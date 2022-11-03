Допомога чи тільки шкода? Чи варто шукати зниклих безвісти військових у соцмережах

Наразі в Україні вважають зниклими безвісти близько семи тисяч осіб. Про це повідомляє Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Ці дані підтверджує і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, що робити, якщо твій родич зник безвісти.

Чому не варто публікувати персональні дані зниклих безвісти військових

Часто в соцмережах можна побачити, як люди публікують фото та особисту інформацію своїх зниклих родичів чи знайомих та просять інших допомогти з їх розшуком. Але це може бути небезпечно.

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Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, який перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити його життю і здоров’ю, — пояснює Маляр.

За її словами, такі дані можуть бути використані ворогом, що ускладнить процес обміну полоненими. Адже військовий може переховуватись на тимчасово окупованій території в цивільному одязі або бути в полоні як мирний житель.

Натомість його фотографія у військовій формі, назва підрозділу тощо може викрити його.

— Якщо ж уже тривають переговори щодо обміну полоненими, то так само привернення публічної уваги до конкретної людини може або пригальмувати перемовини, або ускладнити їх, — зазначає заступниця міністра.

Як правильно шукати зниклих безвісти військових

Для того, щоб не нашкодити нашим захисникам, родичам зниклих безвісти військових найкраще звертатись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він діє при Головному управлінні розвідки.

За адресою м. Київ, вул. Спаська, 37 можна отримати допомогу в розшуку зниклих безвісти в зоні бойових дій. Фахівцям штабу можна повідомляти персональні дані таких осіб.

Або ж можна зателефонувати на гарячу лінію штабу за номерами:

+380(95) 412 74 24 — понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00

— понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00 (044) 425 12 09 — понеділок-п’ятниця 9:00 – 17:00 (обід: 13:00 – 14:00).

Під час війни варто пам’ятати, що чужим горем можуть скористатись шахраї. Читай, як не стати жертвою аферистів, коли розшукуєш людину.

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