Как нас с тобой изменил этот год войны. Спецпроект сайта Вікна-новини

Сегодня на календаре уже знакомая для всех дата, но 24 февраля 2023 года — точно уже другие мы. Нас не спрашивали, хотим ли мы стать символом свободы и несокрушимости, но мы точно выдержали это испытание — ведь мы встречаем новый день в своей независимой Украине.

Каждого украинца еще ждет немало экзаменов на прочность, как и всю украинскую нацию в целом. Однако мы уже никогда не будем другими и не отдадим свою свободу, какой бы высокой ни была ее цена. Переходи на спецпроект здесь.

Спецпроект Вікна-новини к годовщине полномасштабного вторжения

Этот год внес коррективы в жизнь страны и сознание каждого из нас. Поэтому команда Вікон проанализировала изменения, произошедшие за год полномасштабной войны.

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Как изменилось украинское общество за год полномасштабной войны?

Насколько трансформировалось законодательство Украины?

Как волонтерство в Украине стало практически национальным двигателем?

Какие изменения произошли в образовании и как вырос уровень заинтересованности в изучении украинского языка?

Это только начало списка вопросов, на которые мы попытались найти ответы.

Также команда Вікон разобрала, как трансформировалось украинское войско, насколько качественно оно изменилось и кто эти люди, которые держат на своих плечах свободу не только нашей Родины, но и всего цивилизованного мира.

Год войны: поддержи сбор на 50 сверхлегких броников для медиков

В конце спецпроекта мы предлагаем поддержать важный сбор. Вместе с Женским ветеранским движением предлагаем тебе задонатить на 50 сверхлегких бронежилетов для боевых медиков. И у тебя будет возможность тоже спасти не одну жизнь.

А каждый, кто пришлет любой донат, автоматически примет участие в розыгрыше книг от наших друзей из издательства Vivat. Для этого необходимо будет только задонатить любую сумму и указать свое имя в комментарии к платежу.

Трех победителей объявим 6 марта в Telegram Вікна-новини.

Они часто рискуют своей жизнью, отдают последнее, что имеют, и жертвуют временем, которое могли провести с семьей, чтобы спасти кого-то. Они не только подставили свое плечо военным и гражданским, но и сами всегда идут рядом. Да, это волонтеры. Читай откровенный разговор Вікон с украинскими волонтерами.

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