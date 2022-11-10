Как стать волонтером в Украине: что нужно для того, чтобы помогать армии в тылу

В военное время деятельность волонтеров стала достаточно мощным оружием. Именно волонтеры помогают всем, чем могут, украинской армии и тем самым приближают страну к победе.

Как стать волонтером в Украине и что для этого нужно — смотри в материале.

Как стать волонтером и что это такое

Волонтерством называется добровольная и в большинстве случаев бесплатная полезная деятельность. Она нужна для того, чтобы решить или смягчить всевозможные социальные проблемы.

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Сейчас волонтеры работают для смягчения проблем для мирного населения и военных. Например:

помощь людям, которые эвакуируются;

помощь внутренним переселенцам;

помощь социально незащищенным группам;

помощь защитникам Украины.

В волонтерстве есть несколько направлений: индивидуальное (когда компания людей собирается и помогает в своем районе и т.д.) и присоединение к уже существующей общественной организации.

Как стать волонтером в Украине и какие бывают формы помощи

Финансовая помощь армии. Волонтеры инициируют сбор средств в своих соцсетях и т.д.

Работа в штабах гумпомощи. Люди разбирают и отдают нуждающимся вещи, средства гигиены, еду или амуницию.

Волонтерская помощь переселенцам. Ее предоставляют тем людям, которые вынужденно покинули свои города.

Помощь защитникам. Здесь речь идет о пошиве и закупке вещей для одежды военным (снаряжение тоже входит в подпункт).

Помощь с авто. Это касается перевозки грузов и людей с инвалидностью, пожилых людей.

Волонтерство в режиме онлайн, IT-армия. Люди, которые сейчас находятся за границей, чаще всего помогают Украине именно таким образом. Это касается и распространения правдивой информации о войне в Украине.

Помощь ТрО. Если у территориальной обороны возникают какие-то потребности, волонтеры занимаются сбором и передачей необходимых вещей, продовольствия и амуниции.

Волонтерство в гумштабе за границей. В разных странах эти волонтеры помогают переселенцам и армии. Инициируют разнообразные сборы средств, помогают едой и всем необходимым тем, кто вынужденно покинул свои дома.

Как стать волонтером

Украинская волонтерская служба ежедневно публикует свежую информацию о волонтерстве. Присоединиться к организации можно в своем городе. Для этого необходимо зарегистрироваться в боте. Волонтерская платформа также вовлекает волонтеров в различные полезные сборы и работы. Предложения ты можешь посмотреть здесь. На сайте Паляниця.Інфо есть более 500 организаций по всей Украине. Для того чтобы присоединиться к интересующей команде, нужно перейти на сайт и выбрать город, в котором живешь. Если ты живешь в столице, то для того, чтобы присоединиться к волонтерскому движению, можно воспользоваться онлайн-платформой гуманитарного штаба. Работа в тылу предоставляет биржу волонтерских работ. Здесь ты можешь зарегистрироваться и рассказать, чем можешь помочь. Бот SaveUA оказывает помощь и ищет волонтеров по всей Украине. Зарегистрируйся и предложи свои услуги.

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