Оскар-2023: как проходит 95-я церемония награждения (Онлайн)

Оскар-2023 – это одно из самых ожидаемых событий в мире киноиндустрии. В этом году церемония награждения состоится уже в 95-й раз. По-прежнему она пройдет в кинотеатре Долби (Dolby) в Голливуде, Лос-Анджелес.

Сама церемония начнется в 20.00 по местному времени и в 3.00 по Киеву. Кроме того, фанаты со всего мира смогут просмотреть трансляцию онлайн на разных медиаплатформах, в частности, украинцы будут смотреть видеотрансляцию на канале Суспільне Культура. А Вікна-новини будут вести текстовую онлайн-трансляцию ниже. Начнем раньше — с красной дорожки, по которой будут проходить самые известные звезды мира. Видеотрансляцию добавляем в конце материала.

20:45: Джимми Киммел будет вести церемонию уже в третий раз, а в Украине комментировать трансляцию будут актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.

20:40: Кстати, среди номинантов есть украинский фильм Дом из скалок, а также индийский фильм RRR, снятый в Украине.

20:30: Церемония очень важна для всей киноиндустрии и киноманов со всего мира.

Также Оскар является важным социальным событием, в ходе которого рассматриваются актуальные темы и проблемы общества.

Церемония Оскар-2023 обещает быть увлекательным и незабываемым событием, которое ждет много людей с нетерпением.

Presenting this year’s Best Picture nominees… #Oscars95



All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking pic.twitter.com/TqAX1gyhwA