Война в Украине
Эксклюзив

Как нас с тобой изменил этот год войны. Спецпроект сайта Вікна-новини

Анастасия Грубрина, редактор сайта Валентина Бойко, web-дизайнер сайта Даниэла Долотова, редактор сайта 24 февраля 2023, 08:00
Як нас з тобою змінив цей рік війни

Эксклюзивы
Що почитати дітям
Победить Сяк-таков и узнать тайну затопленной подлодки — подборка книг для тебя и твоего ребенка
Чи може чоловік вибирати дружину, схожу на сестру — пояснює психологиня
Может ли мужчина выбирать жену по подобию сестры и почему? Объясняет психолог
Анна Попсуй: інтерв’ю з очільницею ГО Молоді лідерки миробудування
Голос молодежи сквозь гул войны! Интервью с главой ОО Молоді лідерки миробудування Анной Попсуй
модні тренди весни 2023
Еще чуть-чуть — и тепло! Рассказываем обо всем, что будет в тренде весной 2023
Смотреть больше

Больше новостей
Звернення Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року
Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый — обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны
Модная обувь на весну 2023
Странные каблуки, преимущество сетки и возвращение к трекингу: тренды женской обуви на весну 2023
бенксі
Сигнализация за полмиллиона гривен: рисунки известного Banksy теперь под защитой
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Снова проживаешь тот ужасный день? Что такое синдром годовщины и как себе помочь
Смотреть больше

Материалы по теме

Звернення Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року
Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый — обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны
бенксі
Сигнализация за полмиллиона гривен: рисунки известного Banksy теперь под защитой
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Снова проживаешь тот ужасный день? Что такое синдром годовщины и как себе помочь
Обмен пленными
Сколько украинцев вернули из плена за год и возможен ли обмен “всех на всех” — объяснил Лубинец

Видео
0:14:48
Звернення Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року

Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый — обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны
0:02:32
бенксі
Сигнализация за полмиллиона гривен: рисунки известного Banksy теперь под защитой
0:06:57
Обмен пленными
Сколько украинцев вернули из плена за год и возможен ли обмен “всех на всех” — объяснил Лубинец
Карта бойових дій в Україні 24.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:13
Протезування військових
Новые протезы от эстонских друзей! Кто и как помогает раненым военным
0:06:56
Ситуация на фронте
Собирают урожай хлопка! Как бойцы 24-й бригады останавливают новое наступление РФ
0:04:25
Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО
Чтобы уберечь себя и уничтожить врага — открыт сбор на антидроновое ружье для бригады ТрО
0:01:47
Россияне бросают своих
Россияне своих бросают, еще и с трофеями! Как пополняется наш обменный фонд
0:08:52
Сколько детей пострадало от войны
Выстрелы в детские спины. За год войны россияне убили полтысячи детей официально — что ждет преступников
0:12:20
Виталий Кличко
Как Киев пережил самый страшный год — новые откровения Кличко
Больше видео
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Читать дальше
Снова проживаешь тот ужасный день? Что такое синдром годовщины и как себе помочь
НБУ
Читать дальше
Нацбанк выпустил новую вертикальную банкноту: что известно о купюре в 20 гривен

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь