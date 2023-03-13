История для детей и взрослых: кто победил в номинации Лучший мультфильм на Оскар-2023

Мультфильмы — развлечение не только для детей, но и для взрослых. Они совмещают развлекательный и поучительный характер. Иногда вроде бы детские мультфильмы рассказывают о взрослых проблемах. После просмотра задумываешься над многими жизненными вопросами. Такие мультфильмы имеют большой шанс получить престижную кинопремию Оскар.

В 2023 году в номинацию Лучший мультфильм попали разноплановые картины, мы даже увидели возвращение любимых героев.

Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.

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Пиноккио Гильермо дель Торо — лучший мультфильм на Оскар-2023

Все номинированные картины полюбились нескольким поколениям семей. Все они стоят одного уютного семейного вечера. Киноакадемия выделила одну ленту. Лучшим мультфильмом на Оскар-2023 стала лента Пиноккио Гильермо дель Торо.

Номинанты на Лучший мультфильм на Оскар-2023

Пиноккио Гильермо дель Торо

Марсель-ракушка в туфлях

Кот в сапогах: Последнее желание

Морской зверь

Я — панда

Онлайн-трансляция Оскар-2023

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