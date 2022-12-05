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Українців не налякаєш жодними складнощами! Відверта розмова з українськими волонтерами

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 05 Грудня 2022, 17:59
День волонтера

Ексклюзиви
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Зупинятись не плануємо, доки Україна не переможе — інтерв’ю з польським волонтером, який їздить на передову 

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