар 2023 буде доступна на офіційному сайті телеканалу ABC та на платформі ABC app.

Вікна також вестимуть текстову онлайн-трансляцію Оскара 2023 на сайті.

До речі, цього року ведучим церемонії стане комік Джиммі Кіммел, який має досвід в цій ролі, оскільки він вже ведучий церемонії Оскар у 2017 та 2018 роках.

Проте, варто згадати інцидент минулого року, коли ведучим був Кріс Рок, який жорстко пожартував про дружину актора Вілла Сміта. Це спричинило скандал — Сміт дав ляпаса Крісу. За цей інцидент Віллу Сміту заборонено відвідувати церемонію Оскара на 10 років.

Загалом ця кінопремія має дуже багату історію. Перша церемонія відбулася в 1929 році, і з того часу вона стала однією з найбільш престижних кінопремій у світі. Крім того, Оскар є символом кіноіндустрії, і отримати його статуетку вважається великою честю для будь-якого актора, режисера чи продюсера.

Також, церемонія Оскар є важливою подією не тільки для кіноіндустрії, але й для модного світу. Червона доріжка на Оскарі — це справжнє модне шоу, де знаменитості представляють свої найкращі образи з різноманітними прикрасами.

Щороку на церемонії Оскар нагороджуються фільми та творчі колективи, що здійснили найкращі досягнення в галузі кіно. Всім фільмам, які номінуються на Оскар, вже належить велика честь бути визнаними експертами кращими з кіносвіту.

Нагадуємо, стрічка про дітей з притулку Лисичанська Будинок зі скалок змагатиметься за нагороду Оскар 2023.