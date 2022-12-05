Украинцев не испугаешь никакими сложностями! Откровенный разговор с украинскими волонтерами

Они часто рискуют своей жизнью, отдают последнее, что имеют, и жертвуют временем, которое могли провести с семьей, чтобы спасти кого-то. Они не только подставили свое плечо военным и гражданским, но и сами всегда шагают рядом. Да, это волонтеры.

К Международному дню волонтера (5 декабря) Вікна пообщались с несколькими украинскими волонтерскими организациями о том, с какими сложностями до сих пор сталкиваются волонтеры, а также что для них на самом деле означает волонтерство в Украине.

Также мы расскажем, как в Киеве вручили Награду Гуманитарным силам Украины. Ее получили 30 эффективных и системных благотворительных фондов и общественных организаций, которые помогают стране в самое ответственное время в ее истории, а также три волонтера, которых номинировали украинцы.

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С какими проблемами до сих пор сталкиваются волонтеры в Украине?

— Выгорание. Мы уже больше девяти месяцев в войне. Волонтерство в начале войны было реактивным, когда аккумулировали все ресурсы и помогали изо всех сил. В таком формате невозможно находиться долго, так что многие люди столкнулись с выгоранием и отсутствием знаний, как сделать добрые дела системными, — рассказывает основательница и руководительница БФ Клуб Добродіїв Мария Артеменко.

Кроме того, по ее словам, всегда нужно помнить: чтобы отдавать, нужно также и себя наполнять. Как говорят в самолетах, надень сначала кислородную маску на себя, потом помогай другим.

Уменьшение ресурсов. Для того чтобы продолжать привлекать финансовую помощь, pro bono и т.п., нужно уже придумывать активности, искать дополнительные возможности, кроме уже отработанных, и привлекать ресурсы за рубежом, чтобы продолжать деятельность.

Для этого требуется как дополнительная энергия для рывка, так и дополнительные знания, как это делать.

Соглашается с данным утверждением и соучредительница БФ Миротворці України Валентина Полончевская:

Трудности только в сборе денег. Запросы военных превышают поступление денег.

Также Мария Артеменко добавляет, что в настоящее время усложняется работа волонтерских хабов и локаций в связи с отключением электроэнергии, возможным блэкаутом и другими техническими вызовами.

А вот директор Департамента стратегических инициатив фонда компетентной помощи армии Повернись живим Иван Науменко отмечает, что трудностей действительно немало. И они совершенно разные.

— Я выделил бы две — угасание финансовых возможностей благотворителей и невозможность одномоментно закрыть потребности войска, даже при наличии средств.

Время — вот что все одновременно и облегчает, и усложняет. На изготовление тех же беспилотников, одного из самых частых запросов фронта, нужно время.

За каждым закрытым сбором по тем же разведывательным БПЛА стоят контракты, куча юридических вопросов, оплата и собственное изготовление.

Но у фонда еще не было вызовов, которые мы не могли бы решить. Поэтому я искренне верю, что наше общее с тысячами благотворителей дело и дальше будет компетентно и эффективно приближать победу Украины. В конце концов, украинцы — те, кого не испугаешь никакими сложностями, — подытожил Иван.

ОО Землячки также поделилась своими мыслями на этот счет.

— Что касается других, ничего сказать не могу, но у нас все окей. Конечно, есть бюрократия, но без нее никак.

Есть крутые партнеры, многие украинцы неравнодушны и помогают, поддерживают кто чем может.

Кто шоколадки отправит защитницам, кто носки свяжет на передовую, кто 1000 грн задонит на форму, кто 5 грн.

Есть компании, которые самоорганизуются и проводят внутренние сборы, а затем частично финансируют пошив женской военной формы. Каждый из этих людей — волонтер.

— С приближением холодов и зимы волонтеры каждый год ощущают уменьшение поддержки тех, кто раньше активно помогал в борьбе с российским оккупантом. На это влияют и усталость, и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг или рост цен, — делится с нами благотворительный фонд UAnimals.

Война — это вызов и экзамен нации, насколько она готова к борьбе. И поддержка государства здесь должна играть свою роль в упрощении движения денежных средств и ввозе товаров из-за границы.

По убеждению UAnimals, не менее важным фактором является осознание того, что спокойствие и тишина в твоем населенном пункте есть именно благодаря тому, что фронт держат отважные военные, а небо защищает ПВО. Поэтому фактор “у меня спокойно, а значит, не нужно никому помогать” не должен присутствовать в наше время вообще.

Что мотивирует сотрудников фонда оставаться в Украине и помогать военным?

— Фонд Повернись живим работает с 2014 года, большая часть нашей команды — ветераны российско-украинской войны. У нас нет случайных людей, поэтому трудно выделить что-то одно, но, вероятно, всех нас мотивирует жажда приблизить победу, увидеть ее и почувствовать, — рассказывает Иван Науменко.

Валентина Полончевская тоже добавляет, что их фонд Миротворцы Украины существует с 2014 года, и с момента полномасштабного вторжения многие члены фонда ушли на передовую.

Что мотивирует? Не знаем, но уехать из страны — ни у кого даже мысли не было.

Что для вас волонтерство?

— Быть волонтером — это признание в любви Украине. Когда делаешь что-то хорошее бескорыстно, то Вселенная помогает. Присоединяются крутые люди, и все складывается, — признаются в ОО Землячки.

Быть волонтером — это уметь отдавать тепло, не ожидая ничего взамен.

Мария Артеменко из Клуба Добродиев говорит, что это добровольное участие в социальных проектах.

Волонтерство — это когда ты посвящаешь свое время добрым делам или придаешь голос важным инициативам. Ты можешь усиливать своим талантом благотворительные, общественные организации или волонтерские сообщества.

По словам Елены Деминой, волонтерство — это зов души. Когда тебе хочется себя пожалеть, то это лучшее лекарство. Это зов сердца, по-другому не бывает. Когда чувствуешь в этом нужду.

Благотворительный фонд UAnimals считает, что волонтерство — это прежде всего о доверии и ответственности.

Доверие тех, кто поддерживает нашу деятельность материально, и тех, кто рассчитывает вовремя получить помощь.

Ответственность — действительно помочь и отчитаться об этом.

Кроме того, у волонтеров всегда есть страх не доехать вовремя на эвакуацию, когда уже будет никого эвакуировать, и боль, что не всегда можешь помочь выжить всем животным, особенно на линии фронта или в оккупации.

Спасение жизней беззащитных животных, которые не могут позаботиться о себе, — это то, что нами двигает и не дает опускать руки. Особенно с наступлением холодов и когда российский оккупант уничтожает нашу критическую инфраструктуру.

Награда Гуманитарным силам Украины

Награду Гуманитарным силам Украины получили 30 фондов в десяти категориях:

Помощь СУ: ОО Help Army, БФ Миротворці України, БФ Армія SOS, БФ Мир і Ко.

Помощь защитницам: ОО Землячки.

Гуманитарная помощь: ОО Елеос-Україна, БФ HopeUA.

Помощь детям: БФ Клуб Добродіїв, БФ Миру і Добра, БФ Крила надії.

Помощь людям пожилого возраста: БФ Життєлюб, БФ Онуки.

Помощь животным: Гуманистическое движение UAnimals, ОО Елемент життя.

Медицинская помощь: БФ Свої, БФ Андрея Шабанова Ти не один, Волонтерська сотня Доброволя, ОО Ініціатива Е+, Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова.

Помощь в регионах: БФ Корпорація монстрів (Одесса), ОО Зміни Білу Церкву, Волонтерський центр Квазар (Львов), ОО Молодіжний центр Волині (Луцк), ОО Легенда Поділля (Камянец-Подольский).

Регулярная помощь (фонды, регулярно сотрудничающие с Гуманитарной почтой Украины с 2014 года): БО Повернись живим, ОО Народний тил, БФ Крила фенікса.

Мощная сила: Благодійний фонд Сергія Притули, ГО Аеророзвідка, Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні.

Награды вручали представители украинской власти, журналисты и лидеры мнений. В частности, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, снайпер ВСУ Евгения Эмеральд, адвокат и военнослужащий Маси Найем, главная редактор онлайн-издания Украинская правда Севгиль Мусаева, главный редактор журнала и сайта НВ Виталий Cыч, а также соучредители Новой почты Инна Поперешнюк и Вячеслав Климов.

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Также Награду Гуманитарным силам Украины получили три волонтера, которых украинцы чаще всего упоминали на сайте проекта и предлагали отметить их деятельность во время полномасштабного российского вторжения в Украину:

Елена Демина — учительница из Николаева, которая после 24 февраля устроила в своей школе волонтерский штаб, помогающий семьям переселенцев, людям преклонного возраста и бойцам ВСУ на Николаевском направлении. Алим Бодня — волонтер из Днепра, который с 2014 года помогает украинским военным и гражданскому населению гуманитарными наборами вещей для неотложных нужд и вкусностями. Артем Марченко — основатель благотворительного фонда из Кременчуга, который помогает едой, инсулином и средствами гигиены бойцам ВСУ, семьям переселенцев и детям до пяти лет.

Напомним, ранее мы подробно расписывали о том, как стать волонтером в Украине, чтобы помогать армии или гражданским.