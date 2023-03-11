Оскар 2023 — где и когда смотреть церемонию вручения кинопремии онлайн

Церемония вручения престижной кинопремии Оскар 2023 года состоится в ночь с 12 на 13 марта. В этом году мероприятие будет традиционно проходить в Лос-Анджелесе в театре Долби (Dolby), где соберется более трех тысяч гостей.

Конечно, большинство зрителей не смогут лично присутствовать на этой церемонии, но есть несколько способов, которые позволят тебе посмотреть Оскар 2023 в режиме онлайн.

Вікна собрали всю информацию, где можно посмотреть Оскар 2023, и во сколько будет вручение премии.

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Оскар 2023 — где и когда смотреть

Оскар-2023 начнется в 3:00 13 марта по Киеву, а в Лос-Анджелесе в это время будет 20:00.

Трансляцию церемонии в Украине можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура.

Официальная трансляция Оскар 2023 будет доступна на официальном сайте телеканала ABC и на платформе ABC App.

Вікна будут также вести текстовую онлайн-трансляцию Оскара 2023 на сайте.

Кстати, в нынешнем году ведущим церемонии станет комик Джимми Киммел, имеющий опыт в этой роли, поскольку он уже ведущий церемонии Оскар в 2017 и 2018 годах.

Однако, стоит вспомнить инцидент прошлого года, когда ведущим был Крис Рок, жестко пошутивший о жене актера Вилла Смита. И это привело к скандалу — Смит дал пощечину Крису. За этот инцидент Виллу Смиту запрещено посещать церемонию Оскара на 10 лет.

В общем, эта кинопремия имеет очень богатую историю. Первая церемония состоялась в 1929 году, и с этого времени она стала одной из самых престижных кинопремий в мире. Кроме того, Оскар является символом киноиндустрии и получить его статуэтку считается большой честью для любого актера, режиссера или продюсера.

Церемония Оскар является важным событием не только для киноиндустрии, но и для модного мира. Красная дорожка на Оскаре – это настоящее модное шоу, где знаменитости представляют свои лучшие образы с разнообразными украшениями.

Каждый год на церемонии Оскар награждаются фильмы и творческие коллективы, осуществившие лучшие достижения в области кино. Всем фильмам, номинируемым на Оскар, уже предстоит большая честь быть признанными экспертами лучшими из киномира.

Напоминаем, лента о детях из приюта Лисичанская Дом из осколков будет соревноваться за награду Оскар 2023.