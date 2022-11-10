Як стати волонтером в Україні: що потрібно для того, щоб допомагати армії в тилу

У воєнний час діяльність волонтерів стала доволі потужною зброєю. Саме волонтери допомагають усім, чим можуть, українській армії і тим самим наближають країну до перемоги.
Як стати волонтером в Україні і що для цього потрібно — дивися в матеріалі.
Волонтерством називають добровільну та здебільшого безоплатну корисну діяльність. Воно потрібне для того, щоб вирішити або пом’якшити різноманітні соціальні проблеми.
Найчастіше зараз волонтери працюють для пом’якшення проблем для мирного населення та військових. Наприклад:
У волонтерстві є кілька напрямків: індивідуальне (коли компанія людей збирається і допомагає у своєму районі тощо) та долучення до вже наявної громадської організації.
Українці продовжують підтримувати одне одного. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.
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