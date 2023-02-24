Такого не показывал никто! Фильм Год Дмитрия Комарова: где живет Зеленский, что рассказал Залужный и как принимали ключевые решения этой войны

На календаре знакомая дата — день, который не заканчивался. 24 февраля — день, который длится уже как год.

Каждый сегодня вспомнил, каким был год назад, какие внутренние трансформации произошли и как изменилось все вокруг. Тогда 24 февраля каждый для себя сделал выбор, как двигаться дальше и что делать. Перед таким вопросом встал и журналист Дмитрий Комаров.

Кажется, еще недавно он снимал, как выживают люди в джунглях, и вот уже через несколько месяцев в его кадре те, кто не выжил под сердцем мегаполиса — их жизнь забрали российские оккупанты.

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Дмитрий Комаров делится в марафоне Єдині новини, что идеи создавать фильм об этом году полномасштабной войны не было. Просто появилось желание быть полезным, поэтому взял в руки камеру, нашел контакты военных и начал работать.

Чем больше разрастался список контактов и друзей среди защитников, тем большей становилась география, а маршрут наполнялся новыми и наиболее актуальными горячими точками, где шли ожесточенные бои.

Страха не было. Когда попадаешь в эпицентр событий, у тебя работают профессиональные рефлексы: фиксировать самое интересное для зрителей и истории.

А также впоследствии в объектив попали те, кому не удалось пережить ни атак оккупантов, ни их пыток. Он один из первых вместе со спецназовцами вошел в Бучу.

Пока продолжалась зачистка, журналист пытался просто собраться — от увиденного все слова разбегались в разные стороны, как пугливые птицы, видевшие ад.

В моих видео очень важна эмоциональная составляющая, поэтому мне просто необходимо лично присутствовать в эпицентре событий, чтобы “пропустить их через себя”, почувствовать и поделиться с вами впечатлениями. Что чувствовали и видели люди в Буче, Балаклее, Херсоне? Расскажу и покажу, — пишет Дмитрий Комаров.

Над созданием Дмитрий Комаров работал с операторами Сергеем Мацко и Игорем Гомой, которые согласились создавать фильм на волонтерских началах. Ведь это творение — личная инициатива журналиста и созданная за свой счет.

Но самое интересное в этой видеоработе — истории, которые будут звучать с первых уст. Подробности и неизвестные ранее детали раскрыли президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также своими секретами поделятся командующий Воздушными силами Николай Олещук, командующий Военно-морскими силами Алексей Неежпапа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, председатель СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Наверное, на сегодняшний день это важнейшая работа, над которой работали мы с командой.

Фильм Дмитрия Комарова Год — смотреть онлайн

Документальный фильм Комарова Год — часть 2

Каждого украинца еще ждет немало экзаменов на прочность, как и всю украинскую нацию в целом. Однако мы уже никогда не будем другими и не отдадим свою свободу, какой бы высокой ни была ее цена. Читай, как нас с тобой изменил этот год войны.

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