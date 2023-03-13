История для детей и взрослых: кто победил в номинации Лучший мультфильм на Оскар-2023

Мультфильмы — развлечение не только для детей, но и для взрослых. Они совмещают развлекательный и поучительный характер. Иногда вроде бы детские мультфильмы рассказывают о взрослых проблемах. После просмотра задумываешься над многими жизненными вопросами. Такие мультфильмы имеют большой шанс получить престижную кинопремию Оскар.
В 2023 году в номинацию Лучший мультфильм попали разноплановые картины, мы даже увидели возвращение любимых героев.
Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.
Все номинированные картины полюбились нескольким поколениям семей. Все они стоят одного уютного семейного вечера. Киноакадемия выделила одну ленту. Лучшим мультфильмом на Оскар-2023 стала лента Пиноккио Гильермо дель Торо.
Онлайн-трансляция Оскар-2023
Украинские мультики тоже достойны твоего внимания. Ранее мы рассказывали о десяти украинских мультиках для твоего ребенка.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!