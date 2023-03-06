Леся Украинка аплодировала бы! Рецензия на мультфильм Мавка. Лесная песня

Гениальная Леся Украинка написала драму-феерию Лесная песня всего за 12 дней. Эта история о Мавке полюбилась как большим, так и маленьким украинцам, поэтому ее решили экранизировать.

Как мультфильм отличается от оригинального сюжета, каким странностям удивилась бы сама Леся Украинка и какие украинские группы теперь услышит весь мир, — все это рассказала журналистка Факты.Life Мария Степанюк в своей рецензии.

История создания ленты

За создание киноленты по мотивам драмы-феерии Леси Украинки взялась студия Animagrad. Наконец, через семь лет после начала работы, мультфильм Мавка. Лесная песня вышел в прокат.

Сейчас также смотрят

Увидят премьеру не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Так, в свет лента вышла несколькими днями ранее в Саудовской Аравии. На данный момент права на показ ленты проданы на 20 территорий в более 80 стран мира и переговоры еще продолжаются.

Мавка стала самым дорогим мультфильмом украинского производства. По состоянию на июль прошлого года общий бюджет картины оценивался в 187,2 млн грн, из которых доля государственного финансирования составляет 49,5 млн грн.

Рецензия на мультфильм Мавка. Лесная песня

Сюжет начинается с предыстории ворожбы духов леса и людей. Духи леса в нем несколько напоминают древних энтов из Властелина колец.

Сюжет начинает свое развитие, как и в оригинале драмы-феерии. Весной по предложению жестокой Килины Лукаш идет в таинственный и запретный лес, чтобы найти дерево жизни.

Парень искренне хочет спасти больного дядю Льва. Килина же имеет свои планы на это дерево. Она использует Лукаша, чтобы получить вечную молодость с помощью живительной силы дерева.

В кульминации не обойдется и без эпической схватки двух миров. Разгневанная Мавка будет защищать лесных жителей от гибели. Не забыли показать в мультфильме любовь и предательство.

В конце анимационная Мавка скажет фразу аутентичной героини пьесы, которая будет звучать как дань автору произведения:

Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає.

С наступлением финальных титров не торопись выходить из зала кинотеатра — тебя ждет еще один маленький кусочек истории.

Отличия мультфильма от оригинала Леси Украинки

Несмотря на сходство, мультипликационная экранизация будет несколько отличаться от оригинального сюжета. В частности, в мультфильме не будет некоторых персонажей из произведения Леси Украинки, например матери Лукаша, Перелесника и Потерчат.

Зато магический лес будет населен милыми зверушками: лягушатник Квусь, леший Гук, песик Лукаша Шусть, рысенок и множество других ярких лесных существ.

Среди прочего, работу дополнили современными элементами: эликсиры молодости, стиль самой Килины и ее помощника Фрола. В аппликационном фильме появится также огромный паровой бульдозер и карета с двигателем.

Будет отличаться от оригинала и финал мультфильма. Драма-феерия наконец получит счастливый конец.

Графика и музыкальное сопровождение

Что касается визуального стиля картины, то мультипликаторы хорошо поработали над графикой. Зрителей ждут пейзажи лесов, долин, рек, а еще огромный табун бизонов, который мчится по этим просторам.

Впрочем, учитывая диснеевский выбор лиц персонажей, вопросы к анимации все же есть. Особенно к движениям и мимике человекоподобных персонажей — моментами они несколько театрализованы.

Хотя анимация все еще уступает голливудской, но эпизоды с животными и лесовиком почти идеальные. А это уже немалый успех для мультфильма украинского производства.

Что касается музыкального оформления произведения, то Мавку наполнили звуки гуцульского колорита. Картину сопровождают песни группы ДахаБраха и саундтрек от Артема Пивоварова и Кристины Соловий.

Итак, мультфильм Мавка. Лесная песня действительно яркая, остроумная и осовремененная экранизация драмы-феерии Леси Украинки. Картина в основном рассчитана на детскую аудиторию, однако посмотреть самую дорогую украинскую мультипликационную работу может каждый.

Недавно выпустили еще один фильм, который должен пересмотреть каждый в Украине и далеко за ее пределами. Дмитрий Комаров снял киноленту, посвященную году борьбы Украины против российского вторжения.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.