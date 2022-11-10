Как стать волонтером в Украине: что нужно для того, чтобы помогать армии в тылу

В военное время деятельность волонтеров стала достаточно мощным оружием. Именно волонтеры помогают всем, чем могут, украинской армии и тем самым приближают страну к победе.
Как стать волонтером в Украине и что для этого нужно — смотри в материале.
Волонтерством называется добровольная и в большинстве случаев бесплатная полезная деятельность. Она нужна для того, чтобы решить или смягчить всевозможные социальные проблемы.
Сейчас волонтеры работают для смягчения проблем для мирного населения и военных. Например:
В волонтерстве есть несколько направлений: индивидуальное (когда компания людей собирается и помогает в своем районе и т.д.) и присоединение к уже существующей общественной организации.
Украинцы продолжают поддерживать друг друга. Ранее мы рассказывали о социальном супермаркете в Киеве и как он работает.
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