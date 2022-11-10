Как стать волонтером в Украине: что нужно для того, чтобы помогать армии в тылу

Анна Голишевская, редактор сайта 10 ноября 2022, 10:00
Волонтерство
Фото: Unsplash

Больше новостей
Чи постачатиме Ізраїль ППО Україні: яка відповідь і чому
Поставит ли Израиль системы ПВО Украине? Какая позиция страны и почему
Динамік
Чтобы звук был еще лучше: как правильно почистить динамик на телефоне
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Чи постачатиме Ізраїль ППО Україні: яка відповідь і чому
Поставит ли Израиль системы ПВО Украине? Какая позиция страны и почему
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Поради пішоходам та водіям, як уникнути аварій на дорозі
Безопасность на дороге — превыше всего: советы пешеходам и водителям, как избежать ДТП во время войны
Бій у Бузковому парку: історія Станіслава Вазанова
Даже руины не собираюсь отдавать россиянам! История военного, участвовавшего в боях в Сиреневом парке Херсона

Видео
Чи постачатиме Ізраїль ППО Україні: яка відповідь і чому

Поставит ли Израиль системы ПВО Украине? Какая позиция страны и почему
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Карта бойових дій в Україні 10.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:38
Лежине
Лежино под обстрелами: люди собирают осколки и восстанавливают инфраструктуру
0:03:04
Рятує ікони від російських окупантів — історія митця Миколи Бабака
Это наша идентичность! Как художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов
0:02:39
Підірвалися на дорозі
Подорвались на мине: в Харьковской области погибли работники автодора
Росія йде з Херсона: коментарі Подоляка "Поки що рано говорити про здачу Херсона
Признание поражения или телевизионное шоу? Что известно о решении РФ “отвести” свои силы из Херсона
0:03:41
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо
Республиканцы побеждают? Отразятся ли результаты промежуточных выборов в США на Украине
0:04:35
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Проверим знания вместе! День украинской письменности и языка — где слушать диктант единства
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалимая Купина — моя Украина: как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Рецепт тірамісу вдома - просте та швидке приготування
Читать дальше
Скучаешь по летним денькам? Вернуть вкус жизни поможет изысканное тирамису с малиной и мятой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь