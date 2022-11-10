Як стати волонтером в Україні: що потрібно для того, щоб допомагати армії в тилу

У воєнний час діяльність волонтерів стала доволі потужною зброєю. Саме волонтери допомагають усім, чим можуть, українській армії і тим самим наближають країну до перемоги.

Як стати волонтером в Україні і що для цього потрібно — дивися в матеріалі.

Як стати волонтером і що це таке

Волонтерством називають добровільну та здебільшого безоплатну корисну діяльність. Воно потрібне для того, щоб вирішити або пом’якшити різноманітні соціальні проблеми.

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Найчастіше зараз волонтери працюють для пом’якшення проблем для мирного населення та військових. Наприклад:

допомога людям, які евакуюються;

допомога внутрішнім переселенцям;

допомога соціально незахищеним групам;

допомога захисникам України.

У волонтерстві є кілька напрямків: індивідуальне (коли компанія людей збирається і допомагає у своєму районі тощо) та долучення до вже наявної громадської організації.

Як стати волонтером в Україні і які бувають форми допомоги

Фінансова допомога армії. Волонтери ініціюють збір коштів у своїх соцмережах тощо.

Праця у штабах гумдопомоги. Люди розбирають та віддають тим, хто потребує, речі, засоби гігієни, їжу або амуніцію.

Волонтерська допомога переселенцям. Її надають тим людям, які вимушено покинули свої міста.

Допомога захисникам. Йдеться про пошиття та закупівлю речей для одягу і спорядження військовим.

Допомога з авто. Це стосується перевезення вантажів та людей з інвалідністю, людей похилого віку.

Волонтерство в режимі онлайн, IT-армія. Люди, які зараз перебувають за кордоном, найчастіше допомагають Україні саме таким способом. Також це стосується поширення правдивої інформації про війну в Україні.

Допомога ТрО. Якщо у територіальної оборони виникають якісь потреби, волонтери збирають та передають необхідні речі, харчі та амуніцію.

Волонтерство в гумштабі за кордоном. У різних країнах ці волонтери допомагають переселенцям та армії. Ініціюють різноманітні збори коштів, допомагають їжею та всім необхідним тим, хто вимушено покинув свої домівки.

Як стати волонтером

Українська волонтерська служба щодня публікує свіжу інформацію про волонтерство. Долучитися до організації можна у своєму місті. Для цього потрібно зареєструватися в боті. Волонтерська платформа також долучає волонтерів до різних корисних зборів та роботи. Пропозиції ти зможеш переглянути тут. На сайті Паляниця.Інфо є понад 500 організацій по всій Україні. Для того щоб долучитися до команди, яка тебе цікавить, потрібно перейти на сайт та обрати місто, в якому живеш. Якщо ти живеш у столиці, то для того, щоб долучитися до волонтерського руху, можна скористатися онлайн-платформою гуманітарного штабу. Робота в тилу надає біржу волонтерських робіт. Тут ти можеш зареєструватися та розповісти, чим саме можеш допомогти. Бот SaveUA надає допомогу, а також шукає волонтерів по всій Україні. Зареєструйся та запропонуй свої послуги.

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