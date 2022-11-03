Помощь или только вред? Стоит ли искать пропавших без вести военных в соцсетях

Сейчас в Украине считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек. Об этом сообщает Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Эти данные подтверждает и заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, что делать, если твой родственник пропал без вести.

Почему не стоит публиковать персональные данные пропавших без вести военных

Часто в соцсетях можно увидеть, как люди публикуют фото и личную информацию своих пропавших родственников или знакомых и просят других помочь их разыскать. Но это может быть опасно.

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Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить его жизни и здоровью, — объясняет Маляр.

По ее словам, такие данные могут быть использованы врагом, что усложнит процесс обмена пленными. Ведь военный может скрываться на временно оккупированной территории в гражданской одежде или быть в плену как мирный житель.

Его фотография в военной форме, название подразделения и т.д. может разоблачить его.

— Если же уже идут переговоры по обмену пленными, то также привлечение публичного внимания к конкретному человеку может либо притормозить переговоры, либо усложнить их, — отмечает заместитель министра.

Как правильно искать пропавших без вести военных

Для того чтобы не навредить нашим защитникам, родственникам пропавших без вести военных лучше обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Он работает при Главном управлении разведки.

По адресу г. Киев, ул. Спасская, 37 можно получить помощь в розыске пропавших без вести в зоне боевых действий. Специалистам штаба можно сообщать персональные данные таких лиц.

Или можно позвонить на горячую линию штаба по номерам:

+380(95) 412 74 24 — понедельник-пятница 10:00 – 16:00;

— понедельник-пятница 10:00 – 16:00; (044) 425 12 09 — понедельник-пятница 9:00 – 17:00 (обед: 13:00 – 14:00).

Во время войны следует помнить, что чужим горем могут воспользоваться мошенники. Читай, как не стать жертвой аферистов, когда разыскиваешь человека.

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